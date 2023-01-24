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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230124/polonya-savunma-bakani-ukraynaya-leopard-2-tanklarini-gondermek-icin-almanyadan-izin-istedik--1066110582.html
Polonya Savunma Bakanı: Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını göndermek için Almanya'dan izin istedik
Polonya Savunma Bakanı: Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını göndermek için Almanya'dan izin istedik
Berlin'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenleyen Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un 'müttefiklerin Ukrayna... 24.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-24T12:46+0300
2023-01-24T13:06+0300
ukrayna krizi
polonya
leopard
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almanya
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Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Berlin'in, Varşova'nın elindeki Alman yapımı Leopard tanklarını Ukrayna'ya devretmeye yönelik resmi talebini aldığını duyurdu.Blaszczak, Twitter'da Almanya'yı daha da zor durumda bırakan bir açıklama yaptı:"Almanlar, Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya devrine ilişkin onay talebimizi almış durumda. Alman tarafını da Ukrayna'yı Leopard 2 tanklarıyla destekleyen ülkeler koalisyonuna katılmaya davet ediyorum. Bu bizim ortak davamız, çünkü mesele tüm Avrupa'nın güvenliği!''Böylece Varşova, Alman yetkililere doğrulama fırsatı bile bırakmadan, Ukrayna'ya Leopard ana muharebe tankları tedariki talebine resmiyet kazandırdı.Ancak Polonya'nın, Alman yapımı Leopardları Ukrayna'ya teslim edebilmesi için Alman hükümetinin onayı gerekiyor.ABD Savunma Lloyd Austin'in ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Leopard tankı tedariki için yoğun baskı yaptığı ziyaretlerine sahne olan Berlin'den henüz resmi karar açıklaması gelmedi.
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polonya, leopard, leopard 2, almanya

Polonya Savunma Bakanı: Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını göndermek için Almanya'dan izin istedik

12:46 24.01.2023 (güncellendi: 13:06 24.01.2023)
© AP Photo / Mindaugas KulbisLeopard 2 tankları
Leopard 2 tankları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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Berlin'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenleyen Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un 'müttefiklerin Ukrayna güçlerini Leopard tankları kullanma konusunda eğitmeye başlayabileceklerini' söylemesi üzerine Polonya devreye girdi.
Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Berlin'in, Varşova'nın elindeki Alman yapımı Leopard tanklarını Ukrayna'ya devretmeye yönelik resmi talebini aldığını duyurdu.
Blaszczak, Twitter'da Almanya'yı daha da zor durumda bırakan bir açıklama yaptı:
"Almanlar, Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya devrine ilişkin onay talebimizi almış durumda. Alman tarafını da Ukrayna'yı Leopard 2 tanklarıyla destekleyen ülkeler koalisyonuna katılmaya davet ediyorum. Bu bizim ortak davamız, çünkü mesele tüm Avrupa'nın güvenliği!''
Böylece Varşova, Alman yetkililere doğrulama fırsatı bile bırakmadan, Ukrayna'ya Leopard ana muharebe tankları tedariki talebine resmiyet kazandırdı.
Ancak Polonya'nın, Alman yapımı Leopardları Ukrayna'ya teslim edebilmesi için Alman hükümetinin onayı gerekiyor.
ABD Savunma Lloyd Austin'in ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Leopard tankı tedariki için yoğun baskı yaptığı ziyaretlerine sahne olan Berlin'den henüz resmi karar açıklaması gelmedi.
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