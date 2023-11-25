https://sputniknews.com.tr/20231125/ukraynada-2024-secimleri-yapilmayacak-1077766888.html

Ukrayna'da 2024 seçimleri yapılmayacak

Ukrayna'da 2024 seçimleri yapılmayacak

Halkın Hizmetkarı Partisi'nin Verhovna Rada'daki Başkanı Arahamiya 2024 yılında Ukrayna'da başkanlık seçimlerinin yapılamayacağını açıkladı. 25.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-25T09:35+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

yüksek rada

verhovna rada

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

vladimir zelenskiy

başkanlık seçimleri

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Vladimir Zelenskiy'in partisi olan Halkın Hizmetkarı'nın Verhovna Rada'daki Başkanı ve Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi Üyesi David Arahamiya, gelecek yıl parlamento, yerel ya da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmayacağını, Batı'nın Ukrayna yetkililerinin yeniden seçilmesini gerektirmediğini söyledi.Arahamiya bir televizyon kanalına verdiği röportajda şu açıklamalarda bulundu:Arahamiya açıklamasında ordunun nasıl oy kullanacağı ya da aday olacağı veya yurtdışındaki altı milyon ülke vatandaşının nasıl oy kullanacağı ve benzeri sorular sebebiyle seçim yapılmasının zor olduğunu belirterek hem yurt içinde hem de yurt dışında hiç kimsenin bu soruların cevabını bilmediğini vurguladı. Arahamiya ayrıca seçimlerin yapılması konusu tartışılırken belirli konulara değinilmeye başlandığında, iktidarın yeniden seçilmesi konusunun hemen kendini tükettiğini belirttiZelenskiy, Ukrayna'daki seçimlerin şu anda 'zamanı olmadığını"' söylemiş ve bu konuya bir noktas koyulması gerektiğini ifade etmişti. ona göre bu konuya bir nokta koymak gerekiyor. Zelenskiy'in aksine Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ise Zelenskiy'nin 2024 baharında Ukrayna'da bir devlet başkanlığı seçimi düzenlemeyi düşündüğünü söylediğini aktarmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231122/g20-liderler-zirvesinde-konusan-putin-ukrayna-ile-muzakeleri-hicbir-zaman-reddetmedik-1077675046.html

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ukrayna, yüksek rada, verhovna rada, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, vladimir zelenskiy, başkanlık seçimleri