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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230103/putin-ozel-askeri-harekata-katilan-askerlere-ek-sosyal-garantiler-verdi-1065341927.html
Putin, özel askeri harekata katılan askerlere ek sosyal garantiler verdi
Putin, özel askeri harekata katılan askerlere ek sosyal garantiler verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekat bölgesinde görev yapan askerler ve Ulusal Muhafız mensupları için ek sosyal garantiler öngören... 03.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-03T19:25+0300
2023-01-03T19:25+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
rusya
asker
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Rusya liderinin imzaladığı kararname, yaralı askerlere ve hayatını kaybeden askerlerin ailelerine yapılacak ödemelerin tutarlarını ve ayrıcalıklı emekli maaşı almak için hizmet yılı hesaplama prosedürünü belirliyor.Kararnameye göre Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde ölen askerlerin ailelerine 5 milyon ruble ödeme yapılacak. Bu yardım, aile bireyleri arasında eşit şekilde paylaştırılacak. Yaralı askerler ise 3 milyon ruble ödeme alacak.Harekata katılanları anlatan belgesel çekilmesi için talimatBu arada Putin, Rusya Savunma Bakanlığı ile Anavatan Savaşçılarının Aileleri Komitesi'ne özel askeri harekata katılanlar hakkında film çekilmesi için Rus belgesel yapımcılarına yardım sunma talimatı verdi.Bu talimatın yerine getirilmesinden sorumlu kişilerin Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rusya Halk Cephesi Moskova Bölgesi İcra Komitesi Başkanı Yuliya Belehova olduğu açıklandı.Putin, Kültür Bakanlığı'na da hazırlanacak belgesel filmin sinemalarda yayınlanmasının organizasyonuyla ilgili talimat verdi.
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vladimir putin, rusya, asker
vladimir putin, rusya, asker

Putin, özel askeri harekata katılan askerlere ek sosyal garantiler verdi

19:25 03.01.2023
© Sputnik / Кирилл Брага / Multimedya arşivine gidinRusya- Seferberlik
Rusya- Seferberlik - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2023
© Sputnik / Кирилл Брага
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel askeri harekat bölgesinde görev yapan askerler ve Ulusal Muhafız mensupları için ek sosyal garantiler öngören kararnameyi imzaladı. Rus lider, Savunma Bakanlığı'na harekata katılanları anlatan belgesel çekilmesine yardım etme talimatı verdi.
Rusya liderinin imzaladığı kararname, yaralı askerlere ve hayatını kaybeden askerlerin ailelerine yapılacak ödemelerin tutarlarını ve ayrıcalıklı emekli maaşı almak için hizmet yılı hesaplama prosedürünü belirliyor.

Kararnameye göre Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat bölgesinde ölen askerlerin ailelerine 5 milyon ruble ödeme yapılacak. Bu yardım, aile bireyleri arasında eşit şekilde paylaştırılacak. Yaralı askerler ise 3 milyon ruble ödeme alacak.

Harekata katılanları anlatan belgesel çekilmesi için talimat

Bu arada Putin, Rusya Savunma Bakanlığı ile Anavatan Savaşçılarının Aileleri Komitesi'ne özel askeri harekata katılanlar hakkında film çekilmesi için Rus belgesel yapımcılarına yardım sunma talimatı verdi.

Bu talimatın yerine getirilmesinden sorumlu kişilerin Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rusya Halk Cephesi Moskova Bölgesi İcra Komitesi Başkanı Yuliya Belehova olduğu açıklandı.

Putin, Kültür Bakanlığı'na da hazırlanacak belgesel filmin sinemalarda yayınlanmasının organizasyonuyla ilgili talimat verdi.
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