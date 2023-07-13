Ukraynalı tuğgeneral: ABD'den misket bombaları aldık ancak henüz kullanmadık

CNN'e demeç veren Ukraynalı Tuğgeneral Aleksandr Tarnavskiy, son günlerde yoğun bir şekilde tartışılan misket bombası tedarikine dair önemli bir açıklama yaptı.



Ukrayna ordusunun misket bombalarını teslim aldığını ancak henüz kullanmadığını belirten Tarnavskiy, Kiev'in bu bombaların hangi bölgelerde kullanılabileceğine karar vereceğini kaydetti.



Tarnavskiy, misket bombalarının Rus güçlerinin bulunduğu bölgeler olsa dahi nüfus yoğun bölgelerde kullanılmasının yasak olması gibi çeşitli kısıtlamalar yer aldığını, bu nedenle cephe hattının tamamında kullanılamayacağını da anımsattı.



ABD Başkanı Joe Biden, 7 Temmuz'daki açıklamasında, Kiev rejimine misket bombaları göndermeye başlama kararı aldıklarını duyurmuştu.



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin Kiev'e misket bombaları gönderme kararı almasını eleştirerek bu silahların çatışmanın uzamasına yol açacağı uyarısında bulunmuştu.