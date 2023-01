Alman meclisinde 'Leopard' tartışması: Dedeleriniz bunu denediğinde, Rus tankları Berlin'e gelmişti

https://sputniknews.com.tr/20230120/alman-meclisinde-tank-tartismasi-dedeleriniz-bunu-denediginde-rus-tanklari-berline-gelmisti-1065985820.html

Biden yönetiminin Ukrayna'ya ağır silah tedariki baskısına Savunma Bakanı Christine Lambrecht'i feda eden ve yerine Boris Pistorius'u atayan Almanya'nın Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakanı Olaf Scholz Leopard tankları kararını ertelemeye devam ederken, dün Alman meclisi (Bundestag) hararetli bir Leopard tartışmasına sahne oldu. 'Hükümet NATO ya da ABD'ye değil halkına hesap vermeli'Kürsüye gelen milletvekilleri içinde sağ yelpazenin ucundaki Almanya için Alternatif (AfD) partisinin dış politika sözcüsü Petr Bystron'un konuşması öne çıktı.'Ölçülemez acılar, ölümlere neden olmuştu' "Almanya yurttaşları bu tırmandırmayı ve bu silah tedariklerini istemiyor. Hükümet NATO ya da ABD'ye değil halkına hesap verebilir olmalı" diyen Çek kökenli Alman vekil, şöyle devam etti:"Ukrayna'da Rusya'ya karşı Alman tankları, ha. Dedeleriniz zamanında bunu denemişti. Ve sonuç ne olmuştu? 80 yılı aşkın süre önce her iki taraf için ölçülemez acılar, ölümler ve yenilgilere neden oldu. Ve sonunda Rus tankları buraya Berlin'e geldi. "'Savaş değil, diplomasi lazım'"Dedeleri gibi onlar da Rusya'ya karşı savaşın askeri olarak kazanılamayacağını unutmuş görünüyorlar. Dış politika savaş değil, diplomasi ve uzlaşma arayışı olmalı. Bu çatışma askeri olarak kazanılamaz"'Sadece bizi soyan ABD'nin yararına'"Her şeye rağmen hâlâ ellerini ovuşturan biri var: Sadece etki alanını genişletmekle kalmayan, aynı zamanda silah sevkiyatından finansal sermaye de elde eden ABD. O bizim sermayemiz. Çünkü ABD yapımı savaş malzemeleri için ödeme yapması gereken AB ile sözde Alman ordusu özel fonundan Almanya. Hıristiyan Birlik fraksiyonunun muharebe tanklarının Ukrayna'ya teslim edilmesi başvurusunda kendilerini harekete geçirenin NATO ve ABD Büyükelçiliği olduğunu gizlemeye bile zahmet etmemesi, her şeyi daha da sinik hale getiriyor."Ancak Scholz'un partisi SPD'den Dietmar Nietan, 'Ukrayna'nın daha fazla tanka ihtiyacı olduğunun aşikar olduğunu' söyledi.Hıristiyan Birlik: Bugüne denk ağır tank verilmemiş olması bir hataAnamuhalefetteki CDU/CSU'nun oluşturduğu Hıristiyan Birlik fraksiyonundan Dr. Johann David Wadephul da aynı fikirde olduğunu belirtti:"Mükemmel ağır silah, tanktır. Bugüne kadar bu silah sistemi, en azından Alman stoklarından veya Alman onayıyla Ukrayna'da kullanılabilmiş değil. Bunun bir hata olduğunu düşünüyoruz."'Fonlar Alman halkının yararına kullanılsın'Sol partiden Dietmar Bartsch ise hükümeti fonları Alman halkının yararına kullanmaya çağırdı:"Almanya'nın lider bir askeri güç değil, bir barış gücü olmasını istiyorum. Her şeyden önce fonların ekonomik açıdan silah endüstrisinin değil, vergi mükelleflerinin yararına kullanılmasını temenni ediyorum."Scholz el frenini çekmiş durumdaDışardan Washington'ın içerden hem Hıristiyan Birlik partilerinin hem de koalisyon hükümetindeki Yeşillerin baskısına rağmen Leopard tanklarının Kiev'e tedariki konusunda henüz karar vermeyen Scholz, şimdiki halde, ne Almanya'nın kendi Leopard modelini tedarik etmesine ne de Leopard satın almış ülkelerin Almanya yerine tedarik etmesine yanaşıyor.Moskova, yeni silahların yalnızca çatışmayı uzatacağını ve sonucu değiştirmeyeceğini iddia ediyor.Bugün Almanya'da ABD'ye ait Ramstein hava üssünde 50'den fazla ülkenin savunma bakanlarının Ukrayna Temas Grubu toplantısına evsahipliği yapan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 'Kiev'e tanklar dahil daha fazla silah yardımı' çağrısı yaparken 'Avrupalıların daha fazla sorumluluk üstlenmesine' vurgu yaptı.Ancak Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, toplantının ardından gazetecilere konuşurken, Ukrayna'ya Leopard tankları tedariki konusunda tüm ortakların hemfikir olmadığını, bunu onaylamayanlar da olduğunu' aktardı. Pistorius, 'Leopard hakkında bir karar açıklayamayacağını, bunun ne zaman olacağını da bilmediğini' söyledi. Alman hükümeti, ancak ABD dahil Kiev'in tüm müttefikleri arasında fikir birliği sağlanması durumunda, Leopard tanklarının tedarik edilmesi gerektiği görüşünde. Scholz'un Leopard göndermek için ABD Başkanı Joe Biden'ın da Abrams tankı göndermesi şartını koştuğuna dair haberler, bugün Alman hükümet sözcüsü tarafından yalanlandı.

