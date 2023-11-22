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G20 Liderler Zirvesi'nde konuşan Putin: 'Ukrayna ile müzakereleri hiçbir zaman reddetmedik'
G20 Liderler Zirvesi'nde konuşan Putin: 'Ukrayna ile müzakereleri hiçbir zaman reddetmedik'
Rusya Devlet Başkanı Putin çevrim içi düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin açılışında birtakım açıklamalarda bulundu. 22.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-22T16:44+0300
2023-11-22T18:44+0300
dünya
vladimir putin
g20 liderler zirvesi
ukrayna
ukrayna krizi
gazze
gazze şeridi
guterres
filistin
donbass
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile barış müzakerelerini hiçbir zaman reddetmediklerini vurgularken, Kiev’in müzakere sürecinden çekildiğini kamuoyuna açıklayarak Rusya ile müzakereleri yasaklayan bir devlet başkanı kararnamesi imzalandığını hatırlattı.Çevrim içi yapılan G20 Liderler Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmasında, Ukrayna ile süren çatışmalara ve olası barış müzakerelerine değinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Elbette bu trajediyi nasıl durduracağımızı düşünmeliyiz. Bu arada Rusya’nın Ukrayna ile barış görüşmelerini hiçbir zaman reddetmediğini hatırlatmak isterim. Müzakere sürecinden çekildiğini kamuoyuna açıklayan Rusya değil, Ukrayna oldu. Üstelik bu, Rusya ile bu tür müzakereleri yasaklayan ve devlet başkanının imzasının taşıyan kararnameyle yasallaştırıldı" ifadelerini kullandı.G20 çevrimiçi zirvesinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada çatışmacı durumlar yaratma girişimlerinin devam ettiğini dile getirdi.Rus lider, G20'nin uluslararası sosyo-ekonomik gündemdeki acil sorunlara çözüm bulmak için kurulduğunu kaydederek, özellikle de çeşitli türden çatışmacı girişimler hala devam ettiği için bu tür birleştirici bir yaklaşıma ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.Küresel ekonomideki durumun, uzlaşmayı ve çeşitli ülkelerin görüşlerinin dikkate alınmasını gerektiğini belirten Putin, "Artık küresel ekonomideki ve bir bütün olarak dünyadaki durum, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler olmak üzere uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun görüşünü yansıtan kolektif, uzlaşmaya dayalı kararlar gerektiriyor" dedi.Putin, G20'yi ekonomi yönetiminde önemli bir yapı olarak nitelendirdiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olağanüstü G20 zirvesinde video bağlantısı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "G20 küresel ekonomi ve finansın yönetilmesinde önemli bir yapıdır, özellikle de çeşitli türden çatışma girişimleri devam ederken, birleştirici yaklaşımı şu anda talep görmektedir" dedi.Putin konuşması sırasında Hindistan'a 2023 yılında G20 dönem başkanlığı sırasındaki verimli çalışmaları için teşekkür ederken açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:‘Küresel ekonomideki durum Batı'nın eylemlerinden kaynaklı’Konuşmasında küresel ekonomideki son durumu da irdeleyen Rus lider, dünya ekonomisinin yaşadığı devasa stresin bazı ülkelerin yanlış tasarlanmış makroekonomik politikalarından kaynaklandığına dikkat çekerek, “Küresel ekonominin yaşadığı devasa stresin, bazı devletlerin yanlış tasarladığı makroekonomik politikalarının doğrudan bir sonucu olduğunu da belirtmek isterim. Bu eylemler, diğer şeylerin yanı sıra, özellikle salgına karşı mücadeleyle de meşrulaştırıldı” dedi.Putin: Rusya enerji ve gıda taahhütlerini yerine getiriyorRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın enerji ve gıda tedarikinde tüm taahhütlerini yerine getirdiğini söyledi.G20 zirvesinde konuşan Putin, "Piyasalarda artan türbülans, uluslararası finans sektöründe kronik sorunlar, enerji ve gıda güvenliği alanında kötüleşme var. Tabii bu arada Rusya bu alandaki tüm yükümlülüklerini yerine getiriyor, en büyük gıda ihracatçılarından biri olmaya devam ediyor" dedi.Putin: Kuzey Akım'ın bombalanması devlet terörüdür G20 zirvesinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Kuzey Akım'a yönelik saldırıyı devlet terörü olarak nitelendirdi.Kuzey Akım'a ilişkin açıklamalarında Putin şu sözlere yer verdi:Putin: Rusya açık uluslararası işbirliğinden yanaG20 zirvesinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın açık uluslararası işbirliğinden yana olduğunu, Dünya Ticaret Örgütü'nün yeniden etkin hale getirilmesinin ve gelişmekte olan ekonomilerin uluslararası finans kuruluşlarındaki rolünün arttırılmasının önemli olduğunu söyledi.Gelişmekte olan ekonomilerin rolünün arttırılması gerektiğini de belirten Putin, "Rusya, BM normlarına ve karşılıklı saygıya dayalı ortak çalışma ilkelerine dayanan açık ve karşılıklı yarar sağlayan uluslararası ekonomik işbirliği ruhunun yeniden tesis edilmesinden yanadır. Küresel ekonomik yönetişim sisteminin etkin bir şekilde optimize edilmesi, yani DTÖ'nün tahkim işlevi de dahil olmak üzere tam olarak yeniden etkin hla getirilmesi önemlidir" dedi.Putin konuşmasında ayrıca, "IMF ve Dünya Bankası da dahil olmak üzere uluslararası finans kuruluşlarında gelişmekte olan ekonomilerin rolünü arttırmak, bu kuruluşların kaynaklarını fırsatçı siyasi amaçlar yerine gerçekten ihtiyaç duyan ülke ve bölgelerin kalkınması için kullanmak gerekiyor" dedi.Putin: Rusya sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaya devam edecekRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın sürdürülebilir kalkınmaya, dünya ekonomisinin dijital dönüşümüne, gıda ve çevre güvenliğine katkıda bulunmaya devam edeceğini söyledi.G20 sanal zirvesinde konuşan Putin, "Ülkemiz sürdürülebilir kalkınma hedeflerine dengeli bir şekilde ulaşılmasına, gezegenimizin ikliminin ve biyolojik çeşitliliğinin korunmasına, dünya ekonomisinin dijital dönüşümüne, gıda ve enerji güvenliğine katkıda bulunmaya devam edecektir" dedi.Putin: Dünyanın içinde bulunduğu durum nedeniyle uzlaşıya dayalı kararlar alması gerekiyorRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyadaki durumun kolektif uzlaşı kararları gerektirdiğini, değişen dünya düzenini dikkate almak gerektiğini söyledi.G20 zirvesinde konuşan Putin, "Artık küresel ekonomideki ve bir bütün olarak dünyadaki durum, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler olmak üzere uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun görüşünü yansıtan kolektif uzlaşı kararları gerektiriyor" dedi.Rus lider, dünya düzenindeki mevcut değişimi dikkate almak gerektiğinin altını çizdi.Putin: Ukrayna'nın Donbass'ta kendi halkına karşı yürüttüğü savaş şok edici değil miydi?Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'nin büyük bir çocuk mezarlığına dönüştüğü yönündeki sözleri karşısında dünya liderlerinin neden 'şok olmadıklarını' sorguladı.Vladimir Putin açıklamasının bu bölümünde şu ifadelere yer verdi:Rusya Devlet Başkanı Putin, meslektaşlarının Ukrayna'daki durumdan duydukları şokla ilgili sözlerini yorumlarken, askeri harekatın her zaman belirli insanlar, belirli aileler ve bir bütün olarak ülke için bir trajedi olduğunu, bu trajedinin nasıl durdurulacağını düşünmek gerektiğini söyledi.Putin açıklamasında, "Bazı meslektaşlarım konuşmalarında Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırganlığı karşısında şok olduklarını söylediler. Evet, elbette askeri harekat her zaman bir trajedidir. Belirli insanlar, belirli aileler ve bir bütün olarak ülke ve elbette bu trajediyi nasıl durduracağımızı düşünmeliyiz" sözlerini kaydetti.
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G20 Liderler Zirvesi'nde konuşan Putin: 'Ukrayna ile müzakereleri hiçbir zaman reddetmedik'

