https://sputniknews.com.tr/20230125/alman-hukumetinden-dogrulama-ukraynaya-14-leopard-tanki-gonderecegiz-1066158836.html

Alman hükümetinden doğrulama: İlk etapta Ukrayna'ya 14 Leopard tankı göndereceğiz

Alman hükümetinden doğrulama: İlk etapta Ukrayna'ya 14 Leopard tankı göndereceğiz

Aylardır devam eden Ukrayna'ya tank verme tartışmasında beklenen açıklama geldi. ABD ve NATO'nun muazzam baskısının ardından, Ukrayna'ya 14 Leopard-2-A6 tankı... 25.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-25T13:46+0300

2023-01-25T13:46+0300

2023-01-25T14:49+0300

ukrayna krizi

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tank

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leopard 2

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Almanya'nın Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakanı Olaf Scholz'un Rusya'ya karşı Ukrayna'ya Leopard ana muharebe tankı tedarik etmesine yönelik ABD'nin muazzam baskısına direnişi bugün resmen sona erdi. Dün Alman basınında çıkan Scholz'un Leopard verme kararına ilişkin haberlerin ardından, bugün Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Ukrayna'ya 14 Leopard-2-A6 tankı tedarik edeceklerini ve Leopard tankı satın almış üçüncü ülkelerin bunları Kiev'e ihraç etmesine izin vereceklerini duyurdu. Hebestreit, Şansölye Scholz'un bugünkü kabine toplantısında bu kararları açıkladığını belirtti. Buna göre Scholz, "Karar, Ukrayna'yı elimizden gelen en iyi şekilde destekleme şeklindeki iyi bilinen çizgimizle uyumludur. Yakın uluslararası koordinasyon içinde hareket ediyoruz" dedi. Hükümet sözcüsü, amacın, iki tank taburunu Leopard 2 tanklarıyla hızla buluşturmak olduğunu söyledi. Açıklamaya göre ilk adımda Ukrayna ordusunun (100-250 askerden oluşan) bir bölüğüne Alman ordusunun stoklarından 14 Leopard-2A6 sağlanacak. Ukraynalı askerler, Almanya'da Leopard tanklarını kullanma konusunda hızlandırılmış eğitimden geçirilecek. Mühimmat, lojistik ve sistemlerin bakımı da pakette yer alacak. Yanısıra müttefik ülkelere 'kendi' Leopard tanklarını Ukrayna'ya teslim etme izni verilecek. Daha önce Polonya Savunma Bakanı, bu yöndeki taleplerini Berlin'e ilettiklerini açıklamıştı. Dolayısıyla Alman hükümet sözcüsünün açıklamasının ardından, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'den teşekkür geldi. Morawiecki, "Teşekkürler Almanya Başbakanı Olaf Scholz. Ukrayna'ya Leopard gönderme kararı, Rusya'yı durdurma yönünde atılmış büyük bir adım. Birlikte daha güçlüyüz" diye tweetledi.Britanya Başbakanı Rishi Sunak da memnuniyet açıklaması yapmakta gecikmedi. Sunak "NATO müttefikleri ve dostların Ukrayna'ya ana muharebe tankları göndermesi doğru karar. Ukrayna'nın bu savaşı kazanması ve kalıcı bir barışın garanti altına alınması için birlikte çabalarımızı tırmandırıyoruz" diye tweetledi. 16 Ocak'ta Britanya Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'ya 14 adet Challenger-2 tankı tedarik edeceklerini açıklamıştı. Daha önce Ukrayna için Polonya'nın yanısıra Finlandiya (sayı açıklamadan) ve Hollanda (18 adet) Leopard tankı tedariki niyetlerini beyan etmişti. Dün Berlin'in kararının basına sızmasına koşut olarak, İspanya'daki El Pais gazetesi de Madrid'deki hükümetin ağustos başında kötü depolama koşulları gerekçesiyle Kiev'e tank vermeme açıklamasından çark edeceğini yazdı. Habere göre Berlin'in izin vermesi halinde, solcu İspanya hükümeti de envanterinden Leopard 2 tanklarını Ukrayna'ya gönderecek.

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almanya, tank, rusya, ukrayna, polonya, abd, nato, leopard, leopard 2