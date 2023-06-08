https://sputniknews.com.tr/20230608/zaporojye-bolgesinde-catismalar-yeniden-basladi-1072203101.html
Zaporojye bölgesinde çatışmalar yeniden başladı
Zaporojye bölgesinde çatışmalar yeniden başladı
Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Rogov, Zaporojye’ye bağlı Orehov ve Tokmak bölgeleri arasında çatışmaların yeniden başladığını duyurdu. 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T23:39+0300
2023-06-08T23:39+0300
2023-06-08T23:39+0300
ukrayna krizi
zaporojye
rusya
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çatışma
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Rusya’ya bağlanan Zaporojye Bölgesi’ndeki ‘Rusya ile Birlikteyiz’ hareketinin lideri ve askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Zaporojye’ye bağlı Orehov ve Tokmak arasındaki bölgede çatışmaların yeniden başladığını belirtti.Rogov, "Şu anda Orehovo ile Tokmak arasındaki bölgede çatışmalar yeniden başladı. Ukrayna birliklerini kaçınılmaz ölüm bekliyor. Bizim çocuklar aktif savunma pozisyonundalar" ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bugün yaptığı açıklamada, Zaporojye nükleer güç santralinin yer aldığı yerleşim yerinde Rusya güçlerinin savunma hatlarını yarmaya çalışan Ukrayna birliklerinin püskürtüldüğünü duyurmuştu.Şoygu, Ukrayna güçlerinin Zaporojye’de 1500 asker ve 150 zırhlı araç ile saldırıya geçtiğini, ancak 350’den fazla asker ve 30 tank kaybederek geri çekildiklerini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230608/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-putine-zaporojye-yonundeki-catisma-hakkinda-rapor-sundu-1072196775.html
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zaporojye, rusya, ukrayna, çatışma
zaporojye, rusya, ukrayna, çatışma
Zaporojye bölgesinde çatışmalar yeniden başladı
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Zaporojye Bölge İdaresi Ana Konseyi üyesi Rogov, Zaporojye’ye bağlı Orehov ve Tokmak bölgeleri arasında çatışmaların yeniden başladığını duyurdu.
Rusya’ya bağlanan Zaporojye Bölgesi’ndeki ‘Rusya ile Birlikteyiz’ hareketinin lideri ve askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Zaporojye’ye bağlı Orehov ve Tokmak arasındaki bölgede çatışmaların yeniden başladığını belirtti.
Rogov, "Şu anda Orehovo ile Tokmak arasındaki bölgede çatışmalar yeniden başladı. Ukrayna birliklerini kaçınılmaz ölüm bekliyor. Bizim çocuklar aktif savunma pozisyonundalar" ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bugün yaptığı açıklamada, Zaporojye nükleer güç santralinin yer aldığı yerleşim yerinde Rusya güçlerinin savunma hatlarını yarmaya çalışan Ukrayna birliklerinin püskürtüldüğünü duyurmuştu.
Şoygu, Ukrayna güçlerinin Zaporojye’de 1500 asker ve 150 zırhlı araç ile saldırıya geçtiğini, ancak 350’den fazla asker ve 30 tank kaybederek geri çekildiklerini belirtmişti.