16:44 22.11.2023 (güncellendi: 18:44 22.11.2023)
© Sputnik / Михаил КлиментьевRusya Devlet Başkanı Putin
Rusya Devlet Başkanı Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Putin çevrim içi düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin açılışında birtakım açıklamalarda bulundu.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile barış müzakerelerini hiçbir zaman reddetmediklerini vurgularken, Kiev’in müzakere sürecinden çekildiğini kamuoyuna açıklayarak Rusya ile müzakereleri yasaklayan bir devlet başkanı kararnamesi imzalandığını hatırlattı.
Çevrim içi yapılan G20 Liderler Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmasında, Ukrayna ile süren çatışmalara ve olası barış müzakerelerine değinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Elbette bu trajediyi nasıl durduracağımızı düşünmeliyiz. Bu arada Rusya’nın Ukrayna ile barış görüşmelerini hiçbir zaman reddetmediğini hatırlatmak isterim. Müzakere sürecinden çekildiğini kamuoyuna açıklayan Rusya değil, Ukrayna oldu. Üstelik bu, Rusya ile bu tür müzakereleri yasaklayan ve devlet başkanının imzasının taşıyan kararnameyle yasallaştırıldı" ifadelerini kullandı.
G20 çevrimiçi zirvesinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyada çatışmacı durumlar yaratma girişimlerinin devam ettiğini dile getirdi.
Rus lider, G20'nin uluslararası sosyo-ekonomik gündemdeki acil sorunlara çözüm bulmak için kurulduğunu kaydederek, özellikle de çeşitli türden çatışmacı girişimler hala devam ettiği için bu tür birleştirici bir yaklaşıma ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.
Küresel ekonomideki durumun, uzlaşmayı ve çeşitli ülkelerin görüşlerinin dikkate alınmasını gerektiğini belirten Putin, "Artık küresel ekonomideki ve bir bütün olarak dünyadaki durum, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler olmak üzere uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun görüşünü yansıtan kolektif, uzlaşmaya dayalı kararlar gerektiriyor" dedi.

