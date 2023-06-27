https://sputniknews.com.tr/20230627/zelenskiy-ukrayna-savunma-sirketinin-direktorunu-gorevden-aldi-1072936899.html

Zelenskiy, Ukrayna Savunma Şirketi’nin direktörünü görevden aldı

Zelenskiy, Ukrayna Savunma Şirketi’nin direktörünü görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom’un Genel Direktörü Yuriy Gusev’in görevden alınmasıyla ilgili kararı... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T22:12+0300

2023-06-27T22:12+0300

2023-06-27T22:12+0300

ukrayna krizi

ukroboronprom

vladimir zelenskiy

ukrayna

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Zelenskiy’in imzaladığı kararın metninde, “Gusev Yuriy Veniaminoviç’in, sunulan dilekçeye uygun olarak Ukroboronprom devlet şirketinin Genel Direktörlüğü görevinden alınmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.Daha önce Ukrayna Bakanlar Kurulu, Ukroboronprom’un füze programının başarısız olması nedeniyle Yuriy Gusev’in yerine şirketin başına German Smetanin’in getirilmesine karar vermişti.Ukrayna medyasının haberine göre, Gusev, Zelenskiy’in kendisine verdiği üç görevi yerine getirmekte başarısız olmuştu. Bu görevler, tüm silah türlerinin üretimini artırmak, sektörü yolsuzluktan arındırmak ve savunma sanayisi reformunu tam yerine getirmekti.

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ukroboronprom, vladimir zelenskiy, ukrayna