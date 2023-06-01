https://sputniknews.com.tr/20230601/medvedev-rusyada-askeri-techizat-uretimi-fantastik-seviyeye-ulasti-1071907231.html
Medvedev: Rusya’da askeri teçhizat üretimi fantastik seviyeye ulaştı
Medvedev: Rusya’da askeri teçhizat üretimi fantastik seviyeye ulaştı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ülkede askeri teçhizat üretiminin birçok parametreler açısından, daha önce fantastik görünen seviyeye... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T23:32+0300
2023-06-01T23:32+0300
2023-06-01T23:32+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
dmitriy medvedev
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Volgograd bölgesine yaptığı iş ziyaretinde “Askeri teçhizat, özel teçhizat, silah üretiminde birçok parametre açısından, bir süre önce fantastik görünen bir seviyeye ulaştık. Sadece bu yıl, sanayimiz 600’den fazla tank üretti” açıklamasında bulundu.Medvedev, Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, 1 Ocak ile 31 Mayıs 2023 döneminde 134 bin kişinin Rus ordusuna katıldığını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230601/bati-medyasi-nato-rusyayla-catisma-ihtimaline-karsi-gizli-plan-hazirladi-1071904951.html
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rusya, ukrayna, dmitriy medvedev
Medvedev: Rusya’da askeri teçhizat üretimi fantastik seviyeye ulaştı
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ülkede askeri teçhizat üretiminin birçok parametreler açısından, daha önce fantastik görünen seviyeye ulaştığını, bu yıl 600’den fazla tankın üretildiğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Volgograd bölgesine yaptığı iş ziyaretinde “Askeri teçhizat, özel teçhizat, silah üretiminde birçok parametre açısından, bir süre önce fantastik görünen bir seviyeye ulaştık. Sadece bu yıl, sanayimiz 600’den fazla tank üretti” açıklamasında bulundu.
Medvedev, Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, 1 Ocak ile 31 Mayıs 2023 döneminde 134 bin kişinin Rus ordusuna katıldığını da sözlerine ekledi.