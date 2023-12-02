https://sputniknews.com.tr/20231202/zelenskiyin-esi-konustu-tekrar-aday-olmasini-istemiyorum-1078002450.html
Zelenskiy'in eşi konuştu: 'Tekrar aday olmasını istemiyorum'
Zelenskiy'in eşi konuştu: 'Tekrar aday olmasını istemiyorum'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in eşi Yelena yeni başkanlık seçimlerinde eşinin aday olmasını istemediğini dile getirdi. 02.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-02T09:37+0300
2023-12-02T09:37+0300
2023-12-02T09:37+0300
ukrayna krizi
yelena zelenskaya
vladimir zelenskiy
verhovna rada
ukrayna
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Yelena Zelenskaya, eşi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yeni bir başkanlık dönemi için aday olmasını istemediğini açıkladı.İngiliz medyasına açıklama yapan Yelena, "Onun tekrar başkan olmasını istemiyorum ama yine de bu imkansız. Belki de gelecekte yeni bir şey bulmalıyız" dedi.Daha önce bir Ukrayna gazetesi, Halkın Hizmetkarı da dahil olmak üzere Verhovna Rada'nın tüm gruplarının temsilcilerinin, çatışmalar sona ermeden ve sıkıyönetimin kaldırılmasından sonraki altı ay içinde ülkede parlamento ya da başkanlık seçimlerinin yapılmasının imkansız olduğunu düşündüklerini belirten bir bildiri imzaladıklarını bildirmişti.Vladimir Zelenskiy'in partisi olan Halkın Hizmetkarı'nın Verhovna Rada'daki Başkanı ve Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi Üyesi David Arahamiya, gelecek yıl parlamento, yerel ya da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmayacağını, Batı'nın Ukrayna yetkililerinin yeniden seçilmesini gerektirmediğini söylemişti.Zelenskiy daha önce Ukrayna'daki seçimlerin 'şu anda zamanı olmadığını' söylemiş ve bu konuya bir nokta koyulması gerektiğini ifade etmişti. Zelenskiy'in aksine Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ise Zelenskiy'nin 2024 baharında Ukrayna'da bir devlet başkanlığı seçimi düzenlemeyi düşündüğünü söylediğini aktarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231125/ukraynada-2024-secimleri-yapilmayacak-1077766888.html
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yelena zelenskaya , vladimir zelenskiy, verhovna rada, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
yelena zelenskaya , vladimir zelenskiy, verhovna rada, ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
Zelenskiy'in eşi konuştu: 'Tekrar aday olmasını istemiyorum'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in eşi Yelena yeni başkanlık seçimlerinde eşinin aday olmasını istemediğini dile getirdi.
Yelena Zelenskaya, eşi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yeni bir başkanlık dönemi için aday olmasını istemediğini açıkladı.
İngiliz medyasına açıklama yapan Yelena, "Onun tekrar başkan olmasını istemiyorum ama yine de bu imkansız. Belki de gelecekte yeni bir şey bulmalıyız" dedi.
Daha önce bir Ukrayna gazetesi, Halkın Hizmetkarı da dahil olmak üzere Verhovna Rada'nın tüm gruplarının temsilcilerinin, çatışmalar sona ermeden ve sıkıyönetimin kaldırılmasından sonraki altı ay içinde ülkede parlamento ya da başkanlık seçimlerinin yapılmasının imkansız olduğunu düşündüklerini belirten bir bildiri imzaladıklarını bildirmişti.
Vladimir Zelenskiy'in partisi olan Halkın Hizmetkarı'nın Verhovna Rada'daki Başkanı ve Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi Üyesi David Arahamiya, gelecek yıl parlamento, yerel ya da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmayacağını, Batı'nın Ukrayna yetkililerinin yeniden seçilmesini gerektirmediğini söylemişti.
Zelenskiy daha önce Ukrayna'daki seçimlerin 'şu anda zamanı olmadığını' söylemiş ve bu konuya bir nokta koyulması gerektiğini ifade etmişti. Zelenskiy'in aksine Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ise Zelenskiy'nin 2024 baharında Ukrayna'da bir devlet başkanlığı seçimi düzenlemeyi düşündüğünü söylediğini aktarmıştı.