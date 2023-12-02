https://sputniknews.com.tr/20231202/beyaz-saray-abd-ek-odenek-olmadan-ukraynaya-destek-saglamakta-zorlanacak-1078003114.html

Beyaz Saray: ABD, ek ödenek olmadan Ukrayna'ya destek sağlamakta zorlanacak

Beyaz Saray: ABD, ek ödenek olmadan Ukrayna'ya destek sağlamakta zorlanacak

Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby, ABD ek ödenek olmadan Ukrayna'ya destek sağlamakta zorlanacağını ve bu durumun şu anda büyük bir... 02.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-02T10:06+0300

2023-12-02T10:06+0300

2023-12-02T10:06+0300

ukrayna krizi

beyaz saray

john kirby

ukrayna

abd kongresi

kiev

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Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby internet üzerinden düzenlenen brifingde, ABD Kongresi'nin Kiev'e yardım için ek ödenekleri onaylamadan ABD yönetiminin Ukrayna'ya gerekli askeri desteği sağlaması son derece zor olacağını dile getirdi.Beyaz Saray yetkilisi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Çek defterimizdeki sayfalar tükeniyor ve Kiev'e yardım sağlamaya devam edebilmemiz gerekiyor" diyen Kirby, Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımı miktarının geçtiğimiz ay daha da azaldığını hatırlattı. Kirby açıklamasında, "Bu yardımı sorunsuz bir şekilde sağlayabilmemiz için acilen onaya ihtiyacımız var" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231115/beyaz-saray-ukraynaya-yonelik-yeni-yardim-paketleri-kuculuyor-1077432324.html

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beyaz saray, john kirby, ukrayna, abd kongresi, kiev