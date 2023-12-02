https://sputniknews.com.tr/20231202/beyaz-saray-abd-ek-odenek-olmadan-ukraynaya-destek-saglamakta-zorlanacak-1078003114.html
Beyaz Saray: ABD, ek ödenek olmadan Ukrayna'ya destek sağlamakta zorlanacak
Beyaz Saray: ABD, ek ödenek olmadan Ukrayna'ya destek sağlamakta zorlanacak
Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby, ABD ek ödenek olmadan Ukrayna'ya destek sağlamakta zorlanacağını ve bu durumun şu anda büyük bir... 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T10:06+0300
2023-12-02T10:06+0300
2023-12-02T10:06+0300
ukrayna krizi
beyaz saray
john kirby
ukrayna
abd kongresi
kiev
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Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby internet üzerinden düzenlenen brifingde, ABD Kongresi'nin Kiev'e yardım için ek ödenekleri onaylamadan ABD yönetiminin Ukrayna'ya gerekli askeri desteği sağlaması son derece zor olacağını dile getirdi.Beyaz Saray yetkilisi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Çek defterimizdeki sayfalar tükeniyor ve Kiev'e yardım sağlamaya devam edebilmemiz gerekiyor" diyen Kirby, Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımı miktarının geçtiğimiz ay daha da azaldığını hatırlattı. Kirby açıklamasında, "Bu yardımı sorunsuz bir şekilde sağlayabilmemiz için acilen onaya ihtiyacımız var" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231115/beyaz-saray-ukraynaya-yonelik-yeni-yardim-paketleri-kuculuyor-1077432324.html
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beyaz saray, john kirby, ukrayna, abd kongresi, kiev
beyaz saray, john kirby, ukrayna, abd kongresi, kiev
Beyaz Saray: ABD, ek ödenek olmadan Ukrayna'ya destek sağlamakta zorlanacak
Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Kirby, ABD ek ödenek olmadan Ukrayna'ya destek sağlamakta zorlanacağını ve bu durumun şu anda büyük bir endişe kaynağı olduğunu açıkladı.
Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby internet üzerinden düzenlenen brifingde, ABD Kongresi'nin Kiev'e yardım için ek ödenekleri onaylamadan ABD yönetiminin Ukrayna'ya gerekli askeri desteği sağlaması son derece zor olacağını dile getirdi.
Beyaz Saray yetkilisi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Önceki gün de söylediğim gibi, bu ayın sonu olan takvim yılının sonuna yaklaştıkça, Ukraynalıların ihtiyaç duyduğunu bildiğimiz miktarda güvenlik yardımı sağlamamızın çok zor olacağını düşünüyoruz. Bu şu anda büyük bir endişe kaynağı. Bu nedenle Kongre'yi ek fon sağlamak üzere derhal harekete geçmeye çağırıyoruz.
"Çek defterimizdeki sayfalar tükeniyor ve Kiev'e yardım sağlamaya devam edebilmemiz gerekiyor" diyen Kirby, Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımı miktarının geçtiğimiz ay daha da azaldığını hatırlattı. Kirby açıklamasında, "Bu yardımı sorunsuz bir şekilde sağlayabilmemiz için acilen onaya ihtiyacımız var" dedi.