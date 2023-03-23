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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/slovakya-ukraynaya-4-adet-mig-29-gonderdi-1068674675.html
Slovakya, Ukrayna'ya 4 adet MiG-29 gönderdi
Slovakya, Ukrayna'ya 4 adet MiG-29 gönderdi
Slovakya hükümeti, Ukrayna'ya 4 adet Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı tedarik ettiğini duyurdu. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T17:00+0300
2023-03-23T17:00+0300
ukrayna krizi
ukrayna
slovakya
mig-29
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Batılı ülkelerin Rusya'nın özel askeri harekatının sürdüğü Ukrayna'ya askeri desteği sürerken Slovakya, Kiev'e 4 adet MiG-29 tipi savaş uçağı tedarik ettiğini açıkladı.Slovakya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Martina Kakascikova, yaptığı açıklamada Ukrayna'ya taahhüt edilen MiG-29'ların ilk dördünün gönderildiğini belirtti.Kakascikova, "İlk 4 MiG-29 savaş uçağı güvenli bir şekilde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Önümüzdeki haftalarda uçakların geri kalanı da teslim edilecek" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230323/cekya-cumhurbaskani-pavel-artik-ukraynaya-yardim-edecek-imkanimiz-yok-1068667030.html
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ukrayna, slovakya, mig-29
ukrayna, slovakya, mig-29

Slovakya, Ukrayna'ya 4 adet MiG-29 gönderdi

17:00 23.03.2023
© AAMiG-29 avcı uçağı
MiG-29 avcı uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AA
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Slovakya hükümeti, Ukrayna'ya 4 adet Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı tedarik ettiğini duyurdu.
Batılı ülkelerin Rusya'nın özel askeri harekatının sürdüğü Ukrayna'ya askeri desteği sürerken Slovakya, Kiev'e 4 adet MiG-29 tipi savaş uçağı tedarik ettiğini açıkladı.
Slovakya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Martina Kakascikova, yaptığı açıklamada Ukrayna'ya taahhüt edilen MiG-29'ların ilk dördünün gönderildiğini belirtti.
Kakascikova, "İlk 4 MiG-29 savaş uçağı güvenli bir şekilde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Önümüzdeki haftalarda uçakların geri kalanı da teslim edilecek" ifadelerini kullandı.
Petr Pavel - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
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