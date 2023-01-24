https://sputniknews.com.tr/20230124/almanya-ukraynyaya-leopard-tanki-icin-henuz-karar-yok-nato-tank-sorunu-tez-zamanda-cozulecek-1066108439.html
NATO baskısı: Alman Savunma Bakanı 'müttefikler Ukrayna'ya Leopard kullanma eğitimi verebilir' dedi
NATO baskısı: Alman Savunma Bakanı 'müttefikler Ukrayna'ya Leopard kullanma eğitimi verebilir' dedi
ABD Savunma Lloyd Austin'in ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Almanya ziyareti de gerilime sahne oldu. Savunma Bakanı Boris Pistorius... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T12:07+0300
2023-01-24T12:07+0300
2023-01-24T12:54+0300
ukrayna krizi
nato
almanya
tank
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Almanya'da Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz'un Ukrayna'ya Leopard tankı tedarik etmesine yönelik ABD baskılarına direnişi sürdürmesi karşısında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg devreye girdi. Berlin'e giden Stoltenberg, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile ortak basın toplantısında, Ukrayna'ya Alman yapımı Leopard tankı tedariki konusunda tez zamanda karar verilmesini beklediğini belirtti. NATO Genel Sekreteri, "Ukrayna'ya daha ağır ve gelişmiş silah sistemleri sağlamak zorundayız. Muharebe tankları meselesini konuştuk. Müttefikler arasında görüş alışverişleri devam edecek. Tez zamanda çözüme ulaşacağımızdan eminim" dedi.Bunun üzerine Pistorius, Leopard satın almış ülkelerin Kiev'e tedarike izin verilip verilmeyeceği konusunda Berlin'den karar beklenmesine rağmen, 'müttefiklerin Ukrayna güçlerini Leopard tankları kullanma konusunda eğitmeye başlayabileceklerini' söyledi.
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nato, almanya, tank
NATO baskısı: Alman Savunma Bakanı 'müttefikler Ukrayna'ya Leopard kullanma eğitimi verebilir' dedi
12:07 24.01.2023 (güncellendi: 12:54 24.01.2023) Abone ol
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ABD Savunma Lloyd Austin'in ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Almanya ziyareti de gerilime sahne oldu. Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'ya Alman Leopard tankı tedariki konusunda henüz karar verilmediği ve NATO'nun Ukrayna'daki çatışmanın parçası olmaması gerektiğini söyleyince, Stoltenberg, 'acil çözüm' diye bastırdı.
Almanya'da Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz'un Ukrayna'ya Leopard tankı tedarik etmesine yönelik ABD baskılarına direnişi sürdürmesi karşısında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg devreye girdi.
Berlin'e giden Stoltenberg, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile ortak basın toplantısında, Ukrayna'ya Alman yapımı Leopard tankı tedariki konusunda tez zamanda karar verilmesini beklediğini belirtti.
NATO Genel Sekreteri, "Ukrayna'ya daha ağır ve gelişmiş silah sistemleri sağlamak zorundayız. Muharebe tankları meselesini konuştuk. Müttefikler arasında görüş alışverişleri devam edecek. Tez zamanda çözüme ulaşacağımızdan eminim" dedi.
Bunun üzerine Pistorius, Leopard satın almış ülkelerin Kiev'e tedarike izin verilip verilmeyeceği konusunda Berlin'den karar beklenmesine rağmen, 'müttefiklerin Ukrayna güçlerini Leopard tankları kullanma konusunda eğitmeye başlayabileceklerini' söyledi.