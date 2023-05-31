Macron: Putin, NATO’yu elektroşokla uyandırdı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ticaret uzmanı Aktay: Kur kademeli olarak piyasaların öngördüğü biçime getirilmeli
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Kurultayda genel başkan çekilirse aday olurum
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesini dünya nasıl karşıladı
12:46
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk düğümü bu akşam çözülecek mi?
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Seçim sonrası ekonomide son durum
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye'de 'yeni' dönem ve dış politika
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kabine toto başladı
17:04
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Prof. Dr. Konukman: Mehmet Şimşek gelse, ciddi anlamda büyüme de olur
18:34
87 dk
Z RAPORU
'Miletvekili Seçimi' kesin sonuçları
20:46
36 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Aslanoğlu: Ekonomi yönetimine ilişkin değişim sinyalleri geliyor
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Yeni kabine nasıl şekillenecek?
09:09
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Yeni Kabine ne zaman belli olacak?
12:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray
14:06
53 dk
ANLAT BANA
Yeni dönem ekonomi politikaları neler olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
‘Kimse kaybetmeyecek’ sözünden 3 gün sonra
17:04
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Erdoğan - Bahçeli görüşmesi
20:45
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230531/macron-putin-natoyu-elektrik-sokuyla-uyandirdi-1071852270.html
Macron: Putin, NATO’yu elektroşokla uyandırdı
Macron: Putin, NATO’yu elektroşokla uyandırdı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rus lider Putin'in Ukrayna'da askeri operasyon başlatarak NATO'yu ‘elektrik şokuyla uyandırdığını’ belirtti. 31.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-31T20:17+0300
2023-05-31T20:21+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
emmanuel macron
rusya
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064888462_0:119:3429:2048_1920x0_80_0_0_311f5b45b896cea8c155effd0f84c089.jpg
Slovakya’nın başkenti Bratislava’da düzenlenen güvenlik konferansına katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, burada yaptığı konuşma sırasında bölgesel güvenlik konularına odaklandı.2019’da Avrupa'nın güvenliği için artık ABD'ye güvenemeyeceğini söyleyen ve olanları ‘NATO'nun beyin ölümüne’ benzeten Macron, şimdi ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da askeri operasyon başlatarak NATO'yu ‘elektrik şokuyla uyandırdığını’ söyledi.Le Point gazetesinin haberine göre Macron, “Bugün Ukrayna'nın etkili bir karşı taarruz gerçekleştirmesine yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” dedi ve önümüzdeki aylarda tehlikede olan şeyin kalıcı bir barış olasılığı olduğunu sözlerine ekledi.Batı’nın Ukrayna'ya 'somut ve inandırıcı güvenlik garantileri' sağlaması ve eskisinden 'çok daha iddialı' olması gerektiğine dikkat çeken Macron, “Bu, önümüzdeki haftalarda toplu görüşmelerin konusu olacak” vurgusunu yaptı ve Ukrayna’nın şu anda ‘Avrupa’yı savunduğunu’ sözlerine ekledi.Fransız lider aynı zamanda, ‘en barışçıl şekilde, herhangi bir saflık olmaksızın Rusya ile bir arada var olmayı’ sağlayacak bir alanın tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.Rusya 2021'in sonunda ABD ve NATO'ya, Batı'nın Ukrayna'yı ittifaka dahil etmekten vazgeçmesini de içeren bir güvenlik garantisi taslağı önermiş, ancak başlayan müzakereler herhangi bir sonuç getirmemişti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/16/1064888462_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_a7d8f5804d84eb527371fc1b63d2a765.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, emmanuel macron, rusya, nato
vladimir putin, emmanuel macron, rusya, nato

Macron: Putin, NATO’yu elektroşokla uyandırdı

20:17 31.05.2023 (güncellendi: 20:21 31.05.2023)
© Sputnik / Сергей ГунеевVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2023
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone olTelegram
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rus lider Putin'in Ukrayna'da askeri operasyon başlatarak NATO'yu ‘elektrik şokuyla uyandırdığını’ belirtti.
Slovakya’nın başkenti Bratislava’da düzenlenen güvenlik konferansına katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, burada yaptığı konuşma sırasında bölgesel güvenlik konularına odaklandı.
2019’da Avrupa'nın güvenliği için artık ABD'ye güvenemeyeceğini söyleyen ve olanları ‘NATO'nun beyin ölümüne’ benzeten Macron, şimdi ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da askeri operasyon başlatarak NATO'yu ‘elektrik şokuyla uyandırdığını’ söyledi.
Le Point gazetesinin haberine göre Macron, “Bugün Ukrayna'nın etkili bir karşı taarruz gerçekleştirmesine yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” dedi ve önümüzdeki aylarda tehlikede olan şeyin kalıcı bir barış olasılığı olduğunu sözlerine ekledi.
Batı’nın Ukrayna'ya 'somut ve inandırıcı güvenlik garantileri' sağlaması ve eskisinden 'çok daha iddialı' olması gerektiğine dikkat çeken Macron, “Bu, önümüzdeki haftalarda toplu görüşmelerin konusu olacak” vurgusunu yaptı ve Ukrayna’nın şu anda ‘Avrupa’yı savunduğunu’ sözlerine ekledi.
Fransız lider aynı zamanda, ‘en barışçıl şekilde, herhangi bir saflık olmaksızın Rusya ile bir arada var olmayı’ sağlayacak bir alanın tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.
Rusya 2021'in sonunda ABD ve NATO'ya, Batı'nın Ukrayna'yı ittifaka dahil etmekten vazgeçmesini de içeren bir güvenlik garantisi taslağı önermiş, ancak başlayan müzakereler herhangi bir sonuç getirmemişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала