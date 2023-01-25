https://sputniknews.com.tr/20230125/alman-savunma-bakani-ilk-leopard-tedariki-3-4-ay-alir-scholz-diger-ulkelerle-koordine-edecegiz-1066167717.html
Alman Savunma Bakanı: İlk Leopard tedariki 3-4 ay alır, Scholz: Diğer ülkelerle koordine edeceğiz
Alman Savunma Bakanı: İlk Leopard tedariki 3-4 ay alır, Scholz: Diğer ülkelerle koordine edeceğiz
Berlin'in açıkladığı Ukrayna'ya Leopard 2 tankı tedariki için Pistorius 'en erken 3-4 ay içinde' diye tarih verdi. Kiev'e Leopard vermek için ABD'nin de Abrams... 25.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-25T16:36+0300
2023-01-25T16:36+0300
2023-01-25T17:47+0300
ukrayna krizi
olaf scholz
boris pistorius
tank
leopard
leopard 2
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Almanya hükümet sözcüsünün Ukrayna'ya ilk etapta 14 Leopard-2-A6 tankı tedariki kararını açıklamasının ardından, Savunma Bakanı Boris Pistorius'dan Leopard 2 tanklarının en erken 3-4 ay içinde teslim edilebileceği açıklaması geldi.Ardından Alman meclisindeki (Bundestag) soru cevap oturumunda Leopard açıklamaları yapan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz, Almanya'nın Leopard 2 tanklarının teslimatını Ukrayna'ya bu tür silahlar sağlamaya karar veren diğer ülkelerle koordine edeceğini söyledi:"Bizimle birlikte tank tedarik etmek isteyen birçok ülke var. Bunu koordine edeceğiz ve onları sürece dahil edeceğiz, böylece adım adım mümkün olacak."Almanya'nın Ukrayna'ya tank tedarik etmenin yanısıra tank mürettebatı için eğitim programı başlatacağını teyit eden Scholz, "Ukrayna birliklerine bu tankların nasıl kullanılacağını öğreteceğiz ve mühendislere de bu tankların bakımını ve onarımını nasıl yapacaklarını öğreteceğiz" diyerek ekledi:"Bu karar, Ukrayna'yı elimizden gelen en iyi şekilde desteklemeye yönelik iyi bilinen çizgimizin izinden gidiyor."Şansölye Scholz, "Almanya, Rusya-NATO gerginliğinden kaçınılması ilkesine bağlı kalacak" mesajını verdi:"Berlin'den çok uzakta olmayan Ukrayna gibi büyük bir ülkeye karşı bir savaş sürüyor. Bu nedenle, yaptığımız her şeyde, Ukrayna'yı desteklemek için gerekli ve mümkün olan her şeyi yapacağımızı her zaman açıkça belirtmeliyiz, ama aynı zamanda Rusya ile NATO arasında gerilimi tırmandırmaktan kaçınmalıyız. Ve bu ilkeyi her zaman aklımızda tutacağız."Alman ordusu kaynaklarına göre, Ukraynalılara Leopard eğitimi en erken bu ay sonunda başlayabilir.
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olaf scholz, boris pistorius, tank, leopard, leopard 2
olaf scholz, boris pistorius, tank, leopard, leopard 2
Alman Savunma Bakanı: İlk Leopard tedariki 3-4 ay alır, Scholz: Diğer ülkelerle koordine edeceğiz
16:36 25.01.2023 (güncellendi: 17:47 25.01.2023) Abone ol
Berlin'in açıkladığı Ukrayna'ya Leopard 2 tankı tedariki için Pistorius 'en erken 3-4 ay içinde' diye tarih verdi. Kiev'e Leopard vermek için ABD'nin de Abrams vermesi şartı koşmuş olan Scholz, Almanya'nın Leopard 2 tanklarının teslimatını Ukrayna'ya bu tür silahlar sağlamaya karar veren diğer ülkelerle koordine edeceğini söyledi.
Almanya hükümet sözcüsünün Ukrayna'ya ilk etapta 14 Leopard-2-A6 tankı tedariki kararını açıklamasının ardından, Savunma Bakanı Boris Pistorius'dan Leopard 2 tanklarının en erken 3-4 ay içinde teslim edilebileceği açıklaması geldi.
Ardından Alman meclisindeki (Bundestag) soru cevap oturumunda Leopard açıklamaları yapan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz, Almanya'nın Leopard 2 tanklarının teslimatını Ukrayna'ya bu tür silahlar sağlamaya karar veren diğer ülkelerle koordine edeceğini söyledi:
"Bizimle birlikte tank tedarik etmek isteyen birçok ülke var. Bunu koordine edeceğiz ve onları sürece dahil edeceğiz, böylece adım adım mümkün olacak."
Almanya'nın Ukrayna'ya tank tedarik etmenin yanısıra tank mürettebatı için eğitim programı başlatacağını teyit eden Scholz, "Ukrayna birliklerine bu tankların nasıl kullanılacağını öğreteceğiz ve mühendislere de bu tankların bakımını ve onarımını nasıl yapacaklarını öğreteceğiz" diyerek ekledi:
"Bu karar, Ukrayna'yı elimizden gelen en iyi şekilde desteklemeye yönelik iyi bilinen çizgimizin izinden gidiyor."
Şansölye Scholz, "Almanya, Rusya-NATO gerginliğinden kaçınılması ilkesine bağlı kalacak" mesajını verdi:
"Berlin'den çok uzakta olmayan Ukrayna gibi büyük bir ülkeye karşı bir savaş sürüyor. Bu nedenle, yaptığımız her şeyde, Ukrayna'yı desteklemek için gerekli ve mümkün olan her şeyi yapacağımızı her zaman açıkça belirtmeliyiz, ama aynı zamanda Rusya ile NATO arasında gerilimi tırmandırmaktan kaçınmalıyız. Ve bu ilkeyi her zaman aklımızda tutacağız."
Alman ordusu kaynaklarına göre, Ukraynalılara Leopard eğitimi en erken bu ay sonunda başlayabilir.