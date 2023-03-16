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https://sputniknews.com.tr/20230316/bolton-biden-rusyanin-kaybetmesini-istiyor-ancak-ukraynanin-kazanmasindan-korkuyor-1068362177.html
Bolton: Biden, Rusya'nın ‘kaybetmesini’ istiyor, ancak Ukrayna’nın ‘kazanmasından’ korkuyor
Bolton: Biden, Rusya'nın ‘kaybetmesini’ istiyor, ancak Ukrayna’nın ‘kazanmasından’ korkuyor
ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Başkan Joe Biden’ın Rusya’nın ‘kaybetmesini’ istediğini, fakat Ukrayna’nın ‘kazanmasından’ korktuğunu iddia... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T20:44+0300
2023-03-16T21:32+0300
john bolton
dünya
joe biden
ukrayna
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ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Wall Street Journal gazetesine yazısında, “Biden, Rusya’nın ‘kaybetmesini’ istiyor ama galiba Ukrayna’nın gerçekten ‘kazanacağından’ korkuyor. ABD’nin, Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden sağlama yönündeki resmi duruşuna inanıyorsa bunu doğrulamalı ve bunun için bir plan hazırlamalı. Eğer inanmıyorsa bunu açık açık söylemeli” ifadesini kullandı.ABD’li siyasetçinin görüşüne göre Beyaz Saray, Ukrayna’nın savunmasına destek veriyor, ama bu desteğin “çok etkili” olmasını istemiyor.ABD’nin kritik önemdeki mühimmatının tükenmekte olduğuna dikkat çeken Bolton, mevcut üretim kapasitelerinin yetersiz olduğunu belirterek, “Stok kıtlığı, en başta Ukrayna’ya yardım etmek istemeyen izolasyon destekçilerini güçlendiriyor” ifadelerine yer verdi.
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john bolton, joe biden, ukrayna
john bolton, joe biden, ukrayna

Bolton: Biden, Rusya'nın ‘kaybetmesini’ istiyor, ancak Ukrayna’nın ‘kazanmasından’ korkuyor

20:44 16.03.2023 (güncellendi: 21:32 16.03.2023)
© AP Photo / Alex BrandonABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Başkan Joe Biden’ın Rusya’nın ‘kaybetmesini’ istediğini, fakat Ukrayna’nın ‘kazanmasından’ korktuğunu iddia etti.
ABD’nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Wall Street Journal gazetesine yazısında, “Biden, Rusya’nın ‘kaybetmesini’ istiyor ama galiba Ukrayna’nın gerçekten ‘kazanacağından’ korkuyor. ABD’nin, Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden sağlama yönündeki resmi duruşuna inanıyorsa bunu doğrulamalı ve bunun için bir plan hazırlamalı. Eğer inanmıyorsa bunu açık açık söylemeli” ifadesini kullandı.
ABD’li siyasetçinin görüşüne göre Beyaz Saray, Ukrayna’nın savunmasına destek veriyor, ama bu desteğin “çok etkili” olmasını istemiyor.
ABD’nin kritik önemdeki mühimmatının tükenmekte olduğuna dikkat çeken Bolton, mevcut üretim kapasitelerinin yetersiz olduğunu belirterek, “Stok kıtlığı, en başta Ukrayna’ya yardım etmek istemeyen izolasyon destekçilerini güçlendiriyor” ifadelerine yer verdi.
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