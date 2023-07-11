https://sputniknews.com.tr/20230711/abdli-bazi-demokrat-ve-cumhuriyetciler-ukraynaya-misket-bombasi-verilmemesi-icin-harekete-gecti-1073400121.html

ABD'li bazı Demokrat ve Cumhuriyetçiler, Ukrayna'ya misket bombası verilmemesi için harekete geçti

ABD'li bazı Demokrat ve Cumhuriyetçiler, Ukrayna'ya misket bombası verilmemesi için harekete geçti

ABD'li Cumhuriyetçi milletvekili Matt Gaetz, Demokrat Milletvekili Sara Jacobs'ın sunduğu, Ukrayna'ya misket bombası desteği verilmesini engelleyecek... 11.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-11T03:41+0300

2023-07-11T03:41+0300

2023-07-11T03:41+0300

ukrayna krizi

misket bombası

abd

ukrayna

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Temsilciler Meclisi Milletvekili Gaetz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'ya misket bombası desteği verme kararına karşı Demokrat Milletvekili Sara Jacobs'ın 2024 mali yılı savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısında misket bombalarının Ukrayna'ya transferini engelleyecek değişiklik önerisine destek vereceğini bildirdi."Bu misket bombaları Ukrayna'daki savaşı bitirmeyecek ve daha istikrarlı bir ülke inşa etmeyecek" diyen Gaetz, misket bombalarının kullanımını 'savaş suçu' olarak nitelendiren Demokratların yorumlarını hatırlattı.Gaetz, misket bombalarının Afganistan, Yemen ve Suriye gibi ülkelerde ve dünyanın en kanlı ve insanlık dışı savaşlarında kullanıldığını savunarak Demokratların Temsilciler Meclisi'nde bu ay oylamaya sunacağı değişikliğe destek vereceğini belirtti.Diğer yandan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Vekil Michael McCaul, hafta sonu yaptığı açıklamada, Biden'ın Ukrayna'ya misket bombası verme kararını desteklemiş, bu mühimmatın savaşta bir 'oyun değiştirici' olabileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230710/steinmeierden-alman-hukumetine-cagri-ukraynaya-misket-bombasi-tedarikine-engel-olmayin-1073388646.html

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