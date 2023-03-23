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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/cekya-cumhurbaskani-pavel-artik-ukraynaya-yardim-edecek-imkanimiz-yok-1068667030.html
Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Artık Ukrayna'ya yardım edecek imkanımız yok
Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Artık Ukrayna'ya yardım edecek imkanımız yok
Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, artık Ukrayna'ya yardım edecek imkanları olmadığını vurguladı. 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T14:38+0300
2023-03-23T14:38+0300
ukrayna krizi
yardım
ukrayna
rusya
çekya
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Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine demeç veren Pavel, Çekya'nın Ukrayna'ya azami düzeyde yardım ettiğini ancak artık daha fazla yardım etmek için imkanları kalmadığını belirtti."Çekya, Ukrayna'ya silah tedariki konusunda elinden geldiğince yardım etti ancak artık buna imkanı yok" diyen Pavel, mühimmat üretmek için yeterli işçiye sahip olmadıklarını kaydetti.Pavel, "Hava savunma ve mühimmat üretimi alanında birtakım imkan ve kabiliyetlere sahibiz ancak şu anda ülkede işsizlik çok düşük seviyede olduğu için mühimmat üretiminde işgücü sorunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.Pavel, sorunun çözümü için Ukrayna'dan işçi davet etmeyi önerdi.Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tankları, Polonya ve Slovakya'nın MiG-29 savaş uçakları verme kararını destekleyen Pavel, bunun uzun vadede mantıklı bir adım olacağını savundu.
https://sputniknews.com.tr/20230316/bolton-biden-rusyanin-kaybetmesini-istiyor-ancak-ukraynanin-kazanmasindan-korkuyor-1068362177.html
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yardım, ukrayna, rusya, çekya, petr pavel
yardım, ukrayna, rusya, çekya, petr pavel

Çekya Cumhurbaşkanı Pavel: Artık Ukrayna'ya yardım edecek imkanımız yok

14:38 23.03.2023
© AFP 2023 / MICHAL CIZEKPetr Pavel
Petr Pavel - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AFP 2023 / MICHAL CIZEK
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Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, artık Ukrayna'ya yardım edecek imkanları olmadığını vurguladı.
Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine demeç veren Pavel, Çekya'nın Ukrayna'ya azami düzeyde yardım ettiğini ancak artık daha fazla yardım etmek için imkanları kalmadığını belirtti.
"Çekya, Ukrayna'ya silah tedariki konusunda elinden geldiğince yardım etti ancak artık buna imkanı yok" diyen Pavel, mühimmat üretmek için yeterli işçiye sahip olmadıklarını kaydetti.
Pavel, "Hava savunma ve mühimmat üretimi alanında birtakım imkan ve kabiliyetlere sahibiz ancak şu anda ülkede işsizlik çok düşük seviyede olduğu için mühimmat üretiminde işgücü sorunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Pavel, sorunun çözümü için Ukrayna'dan işçi davet etmeyi önerdi.
Almanya'nın Ukrayna'ya Leopard 2 tankları, Polonya ve Slovakya'nın MiG-29 savaş uçakları verme kararını destekleyen Pavel, bunun uzun vadede mantıklı bir adım olacağını savundu.
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