https://sputniknews.com.tr/20230323/slovakya-ukraynaya-4-adet-mig-29-gonderdi-1068674675.html

Slovakya, Ukrayna'ya 4 adet MiG-29 gönderdi

Slovakya, Ukrayna'ya 4 adet MiG-29 gönderdi

Slovakya hükümeti, Ukrayna'ya 4 adet Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı tedarik ettiğini duyurdu. 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T17:00+0300

2023-03-23T17:00+0300

2023-03-23T17:00+0300

ukrayna krizi

ukrayna

slovakya

mig-29

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Batılı ülkelerin Rusya'nın özel askeri harekatının sürdüğü Ukrayna'ya askeri desteği sürerken Slovakya, Kiev'e 4 adet MiG-29 tipi savaş uçağı tedarik ettiğini açıkladı.Slovakya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Martina Kakascikova, yaptığı açıklamada Ukrayna'ya taahhüt edilen MiG-29'ların ilk dördünün gönderildiğini belirtti.Kakascikova, "İlk 4 MiG-29 savaş uçağı güvenli bir şekilde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Önümüzdeki haftalarda uçakların geri kalanı da teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230323/cekya-cumhurbaskani-pavel-artik-ukraynaya-yardim-edecek-imkanimiz-yok-1068667030.html

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