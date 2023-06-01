https://sputniknews.com.tr/20230601/medvedev-rusyada-askeri-techizat-uretimi-fantastik-seviyeye-ulasti-1071907231.html

Medvedev: Rusya’da askeri teçhizat üretimi fantastik seviyeye ulaştı

Medvedev: Rusya’da askeri teçhizat üretimi fantastik seviyeye ulaştı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ülkede askeri teçhizat üretiminin birçok parametreler açısından, daha önce fantastik görünen seviyeye... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T23:32+0300

2023-06-01T23:32+0300

2023-06-01T23:32+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

dmitriy medvedev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/06/1062041758_0:202:2925:1847_1920x0_80_0_0_06cbbf4816abd516690bba862a3be592.jpg

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Volgograd bölgesine yaptığı iş ziyaretinde “Askeri teçhizat, özel teçhizat, silah üretiminde birçok parametre açısından, bir süre önce fantastik görünen bir seviyeye ulaştık. Sadece bu yıl, sanayimiz 600’den fazla tank üretti” açıklamasında bulundu.Medvedev, Rusya Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, 1 Ocak ile 31 Mayıs 2023 döneminde 134 bin kişinin Rus ordusuna katıldığını da sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230601/bati-medyasi-nato-rusyayla-catisma-ihtimaline-karsi-gizli-plan-hazirladi-1071904951.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, dmitriy medvedev