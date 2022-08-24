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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220824/polonyada-2-dunya-savasinda-fasizme-karsi-kazanilan-zaferi-temsil-eden-bir-anit-daha-yikiliyor-1060353499.html
Polonya'da, 2. Dünya Savaşı'nda faşizme karşı kazanılan zaferi temsil eden bir anıt daha yıkılıyor
Polonya'da, 2. Dünya Savaşı'nda faşizme karşı kazanılan zaferi temsil eden bir anıt daha yıkılıyor
Polonya'da, 2. Dünya Savaşı sırasında gösterdikleri fedakarlıklardan ötürü, Kızıl Ordu ve Polonya askerleri anısına dikilen bir anıt daha yıkılıyor.    Bundan... 24.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-24T23:04+0300
2022-08-24T23:21+0300
ukrayna krizi
polonya
2. dünya savaşı
sovyetler birliği
ukrayna krizi
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Ülkenin güneybatısındaki Brzeg'te bulunan Kızıl Ordu askerlerinin resmedildiği anıtın yıkımına ilişkin karar, 'Ukrayna'nın 31. Bağımsızlık Günü'nde geldi.Polonya Ulusal Hatıra Enstitüsü Sözcüsü Rafal Leskiewicz, 2015'te yürürlüğe giren yasa ile anıtların kaldırılmasına karar verildiğini ancak Ukrayna'da başlayan savaşla bu anıtların yıkılmasının daha önemli hale geldiğini belirtti.Leskiewicz, Brzeg'te anıtın yasalar gereği yıkılan 24'üncü anıt olduğunu ve bu şekilde Sovyetler dönemine ait 60 anıtın daha bulunduğunu aktardı.Anıtın sökülmesinin birkaç gün alabileceğini kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20220822/letonya-sovyet-doneminden-kalma-aniti-yikacak--1060237239.html
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polonya, 2. dünya savaşı, sovyetler birliği, ukrayna krizi
polonya, 2. dünya savaşı, sovyetler birliği, ukrayna krizi

Polonya'da, 2. Dünya Savaşı'nda faşizme karşı kazanılan zaferi temsil eden bir anıt daha yıkılıyor

23:04 24.08.2022 (güncellendi: 23:21 24.08.2022)
© AP PhotoPolonya
Polonya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2022
© AP Photo
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Polonya'da, 2. Dünya Savaşı sırasında gösterdikleri fedakarlıklardan ötürü, Kızıl Ordu ve Polonya askerleri anısına dikilen bir anıt daha yıkılıyor.    Bundan 50 yıl önce dikilen anıtın üzerinde, "Hitler faşizmine karşı mücadelenin kahramanları, Polonya ve Sovyet askerlerinin ebedi şanına" ifadeleri yer alıyordu.
Ülkenin güneybatısındaki Brzeg'te bulunan Kızıl Ordu askerlerinin resmedildiği anıtın yıkımına ilişkin karar, 'Ukrayna'nın 31. Bağımsızlık Günü'nde geldi.
Polonya Ulusal Hatıra Enstitüsü Sözcüsü Rafal Leskiewicz, 2015'te yürürlüğe giren yasa ile anıtların kaldırılmasına karar verildiğini ancak Ukrayna'da başlayan savaşla bu anıtların yıkılmasının daha önemli hale geldiğini belirtti.
Leskiewicz, Brzeg'te anıtın yasalar gereği yıkılan 24'üncü anıt olduğunu ve bu şekilde Sovyetler dönemine ait 60 anıtın daha bulunduğunu aktardı.
Anıtın sökülmesinin birkaç gün alabileceğini kaydedildi.
Letonya - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
Ukrayna krizi
Letonya, Sovyet döneminden kalma anıtı yıkacak
22 Ağustos, 15:59
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