https://sputniknews.com.tr/20230601/bati-medyasi-nato-rusyayla-catisma-ihtimaline-karsi-gizli-plan-hazirladi-1071904951.html

Batı medyası: NATO, Rusya’yla çatışma ihtimaline karşı gizli plan hazırladı

Batı medyası: NATO, Rusya’yla çatışma ihtimaline karşı gizli plan hazırladı

ABD’nin Responsible Statecraft portalı, NATO’nun Rusya’yla çatışma ihtimaline karşı gizli plan geliştirdiği değerlendirmesini yaptı. 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T22:26+0300

2023-06-01T22:26+0300

2023-06-01T22:26+0300

ukrayna krizi

nato

rusya

ukrayna

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Ian Davis imzalı yazıda, NATO’nun Vilnius zirvesinde 'binlerce sayfalık gizli askeri plana' onay verilmesi teklif edileceği ifade edildi. Bu planda, soğuk savaştan bu yana ilk kez, Rusya’yla doğrudan çatışmanın senaryosu ayrıntılı biçimde anlatıldığı belirtildi.NATO ülkelerinin Brüksel’deki Genel Merkez’deki daimi temsilcilerinin ve diğer yetkililerin bu belgeyi kapalı kapılar ardında hazırladığı ve parlamentolar veya bağımsız uzmanlar tarafından incelenmediği ifade edildi.Davis, “NATO, Ukrayna’daki çatışma başladıktan sonra dünya arenasındaki etkisini güçlendirmeye çalıştığı için, ittifak içindeki uzun vadeli askeri planlama süreçlerini karakterize eden şeffaflık eksikliği, demokratik denetim için büyük sorun teşkil ediyor” diye kaydetti.Yazıda, NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer’ın, ittifaka üye ülkelerin her an olası çatışmaya hazır olması gerektiği yönündeki sözlerine yer verildi.Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta, 11-12 Temmuz günleri NATO Zirvesi yapılacak.

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