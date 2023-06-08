https://sputniknews.com.tr/20230608/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-putine-zaporojye-yonundeki-catisma-hakkinda-rapor-sundu-1072196775.html

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Putin'e Zaporojye yönündeki çatışma hakkında rapor sundu

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Putin'e Zaporojye yönündeki çatışma hakkında rapor sundu

Zaporojye yönündeki Rus askeri grubunun komutanı Tümgeneral Aleksandr Romançuk, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Devlet Başkanı Vladimir Putin'e... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T19:20+0300

2023-06-08T19:20+0300

2023-06-08T19:21+0300

ukrayna krizi

valeriy gerasimov

vladimir putin

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Basın toplantısında konuşan Romançuk, "Başkomutan (Putin), dün akşam askeri bölge komutanıyla irtibata geçti, bölge komutanı Zaporojye yönündeki durum hakkında detaylı rapor sundu. Bu sabah da Genelkurmay Başkanı (Gerasimov), Devlet Başkanı'na geceki çatışmanın sonuçlarını rapor etti" dedi.'Düşman ilk ciddi kayıplarını mayınlı arazilerde verdi'Çatışmanın detaylarını paylaşan Romançuk, Ukrayna güçlerinin ilk ciddi kayıplarını mayınlı arazilerde verdiğini ve böylece düşmanın Zaporojye yönündeki saldırıyı planlandığı gibi ansızın gerçekleştiremediğini kaydetti.

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

valeriy gerasimov, vladimir putin