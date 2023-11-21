https://sputniknews.com.tr/20231121/bati-basini-abdnin-ukraynaya-muhimmat-tedariki-ucte-bir-oraninda-azaldi-1077628939.html
Batı basını: ABD’nin Ukrayna’ya mühimmat tedariki üçte bir oranında azaldı
Batı basını: ABD’nin Ukrayna’ya mühimmat tedariki üçte bir oranında azaldı
İsrail'in Gazze Şeridi’nde Hamas'a karşı yürüttüğü savağın başlamasından bu yana ABD’nin Ukrayna’ya mühimmat tedarikinde yüzde 30 oranında bir azalma olduğu... 21.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-21T15:53+0300
2023-11-21T15:53+0300
2023-11-21T15:53+0300
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abd
askeri yardım
mühimmat
topçu mühimmat
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ABC televizyonunun adını açıklamadığı Ukraynalı bir yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre, Ortadoğu'daki çatışmanın tırmanmaya başlamasıyla birlikte ABD’nin Ukrayna'ya top mermisi tedariği üçte bir oranında azaldı.Haberde, “ABD'nin Ukrayna'ya NATO standartlarında top mermisi tedariki, İsrail'in Gazze Şeridi’nde Hamas'a karşı yürüttüğü savaşın başlamasından bu yana yüzde 30'dan fazla düştü” denildi.ABC’nin kaynağına göre, 155 mm kalibreli top mermisi stokları Kiev'e yapılan toplam tedarikin yaklaşık yüzde 60-70'ini oluşturuyor.Amerikalı yetkililerin İsrail'e silah tedarikinin ABD'nin Ukrayna'ya karşı yükümlülüklerini etkilemeyeceğine dair Kiev'e güvence verdiğini belirten kaynağın “Ancak etkilediğini görüyoruz” şeklindeki sözlerine yer verilen haberde, aynı zamanda üst düzey bir Pentagon yetkilisinin mühimmat tedarikindeki azalmanın “Gazze Şeridi'nde olup bitenlerle hiçbir ilgisi olmadığını" söylediği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231117/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-ortadogudaki-kriz-sebebiyle-muhimmat-sorunu-yasiyoruz-1077493755.html
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ukrayna, abd, askeri yardım, mühimmat, topçu mühimmat, kiev, pentagon
ukrayna, abd, askeri yardım, mühimmat, topçu mühimmat, kiev, pentagon
Batı basını: ABD’nin Ukrayna’ya mühimmat tedariki üçte bir oranında azaldı
İsrail'in Gazze Şeridi’nde Hamas'a karşı yürüttüğü savağın başlamasından bu yana ABD’nin Ukrayna’ya mühimmat tedarikinde yüzde 30 oranında bir azalma olduğu belirtildi.
ABC televizyonunun adını açıklamadığı Ukraynalı bir yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre, Ortadoğu'daki çatışmanın tırmanmaya başlamasıyla
birlikte ABD’nin Ukrayna'ya top mermisi tedariği üçte bir oranında azaldı.
Haberde, “ABD'nin Ukrayna'ya NATO standartlarında top mermisi tedariki, İsrail'in Gazze Şeridi’nde Hamas'a karşı yürüttüğü savaşın başlamasından bu yana yüzde 30'dan fazla düştü” denildi.
ABC’nin kaynağına göre, 155 mm kalibreli top mermisi stokları Kiev'e yapılan toplam tedarikin yaklaşık yüzde 60-70'ini oluşturuyor.
Amerikalı yetkililerin İsrail'e silah tedarikinin ABD'nin Ukrayna'ya karşı yükümlülüklerini etkilemeyeceğine dair Kiev'e güvence verdiğini belirten kaynağın “Ancak etkilediğini görüyoruz” şeklindeki sözlerine yer verilen haberde, aynı zamanda üst düzey bir Pentagon yetkilisinin mühimmat tedarikindeki azalmanın “Gazze Şeridi'nde olup bitenlerle hiçbir ilgisi olmadığını" söylediği aktarıldı.