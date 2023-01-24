https://sputniknews.com.tr/20230124/almanya-ukraynyaya-leopard-tanki-icin-henuz-karar-yok-nato-tank-sorunu-tez-zamanda-cozulecek-1066108439.html

NATO baskısı: Alman Savunma Bakanı 'müttefikler Ukrayna'ya Leopard kullanma eğitimi verebilir' dedi

NATO baskısı: Alman Savunma Bakanı 'müttefikler Ukrayna'ya Leopard kullanma eğitimi verebilir' dedi

ABD Savunma Lloyd Austin'in ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Almanya ziyareti de gerilime sahne oldu. Savunma Bakanı Boris Pistorius... 24.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-24T12:07+0300

2023-01-24T12:07+0300

2023-01-24T12:54+0300

ukrayna krizi

nato

almanya

tank

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Almanya'da Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz'un Ukrayna'ya Leopard tankı tedarik etmesine yönelik ABD baskılarına direnişi sürdürmesi karşısında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg devreye girdi. Berlin'e giden Stoltenberg, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile ortak basın toplantısında, Ukrayna'ya Alman yapımı Leopard tankı tedariki konusunda tez zamanda karar verilmesini beklediğini belirtti. NATO Genel Sekreteri, "Ukrayna'ya daha ağır ve gelişmiş silah sistemleri sağlamak zorundayız. Muharebe tankları meselesini konuştuk. Müttefikler arasında görüş alışverişleri devam edecek. Tez zamanda çözüme ulaşacağımızdan eminim" dedi.Bunun üzerine Pistorius, Leopard satın almış ülkelerin Kiev'e tedarike izin verilip verilmeyeceği konusunda Berlin'den karar beklenmesine rağmen, 'müttefiklerin Ukrayna güçlerini Leopard tankları kullanma konusunda eğitmeye başlayabileceklerini' söyledi.

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