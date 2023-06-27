https://sputniknews.com.tr/20230627/zelenskiy-ukrayna-savunma-sirketinin-direktorunu-gorevden-aldi-1072936899.html
Zelenskiy, Ukrayna Savunma Şirketi’nin direktörünü görevden aldı
Zelenskiy, Ukrayna Savunma Şirketi’nin direktörünü görevden aldı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom’un Genel Direktörü Yuriy Gusev’in görevden alınmasıyla ilgili kararı... 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T22:12+0300
2023-06-27T22:12+0300
2023-06-27T22:12+0300
ukrayna krizi
ukroboronprom
vladimir zelenskiy
ukrayna
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Zelenskiy’in imzaladığı kararın metninde, “Gusev Yuriy Veniaminoviç’in, sunulan dilekçeye uygun olarak Ukroboronprom devlet şirketinin Genel Direktörlüğü görevinden alınmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.Daha önce Ukrayna Bakanlar Kurulu, Ukroboronprom’un füze programının başarısız olması nedeniyle Yuriy Gusev’in yerine şirketin başına German Smetanin’in getirilmesine karar vermişti.Ukrayna medyasının haberine göre, Gusev, Zelenskiy’in kendisine verdiği üç görevi yerine getirmekte başarısız olmuştu. Bu görevler, tüm silah türlerinin üretimini artırmak, sektörü yolsuzluktan arındırmak ve savunma sanayisi reformunu tam yerine getirmekti.
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ukroboronprom, vladimir zelenskiy, ukrayna
ukroboronprom, vladimir zelenskiy, ukrayna
Zelenskiy, Ukrayna Savunma Şirketi’nin direktörünü görevden aldı
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom’un Genel Direktörü Yuriy Gusev’in görevden alınmasıyla ilgili kararı imzaladı.
Zelenskiy’in imzaladığı kararın metninde, “Gusev Yuriy Veniaminoviç’in, sunulan dilekçeye uygun olarak Ukroboronprom devlet şirketinin Genel Direktörlüğü görevinden alınmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.
Daha önce Ukrayna Bakanlar Kurulu, Ukroboronprom’un füze programının başarısız olması nedeniyle Yuriy Gusev’in yerine şirketin başına German Smetanin’in getirilmesine karar vermişti.
Ukrayna medyasının haberine göre, Gusev, Zelenskiy’in kendisine verdiği üç görevi yerine getirmekte başarısız olmuştu. Bu görevler, tüm silah türlerinin üretimini artırmak, sektörü yolsuzluktan arındırmak ve savunma sanayisi reformunu tam yerine getirmekti.