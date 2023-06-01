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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230601/medvedev-rusyada-askeri-techizat-uretimi-fantastik-seviyeye-ulasti-1071907231.html
Medvedev: Rusya’da askeri teçhizat üretimi fantastik seviyeye ulaştı
Medvedev: Rusya’da askeri teçhizat üretimi fantastik seviyeye ulaştı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ülkede askeri teçhizat üretiminin birçok parametreler açısından, daha önce fantastik görünen seviyeye... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T23:32+0300
2023-06-01T23:32+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Volgograd bölgesine yaptığı iş ziyaretinde “Askeri teçhizat, özel teçhizat, silah üretiminde birçok parametre açısından, bir süre önce fantastik görünen bir seviyeye ulaştık. Sadece bu yıl, sanayimiz 600’den fazla tank üretti” açıklamasında bulundu.Medvedev, Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, 1 Ocak ile 31 Mayıs 2023 döneminde 134 bin kişinin Rus ordusuna katıldığını da sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230601/bati-medyasi-nato-rusyayla-catisma-ihtimaline-karsi-gizli-plan-hazirladi-1071904951.html
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rusya, ukrayna, dmitriy medvedev

Medvedev: Rusya’da askeri teçhizat üretimi fantastik seviyeye ulaştı

23:32 01.06.2023
© Sputnik / Екатерина Штукина / Multimedya arşivine gidinBirleşik Rusya Partisi Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Birleşik Rusya Partisi Başkanı ve Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2023
© Sputnik / Екатерина Штукина
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ülkede askeri teçhizat üretiminin birçok parametreler açısından, daha önce fantastik görünen seviyeye ulaştığını, bu yıl 600’den fazla tankın üretildiğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Volgograd bölgesine yaptığı iş ziyaretinde “Askeri teçhizat, özel teçhizat, silah üretiminde birçok parametre açısından, bir süre önce fantastik görünen bir seviyeye ulaştık. Sadece bu yıl, sanayimiz 600’den fazla tank üretti” açıklamasında bulundu.
Medvedev, Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, 1 Ocak ile 31 Mayıs 2023 döneminde 134 bin kişinin Rus ordusuna katıldığını da sözlerine ekledi.
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