Zelenskiy'den itiraf: Karşı saldırı, istenenden daha yavaş ilerliyor

BBC'ye demeç veren Zelenskiy, Ukrayna ordusunun bu ay başlarında yürütmeye başladığı karşı saldırıya dair açıklama yaptı.



Karşı saldırının istenenden daha yavaş ilerlediğini belirten Zelenskiy, çeşitli kesimlerin eleştirilerine de tepki gösterdi.



Zelenskiy, "Bazı kişiler, Kiev güçlerinin saldırısını bir Hollywood filmi olarak algılıyor ve anlık sonuçlar bekliyor. Bu böyle bir şey değil" dedi.



Ukrayna ordusu, 4 Haziran'da Güney Donetsk, Zaporojye ve Artyomovsk yönlerinde karşı saldırıya başlamıştı.



9 Haziran'da Kiev'in karşı saldırısı hakkında ilk kez konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, düşmanın hiçbir bölgede başarı elde edemediğini, tüm girişimlerin bastırıldığını vurgulamıştı.



Ukrayna ordusunun verdiği kayıplara değinen Putin, "Geçtiğimiz birkaç gün içinde Ukrayna rejiminin birliklerinde önemli kayıplar gözlemliyoruz. Saldırı operasyonları sırasında kayıpların yaklaşık 'üçe bir' olduğu biliniyor. Bu klasik bir veri. Ancak mevcut durumda, bu klasik göstergeler önemli ölçüde aşılıyor. Şu anda herhangi bir sayı zikretmeyeceğim ancak etkileyici rakamlar mevcut" ifadelerini kullanmıştı.