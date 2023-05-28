https://sputniknews.com.tr/20230528/peskov-bati-rusyaya-karsi-tum-cephelerde-savas-yurutuyor-1071687408.html
Peskov: Batı, Rusya'ya karşı tüm cephelerde savaş yürütüyor
Peskov: Batı, Rusya'ya karşı tüm cephelerde savaş yürütüyor
Kremlin Sözcüsü, Rusya'ya karşı kelimenin daha tam anlamıyla bir savaş yürütüldüğünü belirterek söz konusu savaşın ekonomi, uluslararası ilişkiler, Rusya'nın... 28.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-28T16:42+0300
2023-05-28T16:42+0300
2023-05-28T17:08+0300
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Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Rusya'ya karşı kelimenin daha tam anlamıyla bir savaş yürütüldüğüne' dikkat çekti. 'Çok geniş bir alana yaydılar'Peskov, 'söz konusu savaşın ekonomi, uluslararası ilişkiler, Rusya'nın ikili ilişkileri gibi alanlar da dahil tüm cephelerde sürdürüldüğüne, Batı'nın Rusya'yla mücadelesini çok geniş bir alana yaydığına' işaret etti.'Batı kendi kutsallarını ayakları altında ezdi''Şu anda Batı'nın daha önce kesinlikle kutsal saydığı şeylere saldırdığını' belirten Peskov, 'tüm bu sarsılmaz temellerin artık hiçbir şeyden kaçınmayan kolektif Batı'nın temsilcilerinin ayakları altında çiğnendiğini' dile getirdi.Kremlin Sözcüsü şu çağrıyı yaptı:'Putin'in özel askeri harekat için koyduğu hedefler değişmedi'Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ve Donbass'ta süren özel harekat için koyduğu hedeflerin değişmediğini ve hepsinin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek ekledi:
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https://sputniknews.com.tr/20230520/abden-dunya-genelinde-90-sirkete-rusya-yaptirimi-1071346080.html
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dmitriy peskov, rusya, ukrayna, batı, abd, ab, vladimir putin, savaş
dmitriy peskov, rusya, ukrayna, batı, abd, ab, vladimir putin, savaş
Peskov: Batı, Rusya'ya karşı tüm cephelerde savaş yürütüyor
16:42 28.05.2023 (güncellendi: 17:08 28.05.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü, Rusya'ya karşı kelimenin daha tam anlamıyla bir savaş yürütüldüğünü belirterek söz konusu savaşın ekonomi, uluslararası ilişkiler, Rusya'nın ikili ilişkileri gibi alanlar da dahil tüm cephelerde sürdürüldüğünü vurguladı.
Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova. Kremlin. Putin' programına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Rusya'ya karşı kelimenin daha tam anlamıyla bir savaş yürütüldüğüne' dikkat çekti.
'Çok geniş bir alana yaydılar'
Peskov, 'söz konusu savaşın ekonomi, uluslararası ilişkiler, Rusya'nın ikili ilişkileri gibi alanlar da dahil tüm cephelerde sürdürüldüğüne, Batı'nın Rusya'yla mücadelesini çok geniş bir alana yaydığına' işaret etti.
'Batı kendi kutsallarını ayakları altında ezdi'
'Şu anda Batı'nın daha önce kesinlikle kutsal saydığı şeylere saldırdığını' belirten Peskov, 'tüm bu sarsılmaz temellerin artık hiçbir şeyden kaçınmayan kolektif Batı'nın temsilcilerinin ayakları altında çiğnendiğini' dile getirdi.
Kremlin Sözcüsü şu çağrıyı yaptı:
"Duygularımıza teslim olmamalıyız. Teyakkuzda kalmalıyız. Odaklılığımızı ve gücümüzü korumalıyız. Yararımıza olan şeyleri, çıkarlarımıza en uygun olan şeyleri yapmalıyız, sert ama endişelerimizi, bizim için kabul edilemez olan hususları ve nelerle savaşacağımızı en iyi şekilde anlatmaya açık olmalıyız. Bunları herkese ulaştırmalıyız."
'Putin'in özel askeri harekat için koyduğu hedefler değişmedi'
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ve Donbass'ta süren özel harekat için koyduğu hedeflerin değişmediğini ve hepsinin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirterek ekledi:
"Çatışmanın kendi amacı var. Bizim Devlet Başkanı tarafından açıklanan hedeflerimiz var. Bunlar değişmedi. Bu hedefler yerine getirilmeli."