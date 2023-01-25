https://sputniknews.com.tr/20230125/norvec-de-ukraynaya-tank-gonderme-kararini-aldi-1066185338.html

Norveç de Ukrayna’ya tank gönderme kararını aldı

Norveç de Ukrayna’ya tank gönderme kararını aldı

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, sayı belirtmeden ülkenin Ukrayna’ya tank göndermeye hazır olduğunu duyurdu. 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T20:53+0300

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ukrayna krizi

norveç

ukrayna

tank

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NRK televizyonunun haberine göre Gram, “Tanklara şu anda çok büyük talep var. Norveç ve hükümet, tankların Ukrayna’ya gönderilmesine destek veriyor. Norveç bu sürecin dışında kalmamalı” ifadelerini kullandı.Ukrayna’ya vermeye hazır oldukları tankların sayısını ve modifikasyonunu belirtmeyen Norveçli bakan, ellerinde Leopard 2A4 tanklarının olduğunu anımsatarak “Ukrayna’ya, bu kendini savunma savaşında mümkün olduğunca destek sağlamak amacıyla Ukraynalı askerlere verilen eğitime de katılmaya hazırız” dedi.Daha önce Norveç medyası, ülkenin Ukrayna’ya 8 tank göndermeye hazır olduğunu bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230125/beyaz-saray-dogruladi-ukraynaya-m1-abrams-tanklari-gonderilecek-1066184695.html

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