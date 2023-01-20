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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230120/savunma-bakanlari-almanyada-ukrayna-icin-toplandi-abdden-daha-fazla-yardim-yollayin-cagrisi--1065974489.html
Almanya'da Ukrayna için savunma bakanları toplantısı: ABD'den 'Daha fazla silah' çağrısı
Almanya'da Ukrayna için savunma bakanları toplantısı: ABD'den 'Daha fazla silah' çağrısı
Ukrayna ve Batılı ülkelerin savunma bakanları, Almanya'da ABD'ye ait Ramstein hava üssünde bir araya geldi. Ukrayna Temas Grubu'nun en önemli konusu, Alman... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T14:27+0300
2023-01-20T15:07+0300
ukrayna krizi
almanya
abd
ukrayna
lloyd austin
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50'den fazla ülkenin savunma bakanı, Almanya'da ABD'ye ait Ramstein hava üssünde bir araya geldi. Dün CIA Direktörü William Burns'ün gizlice Kiev'e gidip Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüşmesinin ve Alman basınına göre 'Rusya'nın askeri planlarını aktarmasının' ardından bugün yeni Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un uluslararası sahneye çıktığı Ukrayna Temas Grubu toplantısına geçildi. Şahsen veya video konferans yoluyla katılım sağlanan toplantının evsahibi konumundaki ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya daha çok yardım yollanması çağrısı yaptı. Ukrayna operasyonunda kritik bir sürece girildiğini belirterek "Ukrayna halkının gözü bizim üstümüzde, Kremlin'in gözü bizim üstümüzde, tarihin gözü bizim üstümüzde" vurgusunu yapan Austin, şu mesajları verdi:"Çalkantılı zamanlarda buluşuyoruz. Ancak temas grubunun 50'den fazla ülkesi kararlı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yı işgal ettiğinde bunu beklemiyordu. Belirleyici bir andayız.""Bugüne dek Ukrayna'ya ulaştırılan yardımdan gurur, ABD'nin 2.5 milyar dolarlık yeni paketini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. ABD, Ukrayna'nın kendini savunmasına yardım ediyor. Hava savunması, zırhlı araçlar ve mühimmat veriyoruz. Amerika, Ukrayna'yı desteklemekte öncü bir rol üstlenmeyi devam ettirmeye hazır. Ancak AB ve diğer ortakların da sorumluluk alması gerekiyor.""Rusya, Ukrayna'yı zayıflatmaya çalışıyor. Bu yüzden daha hızlı hareket etmelisiniz. Ukrayna halkı, Kremlin ve tarihin gözü bu toplantının üzerinde."
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almanya, abd, ukrayna, lloyd austin, vladimir zelenskiy
almanya, abd, ukrayna, lloyd austin, vladimir zelenskiy

Almanya'da Ukrayna için savunma bakanları toplantısı: ABD'den 'Daha fazla silah' çağrısı

14:27 20.01.2023 (güncellendi: 15:07 20.01.2023)
© AFP 2023 / ANDRE PAINRamstein- Ukrayna- Savunma bakanları
Ramstein- Ukrayna- Savunma bakanları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023 / ANDRE PAIN
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Ukrayna ve Batılı ülkelerin savunma bakanları, Almanya'da ABD'ye ait Ramstein hava üssünde bir araya geldi. Ukrayna Temas Grubu'nun en önemli konusu, Alman Leopard tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesi.
50'den fazla ülkenin savunma bakanı, Almanya'da ABD'ye ait Ramstein hava üssünde bir araya geldi.
Dün CIA Direktörü William Burns'ün gizlice Kiev'e gidip Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüşmesinin ve Alman basınına göre 'Rusya'nın askeri planlarını aktarmasının' ardından bugün yeni Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un uluslararası sahneye çıktığı Ukrayna Temas Grubu toplantısına geçildi.
Şahsen veya video konferans yoluyla katılım sağlanan toplantının evsahibi konumundaki ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya daha çok yardım yollanması çağrısı yaptı.
Ukrayna operasyonunda kritik bir sürece girildiğini belirterek "Ukrayna halkının gözü bizim üstümüzde, Kremlin'in gözü bizim üstümüzde, tarihin gözü bizim üstümüzde" vurgusunu yapan Austin, şu mesajları verdi:
"Çalkantılı zamanlarda buluşuyoruz. Ancak temas grubunun 50'den fazla ülkesi kararlı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yı işgal ettiğinde bunu beklemiyordu. Belirleyici bir andayız."
"Bugüne dek Ukrayna'ya ulaştırılan yardımdan gurur, ABD'nin 2.5 milyar dolarlık yeni paketini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. ABD, Ukrayna'nın kendini savunmasına yardım ediyor. Hava savunması, zırhlı araçlar ve mühimmat veriyoruz. Amerika, Ukrayna'yı desteklemekte öncü bir rol üstlenmeyi devam ettirmeye hazır. Ancak AB ve diğer ortakların da sorumluluk alması gerekiyor."
"Rusya, Ukrayna'yı zayıflatmaya çalışıyor. Bu yüzden daha hızlı hareket etmelisiniz. Ukrayna halkı, Kremlin ve tarihin gözü bu toplantının üzerinde."
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