https://sputniknews.com.tr/20230115/bm-verilerine-gore-rusyanin-gubre-ihracatindan-elde-ettigi-gelirde-yuzde-70lik-artis-oldu-1065771972.html

BM verilerine göre Rusya'nın gübre ihracatından elde ettiği gelirde yüzde 70'lik artış oldu

BM verilerine göre Rusya'nın gübre ihracatından elde ettiği gelirde yüzde 70'lik artış oldu

İngiliz Financial Times gazetesi, Rusya'nın geçtiğimiz yıl gübre ihracatından elde ettiği gelirin artan fiyatlar nedeniyle artış kaydettiğini bildirdi. 15.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-15T19:56+0300

2023-01-15T19:56+0300

2023-01-15T19:56+0300

dünya

rusya

gübre

ihracat

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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine atıfla yayınlanan Financial Times'ın haberinde geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında Rusya’nın gübre ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 70 oranında artarak 17.7 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.Moskova’nın Hindistan, Türkiye ve Vietnam gibi ülkelere ihracatını artırdığına dikkat çeken FAO yetkilisi Josef Schmidhuber, “Hindistan gibi ülkelerin (gübre ithalatı açısından) en büyük lehtarlar olduğu ortada” açıklamasında bulundu.Habere göre dünya gübre fiyatları Ukrayna'da özel askeri harekat başlamadan önce, Rusya'nın azotlu gübrelerin ana hammaddesi olan doğalgaz arzını kıstığı zaman yükselmeye başladı. Potaslı gübre fiyatları ise Belarus’ta protestoların bastırılması nedeniyle Batılı ülkelerin yaptırım uygulamalarının ardından yükseldi. Çatışmaların başlamasından bu yana gaz fiyatlarındaki artış Avrupa'daki fabrikaların kapanmasına neden oldu ve bu da azotlu gübrelerin fiyatını artırdı.Ancak bu yıl Rusya'nın bu kadar büyük gelirler elde etmeye devam etmesinin pek mümkün görünmediğini, zira kışın sıcak geçmesinden dolayı gübre fiyatlarının düşmesine ve üretimin artmasına yol açtığını söyleyen Schmidhuber, “Bu, AB’nin ithalatının önemli ölçüde düşeceği anlamına geliyor ve bu, dünya genelindeki çiftçiler için iyi bir haber" ifadelerini kullandı.

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