https://sputniknews.com.tr/20230125/isvicre-abnin-9-rusya-karsiti-yaptirim-paketine-katildi-1066186576.html
İsviçre, AB'nin 9. Rusya karşıtı yaptırım paketine katıldı
İsviçre, AB'nin 9. Rusya karşıtı yaptırım paketine katıldı
İsviçre'nin bugünden itibaren Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya karşı dokuzuncu yaptırım paketini devreye aldığı açıklandı. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T21:52+0300
2023-01-25T21:52+0300
2023-01-25T21:52+0300
ukrayna krizi
isviçre
rusya
yaptırım
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Ülkenin Federal Konseyi’nden (hükümet) yapılan açıklamaya göre İsviçre, bugünden itibaren AB’nin Rusya'ya karşı dokuzuncu yaptırım paketini devreye aldı.Açıklamada, “Federal Konsey, Rusya'ya karşı ek yaptırım önlemlerine karar verdi. Böylece, Avrupa Birliği'nin (AB) 9. yaptırım paketi kapsamında aldığı en son önlemleri benimsiyor. Söz konusu önlemler 25 Ocak 2023 saat 18.00'de (TSİ 20.00) yürürlüğe girecek” ifadelerine yer verildi.Kısıtlamalar özellikle reklam, pazar araştırması ve kamuoyu alanında Rusya’ya hizmet sağlanmasının yasaklanması anlamına geliyor. İsviçre ayrıca çift kullanımlı malların, askeri-teknik takviyeye ya da savunma ve güvenlik sektörünün geliştirilmesine yönelik malların, ya da Rusya sanayisinin güçlendirilmesine katkısı olan malların ihracatını da kısıtlıyor.“Ayrıca, havacılık ve uzay ürünlerinin ihracatına konulan yasak, uçak ve insansız hava araçlarının motorlarını da kapsayacak şekilde genişletilecek” denilen açıklamada, hükümet yetkililerinin ayrıca Rus madencilik sektöründeki yatırımlar için de yasaklama kararı aldığı ifade edildi.Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla İsviçre, Ukrayna’daki olaylar gerekçesi ile AB’nin 9. yaptırım paketi kapsamında Rusya’dan neredeyse 200 şahıs ve şirkete kısıtlama getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220916/isvicre-rusya-ile-vize-kolayligi-anlasmasini-iptal-etti-1061265769.html
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isviçre, rusya, yaptırım
İsviçre, AB'nin 9. Rusya karşıtı yaptırım paketine katıldı
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İsviçre'nin bugünden itibaren Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya'ya karşı dokuzuncu yaptırım paketini devreye aldığı açıklandı.
Ülkenin Federal Konseyi’nden (hükümet) yapılan açıklamaya göre İsviçre, bugünden itibaren AB’nin Rusya'ya karşı dokuzuncu yaptırım paketini devreye aldı.
Açıklamada, “Federal Konsey, Rusya'ya karşı ek yaptırım önlemlerine karar verdi. Böylece, Avrupa Birliği'nin (AB) 9. yaptırım paketi kapsamında aldığı en son önlemleri benimsiyor. Söz konusu önlemler 25 Ocak 2023 saat 18.00'de (TSİ 20.00) yürürlüğe girecek” ifadelerine yer verildi.
Kısıtlamalar özellikle reklam, pazar araştırması ve kamuoyu alanında Rusya’ya hizmet sağlanmasının yasaklanması anlamına geliyor. İsviçre ayrıca çift kullanımlı malların, askeri-teknik takviyeye ya da savunma ve güvenlik sektörünün geliştirilmesine yönelik malların, ya da Rusya sanayisinin güçlendirilmesine katkısı olan malların ihracatını da kısıtlıyor.
“Ayrıca, havacılık ve uzay ürünlerinin ihracatına konulan yasak, uçak ve insansız hava araçlarının motorlarını da kapsayacak şekilde genişletilecek” denilen açıklamada, hükümet yetkililerinin ayrıca Rus madencilik sektöründeki yatırımlar için de yasaklama kararı aldığı ifade edildi.
Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla İsviçre, Ukrayna’daki olaylar gerekçesi ile AB’nin 9. yaptırım paketi kapsamında Rusya’dan neredeyse 200 şahıs ve şirkete kısıtlama getirmişti.