Putin, G20'yi ekonomi yönetiminde önemli bir yapı olarak nitelendirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, olağanüstü G20 zirvesinde video bağlantısı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "G20 küresel ekonomi ve finansın yönetilmesinde önemli bir yapıdır, özellikle de çeşitli türden çatışma girişimleri devam ederken, birleştirici yaklaşımı şu anda talep görmektedir" dedi.
Putin konuşması sırasında Hindistan'a 2023 yılında G20 dönem başkanlığı sırasındaki verimli çalışmaları için teşekkür ederken açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
G20 üyesi devletlerin eylemlerini uluslararası sosyo-ekonomik gündemdeki gerçekten acil sorunlara çözüm bulmaya odaklamak için çok şey yapıldı. G20, küresel ekonomi ve finans alanında önemli bir çok taraflı yönetişim yapısı olarak bu amaçla kurulmuştur. Bize göre bu birleştirici yaklaşım, özellikle de çeşitli türden çatışmacı girişimler hala devam ettiği için, şu anda tam da ihtiyaç duyulan şeydir.

‘Küresel ekonomideki durum Batı'nın eylemlerinden kaynaklı’

Konuşmasında küresel ekonomideki son durumu da irdeleyen Rus lider, dünya ekonomisinin yaşadığı devasa stresin bazı ülkelerin yanlış tasarlanmış makroekonomik politikalarından kaynaklandığına dikkat çekerek, “Küresel ekonominin yaşadığı devasa stresin, bazı devletlerin yanlış tasarladığı makroekonomik politikalarının doğrudan bir sonucu olduğunu da belirtmek isterim. Bu eylemler, diğer şeylerin yanı sıra, özellikle salgına karşı mücadeleyle de meşrulaştırıldı” dedi.

Putin: Rusya enerji ve gıda taahhütlerini yerine getiriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın enerji ve gıda tedarikinde tüm taahhütlerini yerine getirdiğini söyledi.
G20 zirvesinde konuşan Putin, "Piyasalarda artan türbülans, uluslararası finans sektöründe kronik sorunlar, enerji ve gıda güvenliği alanında kötüleşme var. Tabii bu arada Rusya bu alandaki tüm yükümlülüklerini yerine getiriyor, en büyük gıda ihracatçılarından biri olmaya devam ediyor" dedi.

Putin: Kuzey Akım'ın bombalanması devlet terörüdür

G20 zirvesinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Kuzey Akım'a yönelik saldırıyı devlet terörü olarak nitelendirdi.
Kuzey Akım'a ilişkin açıklamalarında Putin şu sözlere yer verdi:
Rakipleri ortadan kaldırmak ve avantaj elde etmek için haksız rekabetçi mücadele yöntemleri kullanılmaktadır. Özellikle sadece ulaşım ve lojistik zincirlerinin, uluslararası yerleşim kanallarının tahrip edilmesini değil, aynı zamanda devlet terörü eylemlerini de kastediyorum. Baltık Denizi'nin dibine döşenen Kuzey Akım Doğalgaz Boru Hattı bunun bariz bir örneğidir.

