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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230608/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-putine-zaporojye-yonundeki-catisma-hakkinda-rapor-sundu-1072196775.html
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Putin'e Zaporojye yönündeki çatışma hakkında rapor sundu
Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Putin'e Zaporojye yönündeki çatışma hakkında rapor sundu
Zaporojye yönündeki Rus askeri grubunun komutanı Tümgeneral Aleksandr Romançuk, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Devlet Başkanı Vladimir Putin'e... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T19:20+0300
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ukrayna krizi
valeriy gerasimov
vladimir putin
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Basın toplantısında konuşan Romançuk, "Başkomutan (Putin), dün akşam askeri bölge komutanıyla irtibata geçti, bölge komutanı Zaporojye yönündeki durum hakkında detaylı rapor sundu. Bu sabah da Genelkurmay Başkanı (Gerasimov), Devlet Başkanı'na geceki çatışmanın sonuçlarını rapor etti" dedi.'Düşman ilk ciddi kayıplarını mayınlı arazilerde verdi'Çatışmanın detaylarını paylaşan Romançuk, Ukrayna güçlerinin ilk ciddi kayıplarını mayınlı arazilerde verdiğini ve böylece düşmanın Zaporojye yönündeki saldırıyı planlandığı gibi ansızın gerçekleştiremediğini kaydetti.
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valeriy gerasimov, vladimir putin
valeriy gerasimov, vladimir putin

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov, Putin'e Zaporojye yönündeki çatışma hakkında rapor sundu

19:20 08.06.2023 (güncellendi: 19:21 08.06.2023)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinValeriy Gerasimov
Valeriy Gerasimov - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© Sputnik / POOL
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Ayrıntılar geliyor
Zaporojye yönündeki Rus askeri grubunun komutanı Tümgeneral Aleksandr Romançuk, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un Devlet Başkanı Vladimir Putin'e dün gece Zaporojye yönünde yaşanan çatışmanın sonuçlarına ilişkin rapor sunduğunu açıkladı.
Basın toplantısında konuşan Romançuk, "Başkomutan (Putin), dün akşam askeri bölge komutanıyla irtibata geçti, bölge komutanı Zaporojye yönündeki durum hakkında detaylı rapor sundu. Bu sabah da Genelkurmay Başkanı (Gerasimov), Devlet Başkanı'na geceki çatışmanın sonuçlarını rapor etti" dedi.

'Düşman ilk ciddi kayıplarını mayınlı arazilerde verdi'

Çatışmanın detaylarını paylaşan Romançuk, Ukrayna güçlerinin ilk ciddi kayıplarını mayınlı arazilerde verdiğini ve böylece düşmanın Zaporojye yönündeki saldırıyı planlandığı gibi ansızın gerçekleştiremediğini kaydetti.
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