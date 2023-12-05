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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231205/beyaz-saraydan-kongreye-mektup-ukraynayi-destekleyecek-paramiz-tukenmek-uzere-1078098140.html
Beyaz Saray’dan Kongre’ye mektup: ‘Ukrayna'yı destekleyecek paramız tükenmek üzere’
Beyaz Saray’dan Kongre’ye mektup: ‘Ukrayna'yı destekleyecek paramız tükenmek üzere’
Amerika Birleşik Devletleri Yönetim ve Bütçe Dairesi Direktörü Shalanda Young, kongre liderlerine yazdığı mektupta, "Ukrayna'yı bu mücadelede destekleyecek... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T15:08+0300
2023-12-05T15:08+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
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fon
ukrayna-abd ilişkileri
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Young, Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson'a ve diğer Kongre liderlerine gönderdiği mektupta, finansmanın ve silah akışının kesilmesinin 'Ukrayna'yı savaş alanında diz çöktüreceğini' ve Rusya'nın zafer kazanma olasılığını arttıracağını söyledi.Young Beyaz Saray tarafından yayımlanan mektubunda "Açık olmak istiyorum: Kongre'nin harekete geçmemesi halinde, yılsonuna kadar Ukrayna'ya daha fazla silah ve ekipman tedarik etmek ve ABD askeri stoklarından ekipman sağlamak için kaynaklarımız tükenecek" diyerek "Bunu karşılayabilecek sihirli bir fon kaynağı yok. Paramız tükendi ve neredeyse zamanımız da tükenmek üzere" cümlesinin altını çizdi.Young söz konusu mektupta şu ifadelere yer verdi:Ukrayna'nın ekonomisinin çökmesi halinde savaşa devam edemeyeceği bilgisinin yer aldığı mektupta, ek olarak "Putin bunu çok iyi anlıyor, bu yüzden Rusya Ukrayna'nın ekonomisini çökertmeyi stratejisinin merkezine koymuş durumda" cümlesine yer verildi.Mektupta, "Bu mücadelede Ukrayna'yı destekleyecek paramız kalmadı. Bu gelecek yılın sorunu değil. Ukrayna'ya yardım etmenin zamanı şu andır. Kongre'nin harekete geçme zamanı gelmiştir" denildi.Mektup şu cümlelerle sonlandırıldı:Young, böyle bir senaryonun, savaşın ABD'nin diğer Avrupalı ​​müttefiklerini de içeren daha geniş bir bölgesel çatışmaya yayılmasına neden olabileceği ve bu tehlikeli durumun yurtdışındaki ABD birliklerini tehlikeye atabileceği konusunda uyardı.
https://sputniknews.com.tr/20231204/ingiliz-basini-beyaz-sarayin-kieve-mali-yardimi-bu-yil-sona-erebilir-1078058990.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, abd, abd kongresi, beyaz saray, fon, ukrayna-abd ilişkileri
ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, abd, abd kongresi, beyaz saray, fon, ukrayna-abd ilişkileri

Beyaz Saray’dan Kongre’ye mektup: ‘Ukrayna'yı destekleyecek paramız tükenmek üzere’

15:08 05.12.2023
© AFP 2023 / DANIEL SLIMWashington Beyaz Saray
Washington Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© AFP 2023 / DANIEL SLIM
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Amerika Birleşik Devletleri Yönetim ve Bütçe Dairesi Direktörü Shalanda Young, kongre liderlerine yazdığı mektupta, "Ukrayna'yı bu mücadelede destekleyecek paramız kalmadı" dedi.
Young, Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson'a ve diğer Kongre liderlerine gönderdiği mektupta, finansmanın ve silah akışının kesilmesinin 'Ukrayna'yı savaş alanında diz çöktüreceğini' ve Rusya'nın zafer kazanma olasılığını arttıracağını söyledi.
Young Beyaz Saray tarafından yayımlanan mektubunda "Açık olmak istiyorum: Kongre'nin harekete geçmemesi halinde, yılsonuna kadar Ukrayna'ya daha fazla silah ve ekipman tedarik etmek ve ABD askeri stoklarından ekipman sağlamak için kaynaklarımız tükenecek" diyerek "Bunu karşılayabilecek sihirli bir fon kaynağı yok. Paramız tükendi ve neredeyse zamanımız da tükenmek üzere" cümlesinin altını çizdi.
Young söz konusu mektupta şu ifadelere yer verdi:
Halihazırda güvenlik yardımı paketlerimiz küçülmüş ve yardım teslimatları daha sınırlı hale gelmiştir. Eğer yardımlarımız durursa, bu Ukrayna için önemli sorunlara yol açacaktır. Dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerimiz daha fazlasını yapmak için adım atmış olsa da, ABD'nin desteği kritik öneme sahiptir ve başkaları tarafından telafi edilemez.
Ukrayna'nın ekonomisinin çökmesi halinde savaşa devam edemeyeceği bilgisinin yer aldığı mektupta, ek olarak "Putin bunu çok iyi anlıyor, bu yüzden Rusya Ukrayna'nın ekonomisini çökertmeyi stratejisinin merkezine koymuş durumda" cümlesine yer verildi.
Mektupta, "Bu mücadelede Ukrayna'yı destekleyecek paramız kalmadı. Bu gelecek yılın sorunu değil. Ukrayna'ya yardım etmenin zamanı şu andır. Kongre'nin harekete geçme zamanı gelmiştir" denildi.
Mektup şu cümlelerle sonlandırıldı:
Ukrayna'nın kendini savunmasına ve egemen, demokratik, bağımsız ve müreffeh bir ulus olarak geleceğini güvence altına almasına yardımcı olmanın ulusal güvenlik çıkarlarımızı ilerlettiğini vurgulamalıyım. Bölgede NATO'yu da içine alabilecek ve ABD kuvvetlerinin zarar görmesine yol açabilecek daha büyük çatışmaları önler ve gelecekteki saldırganlıkları caydırarak hepimizi daha güvenli hale getirir. Başkan Biden'ın da söylediği gibi, diktatörler saldırganlıklarının bedelini ödemediklerinde daha fazla kaos, ölüm ve yıkıma neden olurlar. Onlar devam ettikçe Amerika'ya ve dünyaya yönelik maliyet ve tehditler de artmaya devam edecektir. Kongre'nin seçtiği yol önümüzdeki uzun yıllar boyunca yankılanacaktır.
Young, böyle bir senaryonun, savaşın ABD'nin diğer Avrupalı ​​müttefiklerini de içeren daha geniş bir bölgesel çatışmaya yayılmasına neden olabileceği ve bu tehlikeli durumun yurtdışındaki ABD birliklerini tehlikeye atabileceği konusunda uyardı.
Beyaz Saray Washington Ukrayna Biden Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2023
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