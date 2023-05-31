https://sputniknews.com.tr/20230531/macron-putin-natoyu-elektrik-sokuyla-uyandirdi-1071852270.html
Macron: Putin, NATO’yu elektroşokla uyandırdı
Macron: Putin, NATO’yu elektroşokla uyandırdı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rus lider Putin'in Ukrayna'da askeri operasyon başlatarak NATO'yu ‘elektrik şokuyla uyandırdığını’ belirtti. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T20:17+0300
2023-05-31T20:17+0300
2023-05-31T20:21+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
emmanuel macron
rusya
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064888462_0:119:3429:2048_1920x0_80_0_0_311f5b45b896cea8c155effd0f84c089.jpg
Slovakya’nın başkenti Bratislava’da düzenlenen güvenlik konferansına katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, burada yaptığı konuşma sırasında bölgesel güvenlik konularına odaklandı.2019’da Avrupa'nın güvenliği için artık ABD'ye güvenemeyeceğini söyleyen ve olanları ‘NATO'nun beyin ölümüne’ benzeten Macron, şimdi ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da askeri operasyon başlatarak NATO'yu ‘elektrik şokuyla uyandırdığını’ söyledi.Le Point gazetesinin haberine göre Macron, “Bugün Ukrayna'nın etkili bir karşı taarruz gerçekleştirmesine yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” dedi ve önümüzdeki aylarda tehlikede olan şeyin kalıcı bir barış olasılığı olduğunu sözlerine ekledi.Batı’nın Ukrayna'ya 'somut ve inandırıcı güvenlik garantileri' sağlaması ve eskisinden 'çok daha iddialı' olması gerektiğine dikkat çeken Macron, “Bu, önümüzdeki haftalarda toplu görüşmelerin konusu olacak” vurgusunu yaptı ve Ukrayna’nın şu anda ‘Avrupa’yı savunduğunu’ sözlerine ekledi.Fransız lider aynı zamanda, ‘en barışçıl şekilde, herhangi bir saflık olmaksızın Rusya ile bir arada var olmayı’ sağlayacak bir alanın tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.Rusya 2021'in sonunda ABD ve NATO'ya, Batı'nın Ukrayna'yı ittifaka dahil etmekten vazgeçmesini de içeren bir güvenlik garantisi taslağı önermiş, ancak başlayan müzakereler herhangi bir sonuç getirmemişti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064888462_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_a7d8f5804d84eb527371fc1b63d2a765.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, emmanuel macron, rusya, nato
vladimir putin, emmanuel macron, rusya, nato
Macron: Putin, NATO’yu elektroşokla uyandırdı
20:17 31.05.2023 (güncellendi: 20:21 31.05.2023) Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rus lider Putin'in Ukrayna'da askeri operasyon başlatarak NATO'yu ‘elektrik şokuyla uyandırdığını’ belirtti.
Slovakya’nın başkenti Bratislava’da düzenlenen güvenlik konferansına katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, burada yaptığı konuşma sırasında bölgesel güvenlik konularına odaklandı.
2019’da Avrupa'nın güvenliği için artık ABD'ye güvenemeyeceğini söyleyen ve olanları ‘NATO'nun beyin ölümüne’ benzeten Macron, şimdi ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da askeri operasyon başlatarak NATO'yu ‘elektrik şokuyla uyandırdığını’ söyledi.
Le Point gazetesinin haberine göre Macron, “Bugün Ukrayna'nın etkili bir karşı taarruz gerçekleştirmesine yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” dedi ve önümüzdeki aylarda tehlikede olan şeyin kalıcı bir barış olasılığı olduğunu sözlerine ekledi.
Batı’nın Ukrayna'ya 'somut ve inandırıcı güvenlik garantileri' sağlaması ve eskisinden 'çok daha iddialı' olması gerektiğine dikkat çeken Macron, “Bu, önümüzdeki haftalarda toplu görüşmelerin konusu olacak” vurgusunu yaptı ve Ukrayna’nın şu anda ‘Avrupa’yı savunduğunu’ sözlerine ekledi.
Fransız lider aynı zamanda, ‘en barışçıl şekilde, herhangi bir saflık olmaksızın Rusya ile bir arada var olmayı’ sağlayacak bir alanın tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.
Rusya 2021'in sonunda ABD ve NATO'ya, Batı'nın Ukrayna'yı ittifaka dahil etmekten vazgeçmesini de içeren bir güvenlik garantisi taslağı önermiş, ancak başlayan müzakereler herhangi bir sonuç getirmemişti.