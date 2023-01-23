https://sputniknews.com.tr/20230123/polonya-ukraynaya-tank-gondermek-icin-almanyadan-izin-isteyecegiz-1066063012.html
Polonya: Ukrayna'ya tank göndermek için Almanya'dan izin isteyeceğiz
Polonya: Ukrayna'ya tank göndermek için Almanya'dan izin isteyeceğiz
Polonya başbakanı, hükümetin Ukrayna'ya leopar tankları göndermek için Almanya'dan izin isteyeceğini söyledi 23.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-23T11:59+0300
2023-01-23T11:59+0300
2023-01-23T12:25+0300
ukrayna krizi
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polonya
leopard
tank
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Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin Ukrayna'ya Leopard tankları göndermek için Almanya'dan izin isteyeceğini söyledi. Talebin ne zaman yapılacağını açıklamayan Morawiecki, Almanya'dan izin gelmese bile Varşova kendi kararlarını alacak dedi. Başbakan ayrıca, Polonya'nın 'leopar göndermeye hazır bir koalisyon' kurduğunu açıkladı.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise, Pazar günü Fransız televizyon kanalı LCI'ye verdiği demeçte, Polonya'nın Alman yapımı leoparlarından bazılarını paylaşmak için Berlin'den resmi olarak onay istemediğini, ancak 'istenseydi, önlerinde durmayacaklarını' belirtti.Baerbock'un açıklamalarıyla ilgili olarak konuşan Morawiecki, 'baskıyı artırmanın mantıklı olduğunu' ve Baerbock'un sözlerinin Almanya'nın koalisyonda yer alabileceği konusunda 'bir umut kıvılcımı olduğunu' söyledi.Stoltenberg, Savunma Bakanlığı'yla görüşecekÖte yandan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de, yarın Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Ukrayna'ya tank sevkiyatı konusunda bir görüşme gerçekleştirecekleri açıklandı.
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ukrayna, polonya, leopard, tank
ukrayna, polonya, leopard, tank
Polonya: Ukrayna'ya tank göndermek için Almanya'dan izin isteyeceğiz
11:59 23.01.2023 (güncellendi: 12:25 23.01.2023) Abone ol
Polonya başbakanı, hükümetin Ukrayna'ya leopar tankları göndermek için Almanya'dan izin isteyeceğini söyledi
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkesinin Ukrayna'ya Leopard tankları göndermek için Almanya'dan izin isteyeceğini söyledi.
Talebin ne zaman yapılacağını açıklamayan Morawiecki, Almanya'dan izin gelmese bile Varşova kendi kararlarını alacak dedi. Başbakan ayrıca, Polonya'nın 'leopar göndermeye hazır bir koalisyon' kurduğunu açıkladı.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise, Pazar günü Fransız televizyon kanalı LCI'ye verdiği demeçte, Polonya'nın Alman yapımı leoparlarından bazılarını paylaşmak için Berlin'den resmi olarak onay istemediğini, ancak 'istenseydi, önlerinde durmayacaklarını' belirtti.
Baerbock'un açıklamalarıyla ilgili olarak konuşan Morawiecki, 'baskıyı artırmanın mantıklı olduğunu' ve Baerbock'un sözlerinin Almanya'nın koalisyonda yer alabileceği konusunda 'bir umut kıvılcımı olduğunu' söyledi.
Stoltenberg, Savunma Bakanlığı'yla görüşecek
Öte yandan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de, yarın Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile Ukrayna'ya tank sevkiyatı konusunda bir görüşme gerçekleştirecekleri açıklandı.