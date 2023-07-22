https://sputniknews.com.tr/20230722/bm-ukraynanin-misket-bombalari-kullanmasi-endise-verici-1073838985.html
BM: Ukrayna'nın misket bombaları kullanması endişe verici
BM: Ukrayna'nın misket bombaları kullanması endişe verici
BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Dujarric, Ukrayna ordusunun misket bombası kullanmaya başladığına dair haberlerin endişe verici olduğunu söyledi. 22.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-22T12:43+0300
2023-07-22T12:43+0300
2023-07-22T12:43+0300
bm
birleşmiş milletler (bm)
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
abd
misket bombası
john kirby
stephane dujarric
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1b/1072922359_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e744729251de3c4a4897c5ddc5060b6a.jpg
Basın toplantısı düzenleyen BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilerin Ukrayna'nın misket bombası kullanmaya başladığına dair açıklamaları sorması karşısında, "Bu haberleri gördük, bunlar çok endişe verici. Daha önce de söylediğimiz gibi, bu tür silahlar geçmişte bırakılmalı. Bunlar kullanılmamalı" dedi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukrayna güçlerinin misket bombalarını kullanmaya başladığını söylemiş ve "Onları uygun ve etkili bir şekilde kullanıyorlar, Rusya'nın savunma oluşumları ve manevraları üzerinde bir etkiye sahipler" demişti.Yerde patlamadan kalabilecek yüzlerce küçük patlayıcı barındıran misket bombalarının kullanımı, uzun vadede sivillere yönelik riskleri nedeniyle birçok ülke tarafından yasaklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230708/bati-basini-40a-yakin-insan-haklari-kurulusu-kieve-misket-bombasi-tedarikine-karsi-1073312916.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1b/1072922359_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_52ab71181329a2ce89a8f888789d8658.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bm, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, ukrayna krizi, rusya, abd, misket bombası, john kirby, stephane dujarric, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric
bm, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, ukrayna krizi, rusya, abd, misket bombası, john kirby, stephane dujarric, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric
BM: Ukrayna'nın misket bombaları kullanması endişe verici
Abone ol
BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Dujarric, Ukrayna ordusunun misket bombası kullanmaya başladığına dair haberlerin endişe verici olduğunu söyledi.
Basın toplantısı düzenleyen BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilerin Ukrayna'nın misket bombası kullanmaya başladığına dair açıklamaları sorması karşısında, "Bu haberleri gördük, bunlar çok endişe verici. Daha önce de söylediğimiz gibi, bu tür silahlar geçmişte bırakılmalı. Bunlar kullanılmamalı" dedi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukrayna güçlerinin misket bombalarını kullanmaya başladığını söylemiş ve "Onları uygun ve etkili bir şekilde kullanıyorlar, Rusya'nın savunma oluşumları ve manevraları üzerinde bir etkiye sahipler" demişti.
Yerde patlamadan kalabilecek yüzlerce küçük patlayıcı barındıran misket bombalarının kullanımı, uzun vadede sivillere yönelik riskleri nedeniyle birçok ülke tarafından yasaklanmıştı.