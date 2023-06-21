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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230621/zelenskiyden-itiraf-karsi-saldiri-istenenden-daha-yavas-ilerliyor-1072709942.html
Zelenskiy'den itiraf: Karşı saldırı, istenenden daha yavaş ilerliyor
Zelenskiy'den itiraf: Karşı saldırı, istenenden daha yavaş ilerliyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun yürüttüğü karşı saldırının istenenden daha yavaş sürdüğünü söyledi. 21.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-21T16:27+0300
2023-06-21T16:27+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
bbc
ukrayna
rusya
saldırı
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BBC'ye demeç veren Zelenskiy, Ukrayna ordusunun bu ay başlarında yürütmeye başladığı karşı saldırıya dair açıklama yaptı.Karşı saldırının istenenden daha yavaş ilerlediğini belirten Zelenskiy, çeşitli kesimlerin eleştirilerine de tepki gösterdi.Zelenskiy, "Bazı kişiler, Kiev güçlerinin saldırısını bir Hollywood filmi olarak algılıyor ve anlık sonuçlar bekliyor. Bu böyle bir şey değil" dedi.Ukrayna ordusu, 4 Haziran'da Güney Donetsk, Zaporojye ve Artyomovsk yönlerinde karşı saldırıya başlamıştı.9 Haziran'da Kiev'in karşı saldırısı hakkında ilk kez konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düşmanın hiçbir bölgede başarı elde edemediğini, tüm girişimlerin bastırıldığını vurgulamıştı.Ukrayna ordusunun verdiği kayıplara değinen Putin, "Geçtiğimiz birkaç gün içinde Ukrayna rejiminin birliklerinde önemli kayıplar gözlemliyoruz. Saldırı operasyonları sırasında kayıpların yaklaşık 'üçe bir' olduğu biliniyor. Bu klasik bir veri. Ancak mevcut durumda, bu klasik göstergeler önemli ölçüde aşılıyor. Şu anda herhangi bir sayı zikretmeyeceğim ancak etkileyici rakamlar mevcut" ifadelerini kullanmıştı.
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vladimir zelenskiy, bbc, ukrayna, rusya, saldırı

Zelenskiy'den itiraf: Karşı saldırı, istenenden daha yavaş ilerliyor

16:27 21.06.2023
© Fotoğraf : https://www.president.gov.ua/en/news/mayemo-zberigati-principovist-u-protistoyanni-rosijskij-agre-79325Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy video konferans yoluyla NATO zirvesine hitap ederken
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy video konferans yoluyla NATO zirvesine hitap ederken - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2023
© Fotoğraf : https://www.president.gov.ua/en/news/mayemo-zberigati-principovist-u-protistoyanni-rosijskij-agre-79325
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun yürüttüğü karşı saldırının istenenden daha yavaş sürdüğünü söyledi.
BBC'ye demeç veren Zelenskiy, Ukrayna ordusunun bu ay başlarında yürütmeye başladığı karşı saldırıya dair açıklama yaptı.

Karşı saldırının istenenden daha yavaş ilerlediğini belirten Zelenskiy, çeşitli kesimlerin eleştirilerine de tepki gösterdi.

Zelenskiy, "Bazı kişiler, Kiev güçlerinin saldırısını bir Hollywood filmi olarak algılıyor ve anlık sonuçlar bekliyor. Bu böyle bir şey değil" dedi.

Ukrayna ordusu, 4 Haziran'da Güney Donetsk, Zaporojye ve Artyomovsk yönlerinde karşı saldırıya başlamıştı.

9 Haziran'da Kiev'in karşı saldırısı hakkında ilk kez konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düşmanın hiçbir bölgede başarı elde edemediğini, tüm girişimlerin bastırıldığını vurgulamıştı.

Ukrayna ordusunun verdiği kayıplara değinen Putin, "Geçtiğimiz birkaç gün içinde Ukrayna rejiminin birliklerinde önemli kayıplar gözlemliyoruz. Saldırı operasyonları sırasında kayıpların yaklaşık 'üçe bir' olduğu biliniyor. Bu klasik bir veri. Ancak mevcut durumda, bu klasik göstergeler önemli ölçüde aşılıyor. Şu anda herhangi bir sayı zikretmeyeceğim ancak etkileyici rakamlar mevcut" ifadelerini kullanmıştı.
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