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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230711/abdli-bazi-demokrat-ve-cumhuriyetciler-ukraynaya-misket-bombasi-verilmemesi-icin-harekete-gecti-1073400121.html
ABD'li bazı Demokrat ve Cumhuriyetçiler, Ukrayna'ya misket bombası verilmemesi için harekete geçti
ABD'li bazı Demokrat ve Cumhuriyetçiler, Ukrayna'ya misket bombası verilmemesi için harekete geçti
ABD'li Cumhuriyetçi milletvekili Matt Gaetz, Demokrat Milletvekili Sara Jacobs'ın sunduğu, Ukrayna'ya misket bombası desteği verilmesini engelleyecek... 11.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-11T03:41+0300
2023-07-11T03:41+0300
ukrayna krizi
misket bombası
abd
ukrayna
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Temsilciler Meclisi Milletvekili Gaetz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'ya misket bombası desteği verme kararına karşı Demokrat Milletvekili Sara Jacobs'ın 2024 mali yılı savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısında misket bombalarının Ukrayna'ya transferini engelleyecek değişiklik önerisine destek vereceğini bildirdi."Bu misket bombaları Ukrayna'daki savaşı bitirmeyecek ve daha istikrarlı bir ülke inşa etmeyecek" diyen Gaetz, misket bombalarının kullanımını 'savaş suçu' olarak nitelendiren Demokratların yorumlarını hatırlattı.Gaetz, misket bombalarının Afganistan, Yemen ve Suriye gibi ülkelerde ve dünyanın en kanlı ve insanlık dışı savaşlarında kullanıldığını savunarak Demokratların Temsilciler Meclisi'nde bu ay oylamaya sunacağı değişikliğe destek vereceğini belirtti.Diğer yandan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Vekil Michael McCaul, hafta sonu yaptığı açıklamada, Biden'ın Ukrayna'ya misket bombası verme kararını desteklemiş, bu mühimmatın savaşta bir 'oyun değiştirici' olabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230710/steinmeierden-alman-hukumetine-cagri-ukraynaya-misket-bombasi-tedarikine-engel-olmayin-1073388646.html
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misket bombası, abd, ukrayna
misket bombası, abd, ukrayna

ABD'li bazı Demokrat ve Cumhuriyetçiler, Ukrayna'ya misket bombası verilmemesi için harekete geçti

03:41 11.07.2023
© Sputnik / Alexey AgarishevWashington, DC'deki Capitol Hill'deki ABD Kongre binası.
Washington, DC'deki Capitol Hill'deki ABD Kongre binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2023
© Sputnik / Alexey Agarishev
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ABD'li Cumhuriyetçi milletvekili Matt Gaetz, Demokrat Milletvekili Sara Jacobs'ın sunduğu, Ukrayna'ya misket bombası desteği verilmesini engelleyecek değişiklik teklifine destek verdi.
Temsilciler Meclisi Milletvekili Gaetz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'ya misket bombası desteği verme kararına karşı Demokrat Milletvekili Sara Jacobs'ın 2024 mali yılı savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısında misket bombalarının Ukrayna'ya transferini engelleyecek değişiklik önerisine destek vereceğini bildirdi.
"Bu misket bombaları Ukrayna'daki savaşı bitirmeyecek ve daha istikrarlı bir ülke inşa etmeyecek" diyen Gaetz, misket bombalarının kullanımını 'savaş suçu' olarak nitelendiren Demokratların yorumlarını hatırlattı.
Gaetz, misket bombalarının Afganistan, Yemen ve Suriye gibi ülkelerde ve dünyanın en kanlı ve insanlık dışı savaşlarında kullanıldığını savunarak Demokratların Temsilciler Meclisi'nde bu ay oylamaya sunacağı değişikliğe destek vereceğini belirtti.
Diğer yandan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Vekil Michael McCaul, hafta sonu yaptığı açıklamada, Biden'ın Ukrayna'ya misket bombası verme kararını desteklemiş, bu mühimmatın savaşta bir 'oyun değiştirici' olabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2023
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