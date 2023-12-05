https://sputniknews.com.tr/20231205/beyaz-saraydan-kongreye-mektup-ukraynayi-destekleyecek-paramiz-tukenmek-uzere-1078098140.html

Beyaz Saray’dan Kongre’ye mektup: ‘Ukrayna'yı destekleyecek paramız tükenmek üzere’

Beyaz Saray’dan Kongre’ye mektup: ‘Ukrayna'yı destekleyecek paramız tükenmek üzere’

Amerika Birleşik Devletleri Yönetim ve Bütçe Dairesi Direktörü Shalanda Young, kongre liderlerine yazdığı mektupta, "Ukrayna'yı bu mücadelede destekleyecek... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-05T15:08+0300

2023-12-05T15:08+0300

2023-12-05T15:08+0300

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Young, Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson'a ve diğer Kongre liderlerine gönderdiği mektupta, finansmanın ve silah akışının kesilmesinin 'Ukrayna'yı savaş alanında diz çöktüreceğini' ve Rusya'nın zafer kazanma olasılığını arttıracağını söyledi.Young Beyaz Saray tarafından yayımlanan mektubunda "Açık olmak istiyorum: Kongre'nin harekete geçmemesi halinde, yılsonuna kadar Ukrayna'ya daha fazla silah ve ekipman tedarik etmek ve ABD askeri stoklarından ekipman sağlamak için kaynaklarımız tükenecek" diyerek "Bunu karşılayabilecek sihirli bir fon kaynağı yok. Paramız tükendi ve neredeyse zamanımız da tükenmek üzere" cümlesinin altını çizdi.Young söz konusu mektupta şu ifadelere yer verdi:Ukrayna'nın ekonomisinin çökmesi halinde savaşa devam edemeyeceği bilgisinin yer aldığı mektupta, ek olarak "Putin bunu çok iyi anlıyor, bu yüzden Rusya Ukrayna'nın ekonomisini çökertmeyi stratejisinin merkezine koymuş durumda" cümlesine yer verildi.Mektupta, "Bu mücadelede Ukrayna'yı destekleyecek paramız kalmadı. Bu gelecek yılın sorunu değil. Ukrayna'ya yardım etmenin zamanı şu andır. Kongre'nin harekete geçme zamanı gelmiştir" denildi.Mektup şu cümlelerle sonlandırıldı:Young, böyle bir senaryonun, savaşın ABD'nin diğer Avrupalı ​​müttefiklerini de içeren daha geniş bir bölgesel çatışmaya yayılmasına neden olabileceği ve bu tehlikeli durumun yurtdışındaki ABD birliklerini tehlikeye atabileceği konusunda uyardı.

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