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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230125/norvec-de-ukraynaya-tank-gonderme-kararini-aldi-1066185338.html
Norveç de Ukrayna’ya tank gönderme kararını aldı
Norveç de Ukrayna’ya tank gönderme kararını aldı
Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, sayı belirtmeden ülkenin Ukrayna’ya tank göndermeye hazır olduğunu duyurdu. 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T20:53+0300
2023-01-25T20:53+0300
ukrayna krizi
norveç
ukrayna
tank
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NRK televizyonunun haberine göre Gram, “Tanklara şu anda çok büyük talep var. Norveç ve hükümet, tankların Ukrayna’ya gönderilmesine destek veriyor. Norveç bu sürecin dışında kalmamalı” ifadelerini kullandı.Ukrayna’ya vermeye hazır oldukları tankların sayısını ve modifikasyonunu belirtmeyen Norveçli bakan, ellerinde Leopard 2A4 tanklarının olduğunu anımsatarak “Ukrayna’ya, bu kendini savunma savaşında mümkün olduğunca destek sağlamak amacıyla Ukraynalı askerlere verilen eğitime de katılmaya hazırız” dedi.Daha önce Norveç medyası, ülkenin Ukrayna’ya 8 tank göndermeye hazır olduğunu bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230125/beyaz-saray-dogruladi-ukraynaya-m1-abrams-tanklari-gonderilecek-1066184695.html
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norveç, ukrayna, tank
norveç, ukrayna, tank

Norveç de Ukrayna’ya tank gönderme kararını aldı

20:53 25.01.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, sayı belirtmeden ülkenin Ukrayna’ya tank göndermeye hazır olduğunu duyurdu.
NRK televizyonunun haberine göre Gram, “Tanklara şu anda çok büyük talep var. Norveç ve hükümet, tankların Ukrayna’ya gönderilmesine destek veriyor. Norveç bu sürecin dışında kalmamalı” ifadelerini kullandı.
Ukrayna’ya vermeye hazır oldukları tankların sayısını ve modifikasyonunu belirtmeyen Norveçli bakan, ellerinde Leopard 2A4 tanklarının olduğunu anımsatarak “Ukrayna’ya, bu kendini savunma savaşında mümkün olduğunca destek sağlamak amacıyla Ukraynalı askerlere verilen eğitime de katılmaya hazırız” dedi.
Daha önce Norveç medyası, ülkenin Ukrayna’ya 8 tank göndermeye hazır olduğunu bildirmişti.
M1 Abrams tankları - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2023
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