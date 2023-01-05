https://sputniknews.com.tr/20230105/rusya-savunma-bakanligi-donetsk-yonunde-ukrayna-ordusunun-iki-birligini-bozguna-ugratildi-1065424793.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun iki birliğini bozguna uğratıldı

Rusya Savunma Bakanlığı: Donetsk yönünde Ukrayna ordusunun iki birliğini bozguna uğratıldı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Rus ordu birliklerinin Donetsk yönünde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin iki birliğini bozguna uğrattığını belirtti. 05.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-05T16:10+0300

2023-01-05T16:10+0300

2023-01-05T16:10+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugünkü basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri aktardı.“Rus birlikleri Donetsk yönünde başarılı taarruz operasyonları sırasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 110. motorize piyade ve 79. hava saldırı tugaylarının birliklerini bozguna uğrattı” diyen Konaşenkov, çatışmalarda 60’a yakın Ukraynalı askerin, dört zırhlı piyade aracının ve beş otomobilinin etkisiz hale getirildiğini aktardı.Kupyansk yönünde Rus birliklerinin topçu ateşi sonucu Ukrayna ordusunun Harkov Bölgesi’nde ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) 30 askeri personel, bir tank, iki zırhlı muharebe aracı ve üç otomobilinin etkisiz hale getirildiği bilgisini veren Konaşenkov, Krasnıy Liman yönünde ise yine topçu ateşi ile Ukrayna 95. İndirme Tugayı’nın birliklerinin bozguna uğratıldığını vurguladı.Rus komutan, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin bir günde bu yöndeki kayıpları ölü ve yaralı olarak 40'tan fazla Ukraynalı asker, iki zırhlı muharebe aracı ve üç pikap oldu” diye konuştu.Konaşenkov’a göre Güney Donetsk yönünde de Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Pereçistovka yerleşimi yakınlarında ‘düşmana açılan topyekun ateşle toplam 40’a yakın Ukraynalı askerin, üç zırhlı muharebe aracının ve iki pikabın imha edildiğini’ vurguladı.‘Ukrayna ordusuna ait iki mühimmat deposu imha edildi’Tümgeneral Konaşenkov, “Zaporojye Bölgesi’ndeki Gulyay Pole ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Krasnıy Liman yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait iki topçu mühimmat deposu imha edildi” ifadelerini kullandı.Nikolayev Bölgesi’nde Ukrayna ordusunun ABD yapımı M777 topçu sisteminin imha edildiğine dikkat çeken Konaşenkov, “Ayrıca LHC’nin Novoselovka yerleşim bölgesinde ABD yapımı AN/TPQ37 radar istasyonu yok edildi” vurgusunu yaptı.DHC topraklarındaki iki yerleşimde Ukrayna ordusuna ait bir adet Grad ve iki adet Olha çok namlulu roketatar sisteminin imha edildiği bilgisini veren Konaşenkov, Zaporojye Bölgesinde ve DHC’de bir 2C1 Gvozdika kundağı motorlu obüsün ve Olha çok namlulu roketatar sisteminin imha edildiğini dile getirdi.Rus komutan, “Zaporojye Bölgesi’nde Gulyay Pole, Pavlovka yerleşimlerinin yakınında ve DHC’de Velikaya Novoselka yerleşiminin yakınında bir 2S1 Gvozdika kundağı motorlu obüs ve iki 2S3 Akatsiya kundağı motorlu obüs atış mevzilerinde imha edildi” ifadelerini kullandı.DHC’deki Konstantinovka yerleşim bölgesinde açılan yoğun ateşle Ukraynalı taburlardan birinin 55’in üzerinde üyesinin öldürüldüğü bilgisi veren Konaşenkov, “Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin taktik uçakları, füze ve topçu kuvvetleri tarafından açılan ateşle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 84 bölgede atış mevzilerinde konuşlanan 57 topçu birimi, insan gücü ve askeri teçhizatı yok edildi” vurgusunu yaptı.

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