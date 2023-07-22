https://sputniknews.com.tr/20230722/bm-ukraynanin-misket-bombalari-kullanmasi-endise-verici-1073838985.html

BM: Ukrayna'nın misket bombaları kullanması endişe verici

BM: Ukrayna'nın misket bombaları kullanması endişe verici

BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Dujarric, Ukrayna ordusunun misket bombası kullanmaya başladığına dair haberlerin endişe verici olduğunu söyledi. 22.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-22T12:43+0300

2023-07-22T12:43+0300

2023-07-22T12:43+0300

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ukrayna krizi

rusya

abd

misket bombası

john kirby

stephane dujarric

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Basın toplantısı düzenleyen BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, gazetecilerin Ukrayna'nın misket bombası kullanmaya başladığına dair açıklamaları sorması karşısında, "Bu haberleri gördük, bunlar çok endişe verici. Daha önce de söylediğimiz gibi, bu tür silahlar geçmişte bırakılmalı. Bunlar kullanılmamalı" dedi.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukrayna güçlerinin misket bombalarını kullanmaya başladığını söylemiş ve "Onları uygun ve etkili bir şekilde kullanıyorlar, Rusya'nın savunma oluşumları ve manevraları üzerinde bir etkiye sahipler" demişti.Yerde patlamadan kalabilecek yüzlerce küçük patlayıcı barındıran misket bombalarının kullanımı, uzun vadede sivillere yönelik riskleri nedeniyle birçok ülke tarafından yasaklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230708/bati-basini-40a-yakin-insan-haklari-kurulusu-kieve-misket-bombasi-tedarikine-karsi-1073312916.html

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bm, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, ukrayna krizi, rusya, abd, misket bombası, john kirby, stephane dujarric, birleşmiş milletler genel sekreter sözcüsü stephane dujarric