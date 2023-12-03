https://sputniknews.com.tr/20231203/medvedevden-pentagon-sefi-austine-ovgu-kieve-yardimin-gercek-nedenini-soyledi-1078038190.html

Medvedev’den Pentagon şefi Austin'e övgü: Kiev'e yardımın gerçek nedenini söyledi

Medvedev’den Pentagon şefi Austin'e övgü: Kiev'e yardımın gerçek nedenini söyledi

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD’nin Kiev’e yaptığı yardımı Amerikan savunma sanayi sektöründeki gelişmeler ile ilişkilendiren... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T19:10+0300

2023-12-03T19:10+0300

2023-12-03T19:10+0300

ukrayna krizi

dmitriy medvedev

abd

ukrayna

rus ordusu

lloyd austin

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin savunma sanayii altyapısında on yıllardır görülen en büyük modernizasyonu gerçekleştirdiğini ve Amerikan top mermilerinin Ukrayna’da yüksek oranda tüketilmesi nedeniyle mühimmat üretimine yönelik finansmanı da yüzde 50 oranında artırdığını söyleyen ABD Savunma Bakanı Austin’i açık sözlülüğü için övdü.Medvedev, “ABD Savunma Bakanı Austin askeri bir sırrı açıkladı. Açık sözlü ve saf düşünceli bir adam olan general, ABD'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya karışmasının nedenini söylemekten çekinmedi. Hayır, bu ölmekte olan vatandaşlara veya dünya haritasından kaybolan bir ülkeye yapılan yardım değil. Hayır, bu tiranlığa karşı demokrasi mücadelesi de değil. Ve hayır, bu Rusya'nın savunma kabiliyetini azaltma amaçlı bir zıtlaşma bile değil. Bu, ABD savunma sanayiini modernize etme gerekliliğidir” ifadelerini kullandı.Austin’i ‘samimi bir insan’ olarak tanımlayan Medvedev, “Demek ki bütün mesele, askeri ürünlerin üretimini artırmak ve istihdam yaratmak amacı ile yapılan savunma ürünleri siparişleridir. Ve belki de (ABD Başkanı Joe) Biden yönetimine yakın şirketlerin bundan elde edeceği muazzam kardır” vurgusunu yaptı.Daha önce ABD Savunma Bakanı Austin, Kaliforniya'da düzenlenen Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda yaptığı konuşmada ABD’nin savunma sanayii altyapısında on yıllardır görülen en büyük modernizasyonu gerçekleştirdiğini ve Amerikan top mermilerinin Ukrayna’da yüksek oranda tüketilmesi nedeniyle mühimmat üretimine yönelik finansmanı da yüzde 50 oranında artırdığını söylemişti. Austin ayrıca savunma sanayii altyapısının modernizasyonu için yaklaşık 50 milyar dolar harcanacağını kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231203/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-muhimmat-depolari-ve-hava-savunma-komuta-merkezi-vuruldu-1078034484.html

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