https://sputniknews.com.tr/20230316/bolton-biden-rusyanin-kaybetmesini-istiyor-ancak-ukraynanin-kazanmasindan-korkuyor-1068362177.html

Bolton: Biden, Rusya'nın ‘kaybetmesini’ istiyor, ancak Ukrayna’nın ‘kazanmasından’ korkuyor

Bolton: Biden, Rusya'nın ‘kaybetmesini’ istiyor, ancak Ukrayna’nın ‘kazanmasından’ korkuyor

ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Başkan Joe Biden’ın Rusya’nın ‘kaybetmesini’ istediğini, fakat Ukrayna’nın ‘kazanmasından’ korktuğunu iddia... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T20:44+0300

2023-03-16T20:44+0300

2023-03-16T21:32+0300

john bolton

dünya

joe biden

ukrayna

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ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Wall Street Journal gazetesine yazısında, “Biden, Rusya’nın ‘kaybetmesini’ istiyor ama galiba Ukrayna’nın gerçekten ‘kazanacağından’ korkuyor. ABD’nin, Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden sağlama yönündeki resmi duruşuna inanıyorsa bunu doğrulamalı ve bunun için bir plan hazırlamalı. Eğer inanmıyorsa bunu açık açık söylemeli” ifadesini kullandı.ABD’li siyasetçinin görüşüne göre Beyaz Saray, Ukrayna’nın savunmasına destek veriyor, ama bu desteğin “çok etkili” olmasını istemiyor.ABD’nin kritik önemdeki mühimmatının tükenmekte olduğuna dikkat çeken Bolton, mevcut üretim kapasitelerinin yetersiz olduğunu belirterek, “Stok kıtlığı, en başta Ukrayna’ya yardım etmek istemeyen izolasyon destekçilerini güçlendiriyor” ifadelerine yer verdi.

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