https://sputniknews.com.tr/20231203/medvedevden-pentagon-sefi-austine-ovgu-kieve-yardimin-gercek-nedenini-soyledi-1078038190.html
Medvedev’den Pentagon şefi Austin'e övgü: Kiev'e yardımın gerçek nedenini söyledi
Medvedev’den Pentagon şefi Austin'e övgü: Kiev'e yardımın gerçek nedenini söyledi
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD’nin Kiev’e yaptığı yardımı Amerikan savunma sanayi sektöründeki gelişmeler ile ilişkilendiren... 03.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-03T19:10+0300
2023-12-03T19:10+0300
2023-12-03T19:10+0300
ukrayna krizi
dmitriy medvedev
abd
ukrayna
rus ordusu
lloyd austin
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin savunma sanayii altyapısında on yıllardır görülen en büyük modernizasyonu gerçekleştirdiğini ve Amerikan top mermilerinin Ukrayna’da yüksek oranda tüketilmesi nedeniyle mühimmat üretimine yönelik finansmanı da yüzde 50 oranında artırdığını söyleyen ABD Savunma Bakanı Austin’i açık sözlülüğü için övdü.Medvedev, “ABD Savunma Bakanı Austin askeri bir sırrı açıkladı. Açık sözlü ve saf düşünceli bir adam olan general, ABD'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya karışmasının nedenini söylemekten çekinmedi. Hayır, bu ölmekte olan vatandaşlara veya dünya haritasından kaybolan bir ülkeye yapılan yardım değil. Hayır, bu tiranlığa karşı demokrasi mücadelesi de değil. Ve hayır, bu Rusya'nın savunma kabiliyetini azaltma amaçlı bir zıtlaşma bile değil. Bu, ABD savunma sanayiini modernize etme gerekliliğidir” ifadelerini kullandı.Austin’i ‘samimi bir insan’ olarak tanımlayan Medvedev, “Demek ki bütün mesele, askeri ürünlerin üretimini artırmak ve istihdam yaratmak amacı ile yapılan savunma ürünleri siparişleridir. Ve belki de (ABD Başkanı Joe) Biden yönetimine yakın şirketlerin bundan elde edeceği muazzam kardır” vurgusunu yaptı.Daha önce ABD Savunma Bakanı Austin, Kaliforniya'da düzenlenen Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda yaptığı konuşmada ABD’nin savunma sanayii altyapısında on yıllardır görülen en büyük modernizasyonu gerçekleştirdiğini ve Amerikan top mermilerinin Ukrayna’da yüksek oranda tüketilmesi nedeniyle mühimmat üretimine yönelik finansmanı da yüzde 50 oranında artırdığını söylemişti. Austin ayrıca savunma sanayii altyapısının modernizasyonu için yaklaşık 50 milyar dolar harcanacağını kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231203/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-muhimmat-depolari-ve-hava-savunma-komuta-merkezi-vuruldu-1078034484.html
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dmitriy medvedev, abd, ukrayna, rus ordusu, lloyd austin
dmitriy medvedev, abd, ukrayna, rus ordusu, lloyd austin
Medvedev’den Pentagon şefi Austin'e övgü: Kiev'e yardımın gerçek nedenini söyledi
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD’nin Kiev’e yaptığı yardımı Amerikan savunma sanayi sektöründeki gelişmeler ile ilişkilendiren ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’e övgüde bulundu.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin savunma sanayii altyapısında on yıllardır görülen en büyük modernizasyonu gerçekleştirdiğini ve Amerikan top mermilerinin Ukrayna’da yüksek oranda tüketilmesi nedeniyle mühimmat üretimine yönelik finansmanı da yüzde 50 oranında artırdığını söyleyen ABD Savunma Bakanı Austin’i açık sözlülüğü için övdü.
Medvedev, “ABD Savunma Bakanı Austin askeri bir sırrı açıkladı. Açık sözlü ve saf düşünceli bir adam olan general, ABD'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaya karışmasının nedenini söylemekten çekinmedi. Hayır, bu ölmekte olan vatandaşlara veya dünya haritasından kaybolan bir ülkeye yapılan yardım değil. Hayır, bu tiranlığa karşı demokrasi mücadelesi de değil. Ve hayır, bu Rusya'nın savunma kabiliyetini azaltma amaçlı bir zıtlaşma bile değil. Bu, ABD savunma sanayiini modernize etme gerekliliğidir” ifadelerini kullandı.
Austin’i ‘samimi bir insan’ olarak tanımlayan Medvedev, “Demek ki bütün mesele, askeri ürünlerin üretimini artırmak ve istihdam yaratmak amacı ile yapılan savunma ürünleri siparişleridir. Ve belki de (ABD Başkanı Joe) Biden yönetimine yakın şirketlerin bundan elde edeceği muazzam kardır” vurgusunu yaptı.
Daha önce ABD Savunma Bakanı Austin, Kaliforniya'da düzenlenen Reagan Ulusal Savunma Forumu'nda yaptığı konuşmada ABD’nin savunma sanayii altyapısında on yıllardır görülen en büyük modernizasyonu gerçekleştirdiğini ve Amerikan top mermilerinin Ukrayna’da yüksek oranda tüketilmesi nedeniyle mühimmat üretimine yönelik finansmanı da yüzde 50 oranında artırdığını söylemişti. Austin ayrıca savunma sanayii altyapısının modernizasyonu için yaklaşık 50 milyar dolar harcanacağını kaydetmişti.