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https://sputniknews.com.tr/20230127/putin-sovyetlerin-nazilerin-maglubiyetindeki-katkisinin-carpitilmasi-nazizmi-mesru-kilmaktir-1066263807.html
Putin: Sovyetler'in Nazilerin mağlubiyetindeki katkısının çarpıtılması Nazizmi meşru kılmaktır
Putin: Sovyetler'in Nazilerin mağlubiyetindeki katkısının çarpıtılması Nazizmi meşru kılmaktır
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin Nazilere karşı kazanılan zaferdeki katkısını çarpıtma girişimlerini Nazizmi meşru kılma eylemi... 27.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-27T15:14+0300
2023-01-27T15:14+0300
dünya
vladimir putin
ikinci dünya savaşı
rusya
nazi
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Putin, Nazi güçleri tarafından katledilen başta Yahudiler olmak üzere milyonlarca kişi anısına her yıl 27 Ocak'ta yapılan Uluslararası Holokost Anma Günü ve Kızıl Ordu'nun Nazilere ait Auschwitz-Birkenau toplama kampındaki esirleri kurtarması (27 Ocak 1945) vesilesyle düzenlenen etkinliklerin organizatörlerine ve katılımcılarına mesaj gönderdi."Bugün, Uluslararası Holokost Anma Günü'nde 2. Dünya Savaşı'nın en dramatik sayfalarından biri olan Auschwitz-Birkenau toplama kampındaki esirlerin kurtarılmasını hatırlıyoruz ve ateş açılarak, işkence görerek, açlıktan, hastalıktan ölen masum Yahudileri ve diğer milletlerin temsilcilerinin yasını tutuyoruz" diyen Putin, 1945 yılında Nazilerin barbarca planlarına en başta Sovyet halkının son verdiğinin altını çizdi.O dönemde Sovyet halkının anavatanın özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele ettiğini, Yahudileri ve diğer halkları topyekün katliamdan ve kölelikten kurtardığını vurgulayan Putin, "Kesin olarak anlamalıyız ki, ülkemizin Büyük Zafere katkısını gözden geçirme girişimleri, Nazizmin suçlarının meşru kılınması anlamına geliyor ve onun ölümcül ideolojisinin yeniden doğmasının yolunu açıyor" ifadelerini kullandı.Tarihten çıkarılan derslerin unutulmasının korkunç trajedilerin tekrarlanmasına yol açacağını kaydeden Putin, "Ukrayna'da neo-Naziler tarafından organize edilen sivillere yönelik suçlar, etnik temizlikler ve cezalandırıcı eylemler bunun kanıtıdır. Şu anda askerlerimiz, tam da bu kötülükle omuz omuza ve cesurca mücadele ediyor" vurgusu yaptı.Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinde bulunan Zmiyovskaya Balka'da 1942-1943 yıllarında Holokost sırasında 'SS Einsatzgruppe D' tarafından 27 bin Yahudi ve Sovyet vatandaşı katledilmişti.Putin, daha önce katıldığı Holokost'la ilgili bir forumda, Nazilerin Sovyetler Birliği'nin işgal altındaki topraklarında işlediği suçların soruşturulması için çok şey yaptığını belirterek "Zmiyovskaya Balka civarındaki trajedi de çok acıklı, korkunç bir sayfa oldu. 80 yıl önce burada, Rostov topraklarında Einsatzgruppen'den cellatlar yaşlılar, kadınlar, çocuklar da dahil 27 binden fazla sivile işkence yaptı" ifadelerini kullanmıştı.Rusya lideri, "Bu zulümleri asla unutmayacağız, hayatını kaybedenleri anacağız ve anavatanlarını savunan ve Nazizmi ezen büyük Sovyet halkının başarılarını her zaman onurlandıracağız. Bu bizim kutsal görevimiz" diye vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220824/polonyada-2-dunya-savasinda-fasizme-karsi-kazanilan-zaferi-temsil-eden-bir-anit-daha-yikiliyor-1060353499.html
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vladimir putin, ikinci dünya savaşı, rusya, nazi
vladimir putin, ikinci dünya savaşı, rusya, nazi

Putin: Sovyetler'in Nazilerin mağlubiyetindeki katkısının çarpıtılması Nazizmi meşru kılmaktır

15:14 27.01.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев / Multimedya arşivine gidinПрезидент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2023
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği'nin Nazilere karşı kazanılan zaferdeki katkısını çarpıtma girişimlerini Nazizmi meşru kılma eylemi olarak niteledi.
Putin, Nazi güçleri tarafından katledilen başta Yahudiler olmak üzere milyonlarca kişi anısına her yıl 27 Ocak'ta yapılan Uluslararası Holokost Anma Günü ve Kızıl Ordu'nun Nazilere ait Auschwitz-Birkenau toplama kampındaki esirleri kurtarması (27 Ocak 1945) vesilesyle düzenlenen etkinliklerin organizatörlerine ve katılımcılarına mesaj gönderdi.

"Bugün, Uluslararası Holokost Anma Günü'nde 2. Dünya Savaşı'nın en dramatik sayfalarından biri olan Auschwitz-Birkenau toplama kampındaki esirlerin kurtarılmasını hatırlıyoruz ve ateş açılarak, işkence görerek, açlıktan, hastalıktan ölen masum Yahudileri ve diğer milletlerin temsilcilerinin yasını tutuyoruz" diyen Putin, 1945 yılında Nazilerin barbarca planlarına en başta Sovyet halkının son verdiğinin altını çizdi.

O dönemde Sovyet halkının anavatanın özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele ettiğini, Yahudileri ve diğer halkları topyekün katliamdan ve kölelikten kurtardığını vurgulayan Putin, "Kesin olarak anlamalıyız ki, ülkemizin Büyük Zafere katkısını gözden geçirme girişimleri, Nazizmin suçlarının meşru kılınması anlamına geliyor ve onun ölümcül ideolojisinin yeniden doğmasının yolunu açıyor" ifadelerini kullandı.

Tarihten çıkarılan derslerin unutulmasının korkunç trajedilerin tekrarlanmasına yol açacağını kaydeden Putin, "Ukrayna'da neo-Naziler tarafından organize edilen sivillere yönelik suçlar, etnik temizlikler ve cezalandırıcı eylemler bunun kanıtıdır. Şu anda askerlerimiz, tam da bu kötülükle omuz omuza ve cesurca mücadele ediyor" vurgusu yaptı.

Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinde bulunan Zmiyovskaya Balka'da 1942-1943 yıllarında Holokost sırasında 'SS Einsatzgruppe D' tarafından 27 bin Yahudi ve Sovyet vatandaşı katledilmişti.

Putin, daha önce katıldığı Holokost'la ilgili bir forumda, Nazilerin Sovyetler Birliği'nin işgal altındaki topraklarında işlediği suçların soruşturulması için çok şey yaptığını belirterek "Zmiyovskaya Balka civarındaki trajedi de çok acıklı, korkunç bir sayfa oldu. 80 yıl önce burada, Rostov topraklarında Einsatzgruppen'den cellatlar yaşlılar, kadınlar, çocuklar da dahil 27 binden fazla sivile işkence yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya lideri, "Bu zulümleri asla unutmayacağız, hayatını kaybedenleri anacağız ve anavatanlarını savunan ve Nazizmi ezen büyük Sovyet halkının başarılarını her zaman onurlandıracağız. Bu bizim kutsal görevimiz" diye vurgulamıştı.
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