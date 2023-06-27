https://sputniknews.com.tr/20230627/macaristan-basbakani-orban-ukraynanin-rusyayi-yenmesi-mumkun-degil-1072933465.html
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna’nın Rusya’yı yenmesi mümkün değil
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna’nın Rusya’yı yenmesi mümkün değil
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’daki çatışmanın askeri çözümünün olmadığını ve sadece ABD’nin Rusya’yla görüşmeler başlatması durumunda sona... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T19:48+0300
2023-06-27T19:48+0300
2023-06-27T19:49+0300
ukrayna krizi
macaristan
viktor orban
rusya
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Alman Bild gazetesine konuşan Orban, “Ukrayna artık egemen ülke değil. Parası ve silahı yok. Sadece yardım alarak savaşabiliyor. Barışın ne zaman olacağına ABD karar veriyor” ifadesini kullandı.Orban, “Ukraynalılara karşı değilim. Bu yüzden Ukraynalıların hayatta kalma şansı olmasını ummayan biri gibi görünmek istemiyorum. Ancak gerçek şu ki, Ukrayna ile Batı arasındaki bu tür bir işbirliği başarısız. Onlara finansal, istihbarat ve araçlarla destekliyoruz. Ama Rusya’ya karşı çatışmada kazanabileceklerini düşünmek, durumu yanlış anlamak demek. Bu imkansız” dedi.Çatışmada belirleyici faktörün muhtemelen insan güç olacağını söyleyen Orban, Ukraynalıların asker sayısının daha erken biteceğinin altını çizerek, “Onları kurtarmanın tek yolu, Amerikalılar için Ruslarla görüşme başlatmak ve güvenlik mimarisi konusunda anlaşma sağlamak ve bu yeni güvenlik mimarisinde Ukrayna için bir yer bulmak” dedi.
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macaristan, viktor orban, rusya
macaristan, viktor orban, rusya
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna’nın Rusya’yı yenmesi mümkün değil
19:48 27.06.2023 (güncellendi: 19:49 27.06.2023) Abone ol
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’daki çatışmanın askeri çözümünün olmadığını ve sadece ABD’nin Rusya’yla görüşmeler başlatması durumunda sona ereceğini belirtti.
Alman Bild
gazetesine konuşan Orban, “Ukrayna artık egemen ülke değil. Parası ve silahı yok. Sadece yardım alarak savaşabiliyor. Barışın ne zaman olacağına ABD karar veriyor” ifadesini kullandı.
Orban, “Ukraynalılara karşı değilim. Bu yüzden Ukraynalıların hayatta kalma şansı olmasını ummayan biri gibi görünmek istemiyorum. Ancak gerçek şu ki, Ukrayna ile Batı arasındaki bu tür bir işbirliği başarısız. Onlara finansal, istihbarat ve araçlarla destekliyoruz. Ama Rusya’ya karşı çatışmada kazanabileceklerini düşünmek, durumu yanlış anlamak demek. Bu imkansız” dedi.
Çatışmada belirleyici faktörün muhtemelen insan güç olacağını söyleyen Orban, Ukraynalıların asker sayısının daha erken biteceğinin altını çizerek, “Onları kurtarmanın tek yolu, Amerikalılar için Ruslarla görüşme başlatmak ve güvenlik mimarisi konusunda anlaşma sağlamak ve bu yeni güvenlik mimarisinde Ukrayna için bir yer bulmak” dedi.
“Çatışmanın başında tam kapsamlı görüşmeler yapılmış olsaydı birçok can kaybı önlenebilirdi” diyen Orban, sözlerini şöyle sürdürdü: “En başından beri benim duruşum, çatışmayı dünya savaşına veya benzeri bir şeye dönüştürmemeli, onu izole etmeli ve sorumluluğu ordudan alarak politikacılara ve diplomatlara yüklemeli, çünkü bu savaş olmamalıydı. Görüşmelere geri dönmeli, çünkü bu canları kurtarmanın tek yolu.”