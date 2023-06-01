https://sputniknews.com.tr/20230601/bati-medyasi-nato-rusyayla-catisma-ihtimaline-karsi-gizli-plan-hazirladi-1071904951.html
Batı medyası: NATO, Rusya’yla çatışma ihtimaline karşı gizli plan hazırladı
Batı medyası: NATO, Rusya’yla çatışma ihtimaline karşı gizli plan hazırladı
ABD’nin Responsible Statecraft portalı, NATO’nun Rusya’yla çatışma ihtimaline karşı gizli plan geliştirdiği değerlendirmesini yaptı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T22:26+0300
2023-06-01T22:26+0300
2023-06-01T22:26+0300
ukrayna krizi
nato
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066533898_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_80194fe4a4a824e947c7668b5c0c6265.jpg
Ian Davis imzalı yazıda, NATO’nun Vilnius zirvesinde 'binlerce sayfalık gizli askeri plana' onay verilmesi teklif edileceği ifade edildi. Bu planda, soğuk savaştan bu yana ilk kez, Rusya’yla doğrudan çatışmanın senaryosu ayrıntılı biçimde anlatıldığı belirtildi.NATO ülkelerinin Brüksel’deki Genel Merkez’deki daimi temsilcilerinin ve diğer yetkililerin bu belgeyi kapalı kapılar ardında hazırladığı ve parlamentolar veya bağımsız uzmanlar tarafından incelenmediği ifade edildi.Davis, “NATO, Ukrayna’daki çatışma başladıktan sonra dünya arenasındaki etkisini güçlendirmeye çalıştığı için, ittifak içindeki uzun vadeli askeri planlama süreçlerini karakterize eden şeffaflık eksikliği, demokratik denetim için büyük sorun teşkil ediyor” diye kaydetti.Yazıda, NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer’ın, ittifaka üye ülkelerin her an olası çatışmaya hazır olması gerektiği yönündeki sözlerine yer verildi.Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta, 11-12 Temmuz günleri NATO Zirvesi yapılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230531/macron-putin-natoyu-elektrik-sokuyla-uyandirdi-1071852270.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/03/1066533898_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_96841af021d49d35be64b894b2b04c1a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nato, rusya, ukrayna
Batı medyası: NATO, Rusya’yla çatışma ihtimaline karşı gizli plan hazırladı
Abone ol
ABD’nin Responsible Statecraft portalı, NATO’nun Rusya’yla çatışma ihtimaline karşı gizli plan geliştirdiği değerlendirmesini yaptı.
Ian Davis imzalı yazıda, NATO’nun Vilnius zirvesinde 'binlerce sayfalık gizli askeri plana' onay verilmesi teklif edileceği ifade edildi. Bu planda, soğuk savaştan bu yana ilk kez, Rusya’yla doğrudan çatışmanın senaryosu ayrıntılı biçimde anlatıldığı belirtildi.
NATO ülkelerinin Brüksel’deki Genel Merkez’deki daimi temsilcilerinin ve diğer yetkililerin bu belgeyi kapalı kapılar ardında hazırladığı ve parlamentolar veya bağımsız uzmanlar tarafından incelenmediği ifade edildi.
Davis, “NATO, Ukrayna’daki çatışma başladıktan sonra dünya arenasındaki etkisini güçlendirmeye çalıştığı için, ittifak içindeki uzun vadeli askeri planlama süreçlerini karakterize eden şeffaflık eksikliği, demokratik denetim için büyük sorun teşkil ediyor” diye kaydetti.
Yazıda, NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer’ın, ittifaka üye ülkelerin her an olası çatışmaya hazır olması gerektiği yönündeki sözlerine yer verildi.
Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta, 11-12 Temmuz günleri NATO Zirvesi yapılacak.