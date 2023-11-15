https://sputniknews.com.tr/20231115/beyaz-saray-ukraynaya-yonelik-yeni-yardim-paketleri-kuculuyor-1077432324.html

Beyaz Saray: Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketleri küçülüyor

Beyaz Saray: Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketleri küçülüyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, üzerinde anlaşmaya varılan fonların tükenmesi nedeniyle Kiev'e yapılan yardımın... 15.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-15T21:15+0300

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ukrayna krizi

beyaz saray

john kirby

kiev

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, Kiev'i desteklemeye yönelik üzerinde anlaşmaya varılan fonların tükenmesi nedeniyle ABD'nin Ukrayna'ya yeni yardım paketlerini küçültüleceğini söyledi.Ukrayna'ya yönelik finansmanın tükendiğini, bu nedenle ABD'nin ‘zor kararlar’ alması gerektiğine vurgu yapan Kirby, “ABD’nin yardım paketleri öncekilere göre daha küçük hale geliyor, çünkü kalan fonları akıllıca kullanmaya çalışıyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231115/rus-senator-puskov-beyaz-sarayin-ukrayna-ve-israil-yardimlarini-birlestirme-plani-basarisiz-oldu-1077426859.html

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