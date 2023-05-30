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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230530/soygu-kievde-nato-ulkelerinin-gonderdigi-patriot-savunma-fuze-sistemini-vurup-imha-ettik-1071785438.html
Şoygu: Kiev’de NATO ülkelerinin gönderdiği Patriot savunma füze sistemini vurup imha ettik
Şoygu: Kiev’de NATO ülkelerinin gönderdiği Patriot savunma füze sistemini vurup imha ettik
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ABD yapımı Patriot hava savunma sistemini vurup imha ettiklerini belirtti. Şoygu, NATO... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T14:25+0300
2023-05-30T14:25+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
abd
kiev
patriot
şoygu
sergey şoygu
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu bir savunma toplantısı sırasında, Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyonun son günlerine ilişkin, “Geçtiğimiz günlerde Hmelnitskiy, Ternopol ve Nikolayev’da çok büyük miktarda batı silahı depolarını imha ettik, Kiev’deyse Amerikan hava savunma füze sistemi Patriot’u vurduk” dedi.Şoygu, Patriot sisteminin nasıl bir silahla vurulduğunun detayına inmedi, fakat Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin özel askeri operasyonun ilerleyişine dair daha önce verdikleri bir brifingde Kiev’de Rusya yapımı hipersonik Kinjal füzesi ile bir Patriot sisteminin vurulup imha edildiği kaydedilmişti.Bunun yanında Ukrayna hükümetinin, NATO ülkelerinin gönderdiği silahları ‘sosyal tesisleri vurmak ve sivil Rusya vatandaşlarına karşı terör saldırıları düzenlemek için’ kullandığını kaydeden Şoygu, “Rusya ordusu ukraynalı militanların bu eylemlerine azami sertlikte yanıt veriyor” vurgusunu yaptı.Rusya’nın Ukrayna’ya gönderilen silahların sayısını ve söz konusu silahların gönderimi sırasında kullanılan yolları gözlediğini ve saptanması halinde bu silahların imhası için hava saldırıları düzenlediğini de ekleyen Rusya Savunma Bakanı, şöyle devam etti: “Ukrayna ordusunun büyük kayıplarına karşın Batılı küratörleri Kiev rejiminden geniş çaplı bir saldırıya geçmesini talep etmeyi sürdürüyor. Ukrayna’ya silah ve teçhizat tedariklerini artırıyorlar.”Bununla beraber Şoygu, Ukrayna’nın askeri olarak desteklenmesinin, sadece askeri eylemlerin uzamasına neden olduğunu, ancak operasyonun sonucunu değiştiremeyeceğini kaydetti.
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rusya, ukrayna, abd, kiev, patriot, şoygu, sergey şoygu
rusya, ukrayna, abd, kiev, patriot, şoygu, sergey şoygu

Şoygu: Kiev’de NATO ülkelerinin gönderdiği Patriot savunma füze sistemini vurup imha ettik

14:25 30.05.2023
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© Sputnik / Павел Бедняков
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de ABD yapımı Patriot hava savunma sistemini vurup imha ettiklerini belirtti. Şoygu, NATO ülkelerinin Ukrayna’ya sürekli yeni silahlar göndermelerinin sadece çatışmalarının süresini uzattığını, Rusya’nın operasyonunun sonucunuysa değiştiremeyeceğini kaydetti.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu bir savunma toplantısı sırasında, Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyonun son günlerine ilişkin, “Geçtiğimiz günlerde Hmelnitskiy, Ternopol ve Nikolayev’da çok büyük miktarda batı silahı depolarını imha ettik, Kiev’deyse Amerikan hava savunma füze sistemi Patriot’u vurduk” dedi.
Şoygu, Patriot sisteminin nasıl bir silahla vurulduğunun detayına inmedi, fakat Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin özel askeri operasyonun ilerleyişine dair daha önce verdikleri bir brifingde Kiev’de Rusya yapımı hipersonik Kinjal füzesi ile bir Patriot sisteminin vurulup imha edildiği kaydedilmişti.
Bunun yanında Ukrayna hükümetinin, NATO ülkelerinin gönderdiği silahları ‘sosyal tesisleri vurmak ve sivil Rusya vatandaşlarına karşı terör saldırıları düzenlemek için’ kullandığını kaydeden Şoygu, “Rusya ordusu ukraynalı militanların bu eylemlerine azami sertlikte yanıt veriyor” vurgusunu yaptı.
Rusya’nın Ukrayna’ya gönderilen silahların sayısını ve söz konusu silahların gönderimi sırasında kullanılan yolları gözlediğini ve saptanması halinde bu silahların imhası için hava saldırıları düzenlediğini de ekleyen Rusya Savunma Bakanı, şöyle devam etti:
“Ukrayna ordusunun büyük kayıplarına karşın Batılı küratörleri Kiev rejiminden geniş çaplı bir saldırıya geçmesini talep etmeyi sürdürüyor. Ukrayna’ya silah ve teçhizat tedariklerini artırıyorlar.”
Bununla beraber Şoygu, Ukrayna’nın askeri olarak desteklenmesinin, sadece askeri eylemlerin uzamasına neden olduğunu, ancak operasyonun sonucunu değiştiremeyeceğini kaydetti.
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