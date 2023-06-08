https://sputniknews.com.tr/20230608/zaporojye-bolgesinde-catismalar-yeniden-basladi-1072203101.html

Zaporojye bölgesinde çatışmalar yeniden başladı

Zaporojye bölgesinde çatışmalar yeniden başladı

Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Rogov, Zaporojye’ye bağlı Orehov ve Tokmak bölgeleri arasında çatışmaların yeniden başladığını duyurdu. 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T23:39+0300

2023-06-08T23:39+0300

2023-06-08T23:39+0300

ukrayna krizi

zaporojye

rusya

ukrayna

çatışma

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Rusya’ya bağlanan Zaporojye Bölgesi’ndeki ‘Rusya ile Birlikteyiz’ hareketinin lideri ve askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Zaporojye’ye bağlı Orehov ve Tokmak arasındaki bölgede çatışmaların yeniden başladığını belirtti.Rogov, "Şu anda Orehovo ile Tokmak arasındaki bölgede çatışmalar yeniden başladı. Ukrayna birliklerini kaçınılmaz ölüm bekliyor. Bizim çocuklar aktif savunma pozisyonundalar" ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bugün yaptığı açıklamada, Zaporojye nükleer güç santralinin yer aldığı yerleşim yerinde Rusya güçlerinin savunma hatlarını yarmaya çalışan Ukrayna birliklerinin püskürtüldüğünü duyurmuştu.Şoygu, Ukrayna güçlerinin Zaporojye’de 1500 asker ve 150 zırhlı araç ile saldırıya geçtiğini, ancak 350’den fazla asker ve 30 tank kaybederek geri çekildiklerini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230608/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-putine-zaporojye-yonundeki-catisma-hakkinda-rapor-sundu-1072196775.html

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