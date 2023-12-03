https://sputniknews.com.tr/20231203/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusunun-muhimmat-depolari-ve-hava-savunma-komuta-merkezi-vuruldu-1078034484.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun mühimmat depoları ve hava savunma komuta merkezi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusunun mühimmat depoları ve hava savunma komuta merkezi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bir hava savunma komuta merkezini, yakıt depolarını ve mühimmat... 03.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-03T17:52+0300

2023-12-03T17:52+0300

2023-12-03T17:52+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son bir günde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bir hava savunma komuta merkezini, yakıt depolarını ve mühimmat cephaneliğini vurduğunu bildirdi.Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona dair güncel bilgileri paylaştı.Rus ordusunun hava ve topçu kuvvetlerinin Ukrayna ordusunun Dnepropetrovsk bölgesinde yer alan, kamufle edilmiş hava savunma komuta merkezini, Poltava bölgesindeki bir yakıt deposunu ve Nikolayev bölgesinde bir mühimmat deposunu vurduğu bilgisini veren Konaşenkov, Rus hava savunma sistemlerinin son bir günde Ukrayna’ya ait 2 S-200 füzesi, HIMARS çok namlulu roketatar sistemlerinden ateşlenen bir füze ve 8 insansız hava aracını düşürdüğünü vurguladı.‘Ukrayna ordusu Kupyansk ve Krasnıy Liman istikametlerinde 340 askerini kaybetti’Kupyansk istikametinde Batı Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile Harkov bölgesindeki iki yerleşimde Ukrayna ordu birliklerini vurduğunu aktaran Konaşenkov, Ukrayna’nın bu yöndeki kayıplarının 95’ye yakın asker, bir zırhlı muharebe aracı, otomobil ve bir D-30 obüs olduğunu ifade etti.Krasnıy Liman istikametinde etkili olan Merkez Askeri Grubu birliklerinin hava ve topçu kuvvetleri ile etkileşim halinde gerçekleştirdiği koordineli eylemler sayesinde Ukrayna ordusunun bir saldırısının püskürtüldüğünü ifade eden Konaşenkov, Kiev’in bu yöndeki kayıplarının 250’ye yakın asker ve 2 otomobil olduğunu vurguladı.Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) etkili olan Güney Askeri Grubu birliklerinin, hava ve topçu kuvvetlerinin desteği ile Ukrayna ordusunun üç yerleşim bölgesindeki birliklerini vurduğuna dikkat çeken Konaşenkov, meydana gelen çatışmalarda Ukrayna ordusunun 300’e yakın askerini, bir zırhlı piyade aracını, 2 otomobilini, bir D-20 topu ile bir D-30 obüsünü, ayrıca bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemini kaybettiğini ifade etti.‘Diğer 3 istikamette düşman birliklerine kayıplar verdirildi’Rus komutan, Güney Donetsk istikametinde ise Doğu Askeri Grubu birliklerinin, topçu kuvvetlerinin desteği ile DHC’nin Novomihaylovka ve Ugledar yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin birliklerini vurduğunun altını çizerek, Ukrayna ordusunun bu istikamette 85’e yakın asker, bir zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil, bir Akatsiya kundağı motorlu topçu sistemi ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi kaybettiğini ifade etti.Zaporojye istikametinde Rus askerlerinin hava, topçu ve ağır çok namlulu roketatar sistemlerinin desteği ile Ukrayna ordusunun bir saldırısının püskürtüldüğünü anlatan Konaşenkov, Ukrayna ordusunun bu istikamette 20’ye yakın askerini ve 2 otomobilini kaybettiğini vurguladı.Herson istikametinde de Rus birliklerinin Ukrayna güçlerini vurmaya devam ettiklerine dikkat çeken Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu istikamette 65’e yakın askerini kaybettiği, Rus askerlerin ayrıca 3 Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi ile bir Bukovel-AD elektronik harp istasyonunu vurduğu bilgisini verdi.Rusya’nın özel askeri harekatı başlattığı tarihten bu yana Ukrayna’nın uğradığı kayıplara ilişkin bilgiyi de güncelleyen Konaşenkov, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 545 uçak, 256 helikopter, 9 bin 361 insansız hava aracı, 442 uçaksavar füze sistemi, 13 bin 759 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 187 çok namlulu roketatar sistemi, 7 bin 224 sahra ve havan topu ile 15 bin 876 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231202/zelenskiyin-esi-konustu-tekrar-aday-olmasini-istemiyorum-1078002450.html

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