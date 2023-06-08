https://sputniknews.com.tr/20230608/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-putine-zaporojye-yonundeki-catisma-hakkinda-rapor-sundu-1072196775.html
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Putin'e Zaporojye yönündeki çatışma hakkında rapor sundu
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Putin'e Zaporojye yönündeki çatışma hakkında rapor sundu
Zaporojye yönündeki Rus askeri grubunun komutanı Tümgeneral Aleksandr Romançuk, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Devlet Başkanı Vladimir Putin'e... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T19:20+0300
2023-06-08T19:20+0300
2023-06-08T19:21+0300
ukrayna krizi
valeriy gerasimov
vladimir putin
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Basın toplantısında konuşan Romançuk, "Başkomutan (Putin), dün akşam askeri bölge komutanıyla irtibata geçti, bölge komutanı Zaporojye yönündeki durum hakkında detaylı rapor sundu. Bu sabah da Genelkurmay Başkanı (Gerasimov), Devlet Başkanı'na geceki çatışmanın sonuçlarını rapor etti" dedi.'Düşman ilk ciddi kayıplarını mayınlı arazilerde verdi'Çatışmanın detaylarını paylaşan Romançuk, Ukrayna güçlerinin ilk ciddi kayıplarını mayınlı arazilerde verdiğini ve böylece düşmanın Zaporojye yönündeki saldırıyı planlandığı gibi ansızın gerçekleştiremediğini kaydetti.
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valeriy gerasimov, vladimir putin
valeriy gerasimov, vladimir putin
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Putin'e Zaporojye yönündeki çatışma hakkında rapor sundu
19:20 08.06.2023 (güncellendi: 19:21 08.06.2023) Abone ol
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Zaporojye yönündeki Rus askeri grubunun komutanı Tümgeneral Aleksandr Romançuk, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dün gece Zaporojye yönünde yaşanan çatışmanın sonuçlarına ilişkin rapor sunduğunu açıkladı.
Basın toplantısında konuşan Romançuk, "Başkomutan (Putin), dün akşam askeri bölge komutanıyla irtibata geçti, bölge komutanı Zaporojye yönündeki durum hakkında detaylı rapor sundu. Bu sabah da Genelkurmay Başkanı (Gerasimov), Devlet Başkanı'na geceki çatışmanın sonuçlarını rapor etti" dedi.
'Düşman ilk ciddi kayıplarını mayınlı arazilerde verdi'
Çatışmanın detaylarını paylaşan Romançuk, Ukrayna güçlerinin ilk ciddi kayıplarını mayınlı arazilerde verdiğini ve böylece düşmanın Zaporojye yönündeki saldırıyı planlandığı gibi ansızın gerçekleştiremediğini kaydetti.