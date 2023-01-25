https://sputniknews.com.tr/20230125/isvicre-abnin-9-rusya-karsiti-yaptirim-paketine-katildi-1066186576.html

İsviçre, AB'nin 9. Rusya karşıtı yaptırım paketine katıldı

İsviçre, AB'nin 9. Rusya karşıtı yaptırım paketine katıldı

İsviçre'nin bugünden itibaren Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya karşı dokuzuncu yaptırım paketini devreye aldığı açıklandı. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T21:52+0300

2023-01-25T21:52+0300

2023-01-25T21:52+0300

ukrayna krizi

isviçre

rusya

yaptırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/1c/1060501894_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_1a60354337c059ebe9a006929168ce9b.jpg

Ülkenin Federal Konseyi’nden (hükümet) yapılan açıklamaya göre İsviçre, bugünden itibaren AB’nin Rusya'ya karşı dokuzuncu yaptırım paketini devreye aldı.Açıklamada, “Federal Konsey, Rusya'ya karşı ek yaptırım önlemlerine karar verdi. Böylece, Avrupa Birliği'nin (AB) 9. yaptırım paketi kapsamında aldığı en son önlemleri benimsiyor. Söz konusu önlemler 25 Ocak 2023 saat 18.00'de (TSİ 20.00) yürürlüğe girecek” ifadelerine yer verildi.Kısıtlamalar özellikle reklam, pazar araştırması ve kamuoyu alanında Rusya’ya hizmet sağlanmasının yasaklanması anlamına geliyor. İsviçre ayrıca çift kullanımlı malların, askeri-teknik takviyeye ya da savunma ve güvenlik sektörünün geliştirilmesine yönelik malların, ya da Rusya sanayisinin güçlendirilmesine katkısı olan malların ihracatını da kısıtlıyor.“Ayrıca, havacılık ve uzay ürünlerinin ihracatına konulan yasak, uçak ve insansız hava araçlarının motorlarını da kapsayacak şekilde genişletilecek” denilen açıklamada, hükümet yetkililerinin ayrıca Rus madencilik sektöründeki yatırımlar için de yasaklama kararı aldığı ifade edildi.Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla İsviçre, Ukrayna’daki olaylar gerekçesi ile AB’nin 9. yaptırım paketi kapsamında Rusya’dan neredeyse 200 şahıs ve şirkete kısıtlama getirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220916/isvicre-rusya-ile-vize-kolayligi-anlasmasini-iptal-etti-1061265769.html

isviçre

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isviçre, rusya, yaptırım