Putin: Rusya açık uluslararası işbirliğinden yana

G20 zirvesinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın açık uluslararası işbirliğinden yana olduğunu, Dünya Ticaret Örgütü'nün yeniden etkin hale getirilmesinin ve gelişmekte olan ekonomilerin uluslararası finans kuruluşlarındaki rolünün arttırılmasının önemli olduğunu söyledi.
Gelişmekte olan ekonomilerin rolünün arttırılması gerektiğini de belirten Putin, "Rusya, BM normlarına ve karşılıklı saygıya dayalı ortak çalışma ilkelerine dayanan açık ve karşılıklı yarar sağlayan uluslararası ekonomik işbirliği ruhunun yeniden tesis edilmesinden yanadır. Küresel ekonomik yönetişim sisteminin etkin bir şekilde optimize edilmesi, yani DTÖ'nün tahkim işlevi de dahil olmak üzere tam olarak yeniden etkin hla getirilmesi önemlidir" dedi.
Putin konuşmasında ayrıca, "IMF ve Dünya Bankası da dahil olmak üzere uluslararası finans kuruluşlarında gelişmekte olan ekonomilerin rolünü arttırmak, bu kuruluşların kaynaklarını fırsatçı siyasi amaçlar yerine gerçekten ihtiyaç duyan ülke ve bölgelerin kalkınması için kullanmak gerekiyor" dedi.

Putin: Rusya sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaya devam edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın sürdürülebilir kalkınmaya, dünya ekonomisinin dijital dönüşümüne, gıda ve çevre güvenliğine katkıda bulunmaya devam edeceğini söyledi.
G20 sanal zirvesinde konuşan Putin, "Ülkemiz sürdürülebilir kalkınma hedeflerine dengeli bir şekilde ulaşılmasına, gezegenimizin ikliminin ve biyolojik çeşitliliğinin korunmasına, dünya ekonomisinin dijital dönüşümüne, gıda ve enerji güvenliğine katkıda bulunmaya devam edecektir" dedi.

Putin: Dünyanın içinde bulunduğu durum nedeniyle uzlaşıya dayalı kararlar alması gerekiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünyadaki durumun kolektif uzlaşı kararları gerektirdiğini, değişen dünya düzenini dikkate almak gerektiğini söyledi.
G20 zirvesinde konuşan Putin, "Artık küresel ekonomideki ve bir bütün olarak dünyadaki durum, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler olmak üzere uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun görüşünü yansıtan kolektif uzlaşı kararları gerektiriyor" dedi.
Rus lider, dünya düzenindeki mevcut değişimi dikkate almak gerektiğinin altını çizdi.

Putin: Ukrayna'nın Donbass'ta kendi halkına karşı yürüttüğü savaş şok edici değil miydi?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'nin büyük bir çocuk mezarlığına dönüştüğü yönündeki sözleri karşısında dünya liderlerinin neden 'şok olmadıklarını' sorguladı.
Vladimir Putin açıklamasının bu bölümünde şu ifadelere yer verdi:
Bunun bir savaş olduğunu anlıyorum, can kayıpları herkesi şok ediyor. 2014'te Ukrayna'da yaşanan kanlı darbe ve ardından Kiev rejiminin Donbass'ta halkına karşı açtığı savaş da şok edici değil miydi? Aynı zamanda bugün Filistin ve Gazze Şeridi'nde sivil halkın yok edilmesi şok edici değil mi? Doktorların çocuklara anestezisiz ameliyat yapması şok edici değil mi? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Gazze'nin kocaman bir çocuk mezarlığına dönüştüğünü söylemesi şok edici değil mi?
Rusya Devlet Başkanı Putin, meslektaşlarının Ukrayna'daki durumdan duydukları şokla ilgili sözlerini yorumlarken, askeri harekatın her zaman belirli insanlar, belirli aileler ve bir bütün olarak ülke için bir trajedi olduğunu, bu trajedinin nasıl durdurulacağını düşünmek gerektiğini söyledi.
Putin açıklamasında, "Bazı meslektaşlarım konuşmalarında Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırganlığı karşısında şok olduklarını söylediler. Evet, elbette askeri harekat her zaman bir trajedidir. Belirli insanlar, belirli aileler ve bir bütün olarak ülke ve elbette bu trajediyi nasıl durduracağımızı düşünmeliyiz" sözlerini kaydetti.
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