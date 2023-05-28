https://sputniknews.com.tr/20230528/peskov-bati-rusyaya-karsi-tum-cephelerde-savas-yurutuyor-1071687408.html

Peskov: Batı, Rusya'ya karşı tüm cephelerde savaş yürütüyor

Peskov: Batı, Rusya'ya karşı tüm cephelerde savaş yürütüyor

Kremlin Sözcüsü, Rusya'ya karşı kelimenin daha tam anlamıyla bir savaş yürütüldüğünü belirterek söz konusu savaşın ekonomi, uluslararası ilişkiler, Rusya'nın... 28.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-28T16:42+0300

2023-05-28T16:42+0300

2023-05-28T17:08+0300

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Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Rusya'ya karşı kelimenin daha tam anlamıyla bir savaş yürütüldüğüne' dikkat çekti. 'Çok geniş bir alana yaydılar'Peskov, 'söz konusu savaşın ekonomi, uluslararası ilişkiler, Rusya'nın ikili ilişkileri gibi alanlar da dahil tüm cephelerde sürdürüldüğüne, Batı'nın Rusya'yla mücadelesini çok geniş bir alana yaydığına' işaret etti.'Batı kendi kutsallarını ayakları altında ezdi''Şu anda Batı'nın daha önce kesinlikle kutsal saydığı şeylere saldırdığını' belirten Peskov, 'tüm bu sarsılmaz temellerin artık hiçbir şeyden kaçınmayan kolektif Batı'nın temsilcilerinin ayakları altında çiğnendiğini' dile getirdi.Kremlin Sözcüsü şu çağrıyı yaptı:'Putin'in özel askeri harekat için koyduğu hedefler değişmedi'Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ve Donbass'ta süren özel harekat için koyduğu hedeflerin değişmediğini ve hepsinin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek ekledi:

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https://sputniknews.com.tr/20230520/abden-dunya-genelinde-90-sirkete-rusya-yaptirimi-1071346080.html

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