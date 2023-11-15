https://sputniknews.com.tr/20231115/beyaz-saray-ukraynaya-yonelik-yeni-yardim-paketleri-kuculuyor-1077432324.html
Beyaz Saray: Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketleri küçülüyor
Beyaz Saray: Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketleri küçülüyor
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, üzerinde anlaşmaya varılan fonların tükenmesi nedeniyle Kiev'e yapılan yardımın... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T21:15+0300
2023-11-15T21:15+0300
2023-11-15T21:15+0300
ukrayna krizi
beyaz saray
john kirby
kiev
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, Kiev'i desteklemeye yönelik üzerinde anlaşmaya varılan fonların tükenmesi nedeniyle ABD'nin Ukrayna'ya yeni yardım paketlerini küçültüleceğini söyledi.Ukrayna'ya yönelik finansmanın tükendiğini, bu nedenle ABD'nin ‘zor kararlar’ alması gerektiğine vurgu yapan Kirby, “ABD’nin yardım paketleri öncekilere göre daha küçük hale geliyor, çünkü kalan fonları akıllıca kullanmaya çalışıyoruz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231115/rus-senator-puskov-beyaz-sarayin-ukrayna-ve-israil-yardimlarini-birlestirme-plani-basarisiz-oldu-1077426859.html
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beyaz saray, john kirby, kiev
beyaz saray, john kirby, kiev
Beyaz Saray: Ukrayna'ya yönelik yeni yardım paketleri küçülüyor
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, üzerinde anlaşmaya varılan fonların tükenmesi nedeniyle Kiev'e yapılan yardımın azaltıldığını belirtti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, Kiev'i desteklemeye yönelik üzerinde anlaşmaya varılan fonların tükenmesi nedeniyle ABD'nin Ukrayna'ya yeni yardım paketlerini küçültüleceğini söyledi.
Ukrayna'ya yönelik finansmanın tükendiğini, bu nedenle ABD'nin ‘zor kararlar’ alması gerektiğine vurgu yapan Kirby, “ABD’nin yardım paketleri öncekilere göre daha küçük hale geliyor, çünkü kalan fonları akıllıca kullanmaya çalışıyoruz" dedi.