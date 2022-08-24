https://sputniknews.com.tr/20220824/polonyada-2-dunya-savasinda-fasizme-karsi-kazanilan-zaferi-temsil-eden-bir-anit-daha-yikiliyor-1060353499.html

Polonya'da, 2. Dünya Savaşı'nda faşizme karşı kazanılan zaferi temsil eden bir anıt daha yıkılıyor

Polonya'da, 2. Dünya Savaşı'nda faşizme karşı kazanılan zaferi temsil eden bir anıt daha yıkılıyor

Polonya'da, 2. Dünya Savaşı sırasında gösterdikleri fedakarlıklardan ötürü, Kızıl Ordu ve Polonya askerleri anısına dikilen bir anıt daha yıkılıyor. Bundan... 24.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-24T23:04+0300

2022-08-24T23:04+0300

2022-08-24T23:21+0300

ukrayna krizi

polonya

2. dünya savaşı

sovyetler birliği

ukrayna krizi

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Ülkenin güneybatısındaki Brzeg'te bulunan Kızıl Ordu askerlerinin resmedildiği anıtın yıkımına ilişkin karar, 'Ukrayna'nın 31. Bağımsızlık Günü'nde geldi.Polonya Ulusal Hatıra Enstitüsü Sözcüsü Rafal Leskiewicz, 2015'te yürürlüğe giren yasa ile anıtların kaldırılmasına karar verildiğini ancak Ukrayna'da başlayan savaşla bu anıtların yıkılmasının daha önemli hale geldiğini belirtti.Leskiewicz, Brzeg'te anıtın yasalar gereği yıkılan 24'üncü anıt olduğunu ve bu şekilde Sovyetler dönemine ait 60 anıtın daha bulunduğunu aktardı.Anıtın sökülmesinin birkaç gün alabileceğini kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20220822/letonya-sovyet-doneminden-kalma-aniti-yikacak--1060237239.html

polonya

sovyetler birliği

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