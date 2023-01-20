https://sputniknews.com.tr/20230120/savunma-bakanlari-almanyada-ukrayna-icin-toplandi-abdden-daha-fazla-yardim-yollayin-cagrisi--1065974489.html

Almanya'da Ukrayna için savunma bakanları toplantısı: ABD'den 'Daha fazla silah' çağrısı

Almanya'da Ukrayna için savunma bakanları toplantısı: ABD'den 'Daha fazla silah' çağrısı

Ukrayna ve Batılı ülkelerin savunma bakanları, Almanya'da ABD'ye ait Ramstein hava üssünde bir araya geldi. Ukrayna Temas Grubu'nun en önemli konusu, Alman... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T14:27+0300

2023-01-20T14:27+0300

2023-01-20T15:07+0300

ukrayna krizi

almanya

abd

ukrayna

lloyd austin

vladimir zelenskiy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/14/1065974597_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_4f93fc876e3033b55e3c3ee36e8eab39.jpg

50'den fazla ülkenin savunma bakanı, Almanya'da ABD'ye ait Ramstein hava üssünde bir araya geldi. Dün CIA Direktörü William Burns'ün gizlice Kiev'e gidip Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le görüşmesinin ve Alman basınına göre 'Rusya'nın askeri planlarını aktarmasının' ardından bugün yeni Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un uluslararası sahneye çıktığı Ukrayna Temas Grubu toplantısına geçildi. Şahsen veya video konferans yoluyla katılım sağlanan toplantının evsahibi konumundaki ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya daha çok yardım yollanması çağrısı yaptı. Ukrayna operasyonunda kritik bir sürece girildiğini belirterek "Ukrayna halkının gözü bizim üstümüzde, Kremlin'in gözü bizim üstümüzde, tarihin gözü bizim üstümüzde" vurgusunu yapan Austin, şu mesajları verdi:"Çalkantılı zamanlarda buluşuyoruz. Ancak temas grubunun 50'den fazla ülkesi kararlı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'yı işgal ettiğinde bunu beklemiyordu. Belirleyici bir andayız.""Bugüne dek Ukrayna'ya ulaştırılan yardımdan gurur, ABD'nin 2.5 milyar dolarlık yeni paketini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. ABD, Ukrayna'nın kendini savunmasına yardım ediyor. Hava savunması, zırhlı araçlar ve mühimmat veriyoruz. Amerika, Ukrayna'yı desteklemekte öncü bir rol üstlenmeyi devam ettirmeye hazır. Ancak AB ve diğer ortakların da sorumluluk alması gerekiyor.""Rusya, Ukrayna'yı zayıflatmaya çalışıyor. Bu yüzden daha hızlı hareket etmelisiniz. Ukrayna halkı, Kremlin ve tarihin gözü bu toplantının üzerinde."

almanya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, abd, ukrayna, lloyd austin, vladimir zelenskiy