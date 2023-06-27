https://sputniknews.com.tr/20230627/macaristan-basbakani-orban-ukraynanin-rusyayi-yenmesi-mumkun-degil-1072933465.html

Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna’nın Rusya’yı yenmesi mümkün değil

Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna’nın Rusya’yı yenmesi mümkün değil

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna’daki çatışmanın askeri çözümünün olmadığını ve sadece ABD’nin Rusya’yla görüşmeler başlatması durumunda sona... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T19:48+0300

2023-06-27T19:48+0300

2023-06-27T19:49+0300

ukrayna krizi

macaristan

viktor orban

rusya

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Alman Bild gazetesine konuşan Orban, “Ukrayna artık egemen ülke değil. Parası ve silahı yok. Sadece yardım alarak savaşabiliyor. Barışın ne zaman olacağına ABD karar veriyor” ifadesini kullandı.Orban, “Ukraynalılara karşı değilim. Bu yüzden Ukraynalıların hayatta kalma şansı olmasını ummayan biri gibi görünmek istemiyorum. Ancak gerçek şu ki, Ukrayna ile Batı arasındaki bu tür bir işbirliği başarısız. Onlara finansal, istihbarat ve araçlarla destekliyoruz. Ama Rusya’ya karşı çatışmada kazanabileceklerini düşünmek, durumu yanlış anlamak demek. Bu imkansız” dedi.Çatışmada belirleyici faktörün muhtemelen insan güç olacağını söyleyen Orban, Ukraynalıların asker sayısının daha erken biteceğinin altını çizerek, “Onları kurtarmanın tek yolu, Amerikalılar için Ruslarla görüşme başlatmak ve güvenlik mimarisi konusunda anlaşma sağlamak ve bu yeni güvenlik mimarisinde Ukrayna için bir yer bulmak” dedi.

macaristan

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macaristan, viktor orban, rusya