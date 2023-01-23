https://sputniknews.com.tr/20230123/polonya-basbakanindan-kieve-tank-tedariki-icin-almanyanin-olmadigi-koalisyon-olusturma-onerisi-1066054568.html
Polonya Başbakanı’ndan Kiev'e tank tedariki için Almanya’nın olmadığı koalisyon oluşturma önerisi
Polonya Başbakanı’ndan Kiev'e tank tedariki için Almanya’nın olmadığı koalisyon oluşturma önerisi
Polonya Başbakanı Morawiecki, Almanya’nın tank göndermeyi kabul etmemesi halinde Polonya’nın Ukrayna’ya tank tedariki için ülkelerden oluşan bir koalisyon... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T04:30+0300
2023-01-23T04:30+0300
2023-01-23T04:30+0300
ukrayna krizi
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leopard 2a4 tipi tank
avrupa
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, PAP’a demecinde Almanya’nın tank göndermeyi kabul etmemesi halinde Polonya’nın Ukrayna’ya tank tedariki için ülkelerden oluşan bir koalisyon kuracağını söyledi.Morawiecki, “Modern askeri araçlarının, modern tanklarının bir kısmını savaşan Ukrayna'ya vermeye hazır olan ülkelerden küçük koalisyon oluşturacağız. Ukrayna'nın kanamasını pasif bir şekilde izlemeyeceğiz” diye konuştu.Ukrayna ordusunu destekleme kararının ‘hem siyasi hem de ahlaki açıdan haklı olduğunu' vurgulayan Morawiecki, Alman tarafının ‘er ya da geç bunu anlayacağı’ ümidini dile getirdi.Almanya’nın pozisyonunun kabul edilemez olduğunu söyleyen Polonya Başbakanı, “Almanya'nın gözünü açıp potansiyeline uygun hareket etmeye başlaması için başka neye ihtiyacı var?” sorusunu yöneltti.Berlin’in çekimser kalmasının nedeninin ülkenin ‘kendi kendine kurmuş olduğu bir tuzağın içine düşmesi’ olduğunu söyleyen Morawiecki, “Yıllardır Rusya ile yakınlaşma politikası izliyorlar. Cömert sözleşmelerle Rus ayısının gönlünü almayı umuyorlardı. Bu politika başarısız oldu ve Almanlar hala hatalı olduklarını kabul etmekte zorlanıyor” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230122/almanya-rusyayi-gaz-vanasini-kapatmakla-sucladi-sucu-baskasina-atmak-durumunda-kaliyor-1066051299.html
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ukrayna, polonya, almanya, leopard, leopard 2a4 tipi tank, avrupa
ukrayna, polonya, almanya, leopard, leopard 2a4 tipi tank, avrupa
Polonya Başbakanı’ndan Kiev'e tank tedariki için Almanya’nın olmadığı koalisyon oluşturma önerisi
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Polonya Başbakanı Morawiecki, Almanya’nın tank göndermeyi kabul etmemesi halinde Polonya’nın Ukrayna’ya tank tedariki için ülkelerden oluşan bir koalisyon kuracağını belirtti.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, PAP’a demecinde Almanya’nın tank göndermeyi kabul etmemesi halinde Polonya’nın Ukrayna’ya tank tedariki için ülkelerden oluşan bir koalisyon kuracağını söyledi.
Morawiecki, “Modern askeri araçlarının, modern tanklarının bir kısmını savaşan Ukrayna'ya vermeye hazır olan ülkelerden küçük koalisyon oluşturacağız. Ukrayna'nın kanamasını pasif bir şekilde izlemeyeceğiz” diye konuştu.
Ukrayna ordusunu destekleme kararının ‘hem siyasi hem de ahlaki açıdan haklı olduğunu' vurgulayan Morawiecki, Alman tarafının ‘er ya da geç bunu anlayacağı’ ümidini dile getirdi.
Almanya’nın pozisyonunun kabul edilemez olduğunu söyleyen Polonya Başbakanı, “Almanya'nın gözünü açıp potansiyeline uygun hareket etmeye başlaması için başka neye ihtiyacı var?” sorusunu yöneltti.
Berlin’in çekimser kalmasının nedeninin ülkenin ‘kendi kendine kurmuş olduğu bir tuzağın içine düşmesi’ olduğunu söyleyen Morawiecki, “Yıllardır Rusya ile yakınlaşma politikası izliyorlar. Cömert sözleşmelerle Rus ayısının gönlünü almayı umuyorlardı. Bu politika başarısız oldu ve Almanlar hala hatalı olduklarını kabul etmekte zorlanıyor” ifadelerini kullandı.