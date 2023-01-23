https://sputniknews.com.tr/20230123/kremlin-kieve-silah-pompalayan-tum-ulkeler-bunun-sorumlulugunu-tasiyacak--1066068705.html

Kremlin: Kiev'e silah pompalayan tüm ülkeler bunun sorumluluğunu taşıyacak

Kremlin: Kiev'e silah pompalayan tüm ülkeler bunun sorumluluğunu taşıyacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya silah pompalanmasına ve bu ülkedeki silahların teknolojik düzeyinin geliştirilmesine doğrudan veya dolaylı olarak... 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T13:27+0300

2023-01-23T13:27+0300

2023-01-23T13:51+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

ukrayna

almanya

tank

richard wagner

abd

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Peskov, günlük basın toplantısında, son dönemde Avrupa ülkeleri tarafından giderek daha fazla ön plana çıkarılan Kiev'e silah tedarik etme çalışmalarına tepki gösterdi. "Ukrayna'ya silah pompalanmasına ve bu ülkedeki silahların teknolojik düzeyinin geliştirilmesine doğrudan veya dolaylı olarak katılan tüm Avrupa ülkeleri bunun sorumluluğunu taşıyacak" diyen Kremlin Sözcüsü, Avrupa ülkelerinin gerçekleştirdiği tüm bu eylemlerin, tüm bu sözde desteğin bedelinin Ukrayna halkı tarafından ödeneceğine dikkat çekti. Son dönemde gözlenen tüm yasal dengeleme girişimlerini, Avrupa başkentlerinden yapılan karşılıklı açıklamaları eleştiren Peskov, Varşova dahil Avrupa başkentlerinin şimdiden Berlin'i uluslararası tecritle tehdit ettiğini vurgulayarak "Tüm bunlar, İttifak üyeleri arasındaki gerginliğin sürekli olarak tırmandığını gösteriyor" dedi.'Rusya-Ukrayna müzakereleri için şartlar oluşmadı' Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin devam etme olasılığını değerlendiren Peskov, şu anda müzakereler için gerekli şartların hiçbirinin sağlanmadığının altını çizdi. Gazeteciler, Peskov'a Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin başlama zamanının gelip gelmediğini sordu. Kiev'den yapılan açıklamaları duyduklarını ve Ukrayna rejiminin müzakere yürütmesinin hukuki açıdan imkansız olduğunu bildiklerini anlatan Peskov, "Bu nedenle de facto olarak söylenebilecek tek şey, müzakereler için gerekli şartların oluşmadığıdır" dedi. 'ABD'nin Wagner'i suç örgütü olarak tanıma kararı, hiçbir şeyi etkilemez' ABD'nin Rus paramiliter Wagner Grubu'nu suç örgütü olarak tanıma kararı almasını çok fazla önemsemediklerini ve bunun hiçbir şeyi etkilemeyeceğini belirten Peskov, bu kararın Wagner Grubu tarafından da çok önemli bulunduğunu düşünmediğini ifade etti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Wagner Grubu'nu 'uluslararası suç örgütü' olarak tanıdıklarını ve söz konusu oluşuma yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230123/polonya-ukraynaya-tank-gondermek-icin-almanyadan-izin-isteyecegiz-1066063012.html

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