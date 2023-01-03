Putin, özel askeri harekata katılan askerlere ek sosyal garantiler verdi

Rusya liderinin imzaladığı kararname, yaralı askerlere ve hayatını kaybeden askerlerin ailelerine yapılacak ödemelerin tutarlarını ve ayrıcalıklı emekli maaşı almak için hizmet yılı hesaplama prosedürünü belirliyor.



Kararnameye göre Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde ölen askerlerin ailelerine 5 milyon ruble ödeme yapılacak. Bu yardım, aile bireyleri arasında eşit şekilde paylaştırılacak. Yaralı askerler ise 3 milyon ruble ödeme alacak.



Harekata katılanları anlatan belgesel çekilmesi için talimat



Bu arada Putin, Rusya Savunma Bakanlığı ile Anavatan Savaşçılarının Aileleri Komitesi'ne özel askeri harekata katılanlar hakkında film çekilmesi için Rus belgesel yapımcılarına yardım sunma talimatı verdi.



Bu talimatın yerine getirilmesinden sorumlu kişilerin Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rusya Halk Cephesi Moskova Bölgesi İcra Komitesi Başkanı Yuliya Belehova olduğu açıklandı.



Putin, Kültür Bakanlığı'na da hazırlanacak belgesel filmin sinemalarda yayınlanmasının organizasyonuyla ilgili talimat verdi.