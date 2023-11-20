https://sputniknews.com.tr/20231120/abd-savunma-bakani-austin-ukraynaya-100-milyon-dolarlik-ek-askeri-yardim-saglanacak-1077599062.html

ABD Savunma Bakanı Austin: Ukrayna’ya 100 milyon dolarlık ek askeri yardım sağlanacak

ABD Savunma Bakanı Austin: Ukrayna’ya 100 milyon dolarlık ek askeri yardım sağlanacak

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkesinin Ukrayna’ya 100 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım dilimi sunacağını belirtti. 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T21:37+0300

2023-11-20T21:37+0300

2023-11-20T22:36+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

ukrayna

abd

lloyd austin

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Ukrayna’nın başkenti Kiev’i ziyaret eden Pentagon Şefi Austin, gazetecilere açıklamasında, “Bugün, 100 milyon dolarlık yeni yardımı duyurdum” ifadesini kullandı.Yeni yardım, Pentagon’un askeri varlıklarından sağlanacak.Austin, yeni paket içinde topçular ve hava savunma için mühimmat ile anti-tank araçların yer alacağını belirtti.'Ukrayna’nın taarruzu sürdürmek için her şeyi var’Austin bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşerek ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardımının değişmeyeceği sözünü verdi.Kiev’de yaptığı görüşmeler ardından basın toplantısında konuşan Pentagon Şefi, Ukrayna’nın, “kışın savaşmak ve başarı elde etmek” için her şeye sahip olduğunu söyledi.Austin ayrıca Ukrayna’nın savaşı sürdürmesi gerektiği konusunda Zelenskiy’in görüşüne katıldığını da dile getirdi.‘Ukrayna’ya ek HIMARS verilecek’Bu arada ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ukrayna’ya sunulan 100 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketine ek HIMARS çoklu roketatar sisteminin dahil edildiğini duyurdu.HIMARS’ın yanı sıra, pakette Stinger füzeleri, 155 ve 105 mm kalibreli top mermileri, Javelin tanksavar sistemler ve en az 3 milyon tüfek mermisi yer alıyor.Ayrıca Ukrayna’ya, kış koşullarında savaşmak için gereken donanım, yedek parçalar ve yardımcı ekipman sağlanacak.

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