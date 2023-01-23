https://sputniknews.com.tr/20230123/kremlin-kieve-silah-pompalayan-tum-ulkeler-bunun-sorumlulugunu-tasiyacak--1066068705.html
Kremlin: Kiev'e silah pompalayan tüm ülkeler bunun sorumluluğunu taşıyacak
Kremlin: Kiev'e silah pompalayan tüm ülkeler bunun sorumluluğunu taşıyacak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya silah pompalanmasına ve bu ülkedeki silahların teknolojik düzeyinin geliştirilmesine doğrudan veya dolaylı olarak... 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T13:27+0300
2023-01-23T13:27+0300
2023-01-23T13:51+0300
ukrayna krizi
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dmitriy peskov
ukrayna
almanya
tank
richard wagner
abd
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Peskov, günlük basın toplantısında, son dönemde Avrupa ülkeleri tarafından giderek daha fazla ön plana çıkarılan Kiev'e silah tedarik etme çalışmalarına tepki gösterdi. "Ukrayna'ya silah pompalanmasına ve bu ülkedeki silahların teknolojik düzeyinin geliştirilmesine doğrudan veya dolaylı olarak katılan tüm Avrupa ülkeleri bunun sorumluluğunu taşıyacak" diyen Kremlin Sözcüsü, Avrupa ülkelerinin gerçekleştirdiği tüm bu eylemlerin, tüm bu sözde desteğin bedelinin Ukrayna halkı tarafından ödeneceğine dikkat çekti. Son dönemde gözlenen tüm yasal dengeleme girişimlerini, Avrupa başkentlerinden yapılan karşılıklı açıklamaları eleştiren Peskov, Varşova dahil Avrupa başkentlerinin şimdiden Berlin'i uluslararası tecritle tehdit ettiğini vurgulayarak "Tüm bunlar, İttifak üyeleri arasındaki gerginliğin sürekli olarak tırmandığını gösteriyor" dedi.'Rusya-Ukrayna müzakereleri için şartlar oluşmadı' Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin devam etme olasılığını değerlendiren Peskov, şu anda müzakereler için gerekli şartların hiçbirinin sağlanmadığının altını çizdi. Gazeteciler, Peskov'a Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin başlama zamanının gelip gelmediğini sordu. Kiev'den yapılan açıklamaları duyduklarını ve Ukrayna rejiminin müzakere yürütmesinin hukuki açıdan imkansız olduğunu bildiklerini anlatan Peskov, "Bu nedenle de facto olarak söylenebilecek tek şey, müzakereler için gerekli şartların oluşmadığıdır" dedi. 'ABD'nin Wagner'i suç örgütü olarak tanıma kararı, hiçbir şeyi etkilemez' ABD'nin Rus paramiliter Wagner Grubu'nu suç örgütü olarak tanıma kararı almasını çok fazla önemsemediklerini ve bunun hiçbir şeyi etkilemeyeceğini belirten Peskov, bu kararın Wagner Grubu tarafından da çok önemli bulunduğunu düşünmediğini ifade etti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Wagner Grubu'nu 'uluslararası suç örgütü' olarak tanıdıklarını ve söz konusu oluşuma yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230123/polonya-ukraynaya-tank-gondermek-icin-almanyadan-izin-isteyecegiz-1066063012.html
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kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, almanya, tank, richard wagner, abd
kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, almanya, tank, richard wagner, abd
Kremlin: Kiev'e silah pompalayan tüm ülkeler bunun sorumluluğunu taşıyacak
13:27 23.01.2023 (güncellendi: 13:51 23.01.2023) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya silah pompalanmasına ve bu ülkedeki silahların teknolojik düzeyinin geliştirilmesine doğrudan veya dolaylı olarak katılan tüm Avrupa ülkelerinin bunun sorumluluğunu taşıyacağını ifade etti.
Peskov, günlük basın toplantısında, son dönemde Avrupa ülkeleri tarafından giderek daha fazla ön plana çıkarılan Kiev'e silah tedarik etme çalışmalarına tepki gösterdi.
"Ukrayna'ya silah pompalanmasına ve bu ülkedeki silahların teknolojik düzeyinin geliştirilmesine doğrudan veya dolaylı olarak katılan tüm Avrupa ülkeleri bunun sorumluluğunu taşıyacak" diyen Kremlin Sözcüsü, Avrupa ülkelerinin gerçekleştirdiği tüm bu eylemlerin, tüm bu sözde desteğin bedelinin Ukrayna halkı tarafından ödeneceğine dikkat çekti.
Son dönemde gözlenen tüm yasal dengeleme girişimlerini, Avrupa başkentlerinden yapılan karşılıklı açıklamaları eleştiren Peskov, Varşova dahil Avrupa başkentlerinin şimdiden Berlin'i uluslararası tecritle tehdit ettiğini vurgulayarak "Tüm bunlar, İttifak üyeleri arasındaki gerginliğin sürekli olarak tırmandığını gösteriyor" dedi.
'Rusya-Ukrayna müzakereleri için şartlar oluşmadı'
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin devam etme olasılığını değerlendiren Peskov, şu anda müzakereler için gerekli şartların hiçbirinin sağlanmadığının altını çizdi.
Gazeteciler, Peskov'a Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin başlama zamanının gelip gelmediğini sordu. Kiev'den yapılan açıklamaları duyduklarını ve Ukrayna rejiminin müzakere yürütmesinin hukuki açıdan imkansız olduğunu bildiklerini anlatan Peskov, "Bu nedenle de facto olarak söylenebilecek tek şey, müzakereler için gerekli şartların oluşmadığıdır" dedi.
'ABD'nin Wagner'i suç örgütü olarak tanıma kararı, hiçbir şeyi etkilemez'
ABD'nin Rus paramiliter Wagner Grubu'nu suç örgütü olarak tanıma kararı almasını çok fazla önemsemediklerini ve bunun hiçbir şeyi etkilemeyeceğini belirten Peskov, bu kararın Wagner Grubu tarafından da çok önemli bulunduğunu düşünmediğini ifade etti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Wagner Grubu'nu 'uluslararası suç örgütü' olarak tanıdıklarını ve söz konusu oluşuma yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.