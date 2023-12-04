https://sputniknews.com.tr/20231204/ingiliz-basini-beyaz-sarayin-kieve-mali-yardimi-bu-yil-sona-erebilir-1078058990.html

İngiliz basını: Beyaz Saray’ın Kiev’e mali yardımı bu yıl sona erebilir

İngiliz basını: Beyaz Saray’ın Kiev’e mali yardımı bu yıl sona erebilir

Londra merkezli Financial Times (FT) gazetesi, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Dairesi Başkanı Shalanda Young'ın mektubuna dayandırdığı haberinde, Washington’un... 04.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-04T17:30+0300

2023-12-04T17:30+0300

2023-12-04T17:30+0300

ukrayna krizi

ukrayna

abd

the financial times (ft)

ingiltere

washington

beyaz saray

abd kongresi

mali yardım

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ABD Kongresi’nin Kiev'i desteklemek için daha fazla fon tahsis etmemesi durumunda, yıl sonuna kadar mali yardımların tükeneceğine dikkat çeken gazete, Young’un Ukrayna için yardımlarla ilgili değerlendirmesinde, “Silah ve teçhizat tedariklerinin durdurulması, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin savaş alanındaki yeteneklerini zayıflatacak. Bu, yalnızca Ukrayna'nın elde ettiği başarıları tehlikeye atmakla kalmayacak, aynı zamanda Rus ordusunun sahada zafer olasılığını artıracak” ifadelerine yer verdiğini aktardı.Young, Kongre onayı ile yeni fonlar tahsis edilmeden ABD'nin Kiev’e mali yardımını sürdüremeyeceği konusunda uyardı.AB yardımları da sorunluFinancial Times, aynı zamanda Almanya'daki bütçe krizi nedeniyle Avrupa Birliği’nden 50 milyar Euro alamama riski ile karşı karşıya olduğunun altını çizerken, adlarının açıklanmasını istemeyen bürokratlara dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın Almanya'da patlak veren bütçe krizi ve Avrupa'daki aşırı sağ partilerin konumlarının güçlenmesi nedeniyle Avrupa Birliği’nin (AB) vaat ettiği 50 milyar euroyu alamama riskiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.Gazeteye konuşan üst düzey bir bürokratın belirttiği üzere, AB'nin Ukrayna'ya yardım konusunda uzlaşmaya varma çabaları, Hollanda'daki seçimleri aşırı sağ partinin kazanmış olması, ayrıca Alman mahkemesinin yakın zamanda Alman hükümetinin bütçesini sınırlayan karar vermesi nedeniyle sekteye uğruyor. Aynı zamanda yardıma ilişkin nihai kararın Brüksel'deki zirveden önce verilmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231203/medvedevden-pentagon-sefi-austine-ovgu-kieve-yardimin-gercek-nedenini-soyledi-1078038190.html

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ukrayna, abd, the financial times (ft), ingiltere, washington, beyaz saray, abd kongresi, mali yardım