https://sputniknews.com.tr/20231222/hollanda-ukraynaya-18-adet-f-16-teslim-edecek-1078732196.html

Hollanda Ukrayna'ya 18 adet F-16 teslim edecek

Hollanda Ukrayna'ya 18 adet F-16 teslim edecek

Hollanda, Ukrayna'ya teslim edilmek üzere 18 adet F-16 hazırlama kararını Ukrayna'ya bildirdi. 22.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-22T16:04+0300

2023-12-22T16:04+0300

2023-12-22T16:04+0300

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada Vladimir Zelenskiy'i Hollanda'nın ilk 18 F-16 savaş uçağını Ukrayna'ya teslim edilmek üzere hazırlama kararı konusunda bilgilendirdiğini söyledi.Rutte Cuma günü Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyerek şu açıklamayı yaptı:Rusya daha önce NATO ülkelerine Ukrayna'ya silah sevkiyatı konusunda bir nota göndermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı NATO ülkelerinin Ukrayna'ya silah tedarik ederek 'ateşle oynadıklarını' söylemiş, Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov da Batı'nın Ukrayna'ya silah sevk edilmesinin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başarısına yardımcı olmadığını ve olumsuz bir etkisi olacağını söylemişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun Ukrayna'daki çatışmaya doğrudan müdahil olduğunu, sadece silah tedarik etmekle kalmayıp aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğittiğini de söylemişti.Hollanda ve Danimarka daha önce Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı sağlamayı kabul eden ilk ülkeler olmuştu. Beyaz Saray, Ukrayna'nın pilotların eğitimi tamamlandıktan sonra üçüncü ülkelerden savaş uçakların teslim alacağını doğrulamıştı. Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Hollanda'nın Kiev'e ilk F-16 savaş uçağını 2024 yılında göndermeyi beklediğini söylemişti. Ollongren ayrıca Hollanda'nın Romanya'da F-16'ları uçuracak Ukraynalı pilotları eğitecek merkeze de 12-18 adet savaş uçağı göndermeyi planladığını zikretmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231222/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-rus-ordusu--iyi-tahkim-edilmis-savunma-hatlari-olusturdu-1078730939.html

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hollanda, mark rutte, f-16, ukrayna, vladimir zelenskiy, sergey lavrov, dmitriy peskov, danimarka, romanya, beyaz saray, nato, kajsa ollongren, abd