https://sputniknews.com.tr/20231204/ingiliz-basini-beyaz-sarayin-kieve-mali-yardimi-bu-yil-sona-erebilir-1078058990.html
İngiliz basını: Beyaz Saray’ın Kiev’e mali yardımı bu yıl sona erebilir
İngiliz basını: Beyaz Saray’ın Kiev’e mali yardımı bu yıl sona erebilir
Londra merkezli Financial Times (FT) gazetesi, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Dairesi Başkanı Shalanda Young'ın mektubuna dayandırdığı haberinde, Washington’un... 04.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-04T17:30+0300
2023-12-04T17:30+0300
2023-12-04T17:30+0300
ukrayna krizi
ukrayna
abd
the financial times (ft)
ingiltere
washington
beyaz saray
abd kongresi
mali yardım
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ABD Kongresi’nin Kiev'i desteklemek için daha fazla fon tahsis etmemesi durumunda, yıl sonuna kadar mali yardımların tükeneceğine dikkat çeken gazete, Young’un Ukrayna için yardımlarla ilgili değerlendirmesinde, “Silah ve teçhizat tedariklerinin durdurulması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin savaş alanındaki yeteneklerini zayıflatacak. Bu, yalnızca Ukrayna'nın elde ettiği başarıları tehlikeye atmakla kalmayacak, aynı zamanda Rus ordusunun sahada zafer olasılığını artıracak” ifadelerine yer verdiğini aktardı.Young, Kongre onayı ile yeni fonlar tahsis edilmeden ABD'nin Kiev’e mali yardımını sürdüremeyeceği konusunda uyardı.AB yardımları da sorunluFinancial Times, aynı zamanda Almanya'daki bütçe krizi nedeniyle Avrupa Birliği’nden 50 milyar Euro alamama riski ile karşı karşıya olduğunun altını çizerken, adlarının açıklanmasını istemeyen bürokratlara dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın Almanya'da patlak veren bütçe krizi ve Avrupa'daki aşırı sağ partilerin konumlarının güçlenmesi nedeniyle Avrupa Birliği’nin (AB) vaat ettiği 50 milyar euroyu alamama riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.Gazeteye konuşan üst düzey bir bürokratın belirttiği üzere, AB'nin Ukrayna'ya yardım konusunda uzlaşmaya varma çabaları, Hollanda'daki seçimleri aşırı sağ partinin kazanmış olması, ayrıca Alman mahkemesinin yakın zamanda Alman hükümetinin bütçesini sınırlayan karar vermesi nedeniyle sekteye uğruyor. Aynı zamanda yardıma ilişkin nihai kararın Brüksel'deki zirveden önce verilmesi bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231203/medvedevden-pentagon-sefi-austine-ovgu-kieve-yardimin-gercek-nedenini-soyledi-1078038190.html
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ukrayna, abd, the financial times (ft), ingiltere, washington, beyaz saray, abd kongresi, mali yardım
ukrayna, abd, the financial times (ft), ingiltere, washington, beyaz saray, abd kongresi, mali yardım
İngiliz basını: Beyaz Saray’ın Kiev’e mali yardımı bu yıl sona erebilir
Londra merkezli Financial Times (FT) gazetesi, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Dairesi Başkanı Shalanda Young'ın mektubuna dayandırdığı haberinde, Washington’un Kiev’e mali yardımının bu yıl sona erebileceğini duyurdu.
ABD Kongresi’nin Kiev'i desteklemek için daha fazla fon tahsis etmemesi durumunda, yıl sonuna kadar mali yardımların tükeneceğine dikkat çeken gazete, Young’un Ukrayna için yardımlarla ilgili değerlendirmesinde, “Silah ve teçhizat tedariklerinin durdurulması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin savaş alanındaki yeteneklerini zayıflatacak. Bu, yalnızca Ukrayna'nın elde ettiği başarıları tehlikeye atmakla kalmayacak, aynı zamanda Rus ordusunun sahada zafer olasılığını artıracak
” ifadelerine yer verdiğini aktardı.
Young, Kongre onayı ile yeni fonlar tahsis edilmeden
ABD'nin Kiev’e mali yardımını sürdüremeyeceği konusunda uyardı.
Financial Times, aynı zamanda Almanya'daki bütçe krizi nedeniyle Avrupa Birliği’nden 50 milyar Euro alamama riski ile karşı karşıya olduğunun altını çizerken, adlarının açıklanmasını istemeyen bürokratlara dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın Almanya'da patlak veren bütçe krizi ve Avrupa'daki aşırı sağ partilerin konumlarının güçlenmesi nedeniyle Avrupa Birliği’nin (AB) vaat ettiği 50 milyar euroyu alamama riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.
Gazeteye konuşan üst düzey bir bürokratın belirttiği üzere, AB'nin Ukrayna'ya yardım
konusunda uzlaşmaya varma çabaları, Hollanda'daki seçimleri aşırı sağ partinin kazanmış olması, ayrıca Alman mahkemesinin yakın zamanda Alman hükümetinin bütçesini sınırlayan karar vermesi nedeniyle sekteye uğruyor. Aynı zamanda yardıma ilişkin nihai kararın Brüksel'deki zirveden önce verilmesi bekleniyor.