https://sputniknews.com.tr/20230122/sz-biden-yonetimi-ukraynaya-leopard-tanki-tedarikinde-ayak-direyen-scholza-ates-puskuruyor-1066046119.html
SZ: Biden yönetimi, Ukrayna'ya Leopard tankı tedariki için şart koşan Scholz'a ateş püskürüyor
SZ: Biden yönetimi, Ukrayna'ya Leopard tankı tedariki için şart koşan Scholz'a ateş püskürüyor
Almanya'da ABD'ye ait Ramstein hava üssünde Ukrayna dahil 50'den fazla ülkenin savunma bakanlarının Ukrayna Temas Grubu toplantısından Alman Leopard... 22.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-22T17:29+0300
2023-01-22T17:29+0300
2023-01-22T18:12+0300
ukrayna krizi
olaf scholz
lloyd austin
abd
abd
almanya
leopard
leopard 2
tank
javelin anti tank kompleksleri
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Ukrayna'ya özel operasyon düzenleyen Rusya'ya karşı tüm Avrupa'yı peşine takan ABD yönetiminin, Kiev'e silah tedarikini tank boyutuna vardırmak için Almanya'ya yaptığı baskıya "Siz önden buyrun" yanıtını veren Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz'a kızgınlığı basına yansıdı. Süddeutsche Zeitung'un (SZ) "ABD, Scholz'a çok öfkeli" başlıklı haberine göre Şansölye Olaf Scholz'un Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya tedariki tartışmasında aldığı konum, Washington'da 'şiddetli tepkilere' yol açtı.Haberde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Amerikan hükümet çevrelerine Berlin'de yaptığı görüşmelerin 'sert ve hararetli' geçtiğini aktardığı belirtildi. 'Başbakanlığı ziyaretinde kavga çıktı'Perşembe günü Berlin'deki başbakanlıkta planlanandan uzun kalan Austin'in bakan statüsündeki Başbakanlık Dairesi Başkanı Wolfgang Schmidt ile 'şiddetli bir tartışmaya' girdiği iddia edildi. Daha önce Süddeutsche Zeitung, Scholz'un Leopard muharebe tanklarının Almanya tarafından tedariki veya diğer ülkelerdeki stoklardan çıkışını, ABD'nin Ukrayna'ya muharebe tankı tedariki şartına bağladığını iddia etmişti. Cuma Ramstein'daki toplantı sürerken Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, haberi yalanlamıştı. 'Ukrayna'ya Abrams kullandırmak çok karmaşık ve zaman alıcı'Ancak Scholz'un ABD'nin de Abrams M1 muharebe tanklarını göndermesi şartıyla Leopard verme konusunda kararlı olduğunda ısrar eden Süddeutsche Zeitung, buna karşılık, 'ABD Savunma Bakanı'nın bu tankların konuşlandırılması ve çalıştırılmasının çok karmaşık ve zaman alıcı olacağına dikkat çektiğini' yazdı. 'Ramstein toplantısından önce nasıl açık edersiniz?'Habere göre Austin, 'özellikle Alman hükümetinin ABD'den taleplerini Ramstein toplantısından önce kamuoyuna açıklamasından ötürü kızgındı'.Sullivan da telefon görüşmesinde köpürdüHaberde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın da telefonda Scholz'un dış politika danışmanını 'şiddetli ve sert şekilde protesto ettiği' aktarıldı.
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https://sputniknews.com.tr/20230120/alman-meclisinde-tank-tartismasi-dedeleriniz-bunu-denediginde-rus-tanklari-berline-gelmisti-1065985820.html
https://sputniknews.com.tr/20230120/abd-genelkurmay-baskani-milley-ukrayna-ordusunun-ruslari-yenmesi-zor-1065994021.html
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olaf scholz, lloyd austin, abd, abd, almanya, leopard, leopard 2, tank, javelin anti tank kompleksleri, silah tedariki, öfke
SZ: Biden yönetimi, Ukrayna'ya Leopard tankı tedariki için şart koşan Scholz'a ateş püskürüyor
17:29 22.01.2023 (güncellendi: 18:12 22.01.2023) Abone ol
Almanya'da ABD'ye ait Ramstein hava üssünde Ukrayna dahil 50'den fazla ülkenin savunma bakanlarının Ukrayna Temas Grubu toplantısından Alman Leopard tanklarının tedarikiyle ilgili karar çıkmamasının ardından, Alman basını, Washington'ın tank vermediği için Başbakan Olaf Scholz'a kızgın olduğunu yazdı.
Ukrayna'ya özel operasyon düzenleyen Rusya'ya karşı tüm Avrupa'yı peşine takan ABD yönetiminin, Kiev'e silah tedarikini tank boyutuna vardırmak için Almanya'ya yaptığı baskıya "Siz önden buyrun" yanıtını veren Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz'a kızgınlığı basına yansıdı.
Süddeutsche Zeitung'un (SZ) "ABD, Scholz'a çok öfkeli" başlıklı haberine göre Şansölye Olaf Scholz'un Leopard 2 tanklarının Ukrayna'ya tedariki tartışmasında aldığı konum, Washington'da 'şiddetli tepkilere' yol açtı.
Haberde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Amerikan hükümet çevrelerine Berlin'de yaptığı görüşmelerin 'sert ve hararetli' geçtiğini aktardığı belirtildi.
'Başbakanlığı ziyaretinde kavga çıktı'
Perşembe günü Berlin'deki başbakanlıkta planlanandan uzun kalan Austin'in bakan statüsündeki Başbakanlık Dairesi Başkanı Wolfgang Schmidt ile 'şiddetli bir tartışmaya' girdiği iddia edildi.
Daha önce Süddeutsche Zeitung, Scholz'un Leopard muharebe tanklarının Almanya tarafından tedariki veya diğer ülkelerdeki stoklardan çıkışını, ABD'nin Ukrayna'ya muharebe tankı tedariki şartına bağladığını iddia etmişti. Cuma Ramstein'daki toplantı sürerken Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, haberi yalanlamıştı.
'Ukrayna'ya Abrams kullandırmak çok karmaşık ve zaman alıcı'
Ancak Scholz'un ABD'nin de Abrams M1 muharebe tanklarını göndermesi şartıyla Leopard verme konusunda kararlı olduğunda ısrar eden Süddeutsche Zeitung, buna karşılık, 'ABD Savunma Bakanı'nın bu tankların konuşlandırılması ve çalıştırılmasının çok karmaşık ve zaman alıcı olacağına dikkat çektiğini' yazdı.
'Ramstein toplantısından önce nasıl açık edersiniz?'
Habere göre Austin, 'özellikle Alman hükümetinin ABD'den taleplerini Ramstein toplantısından önce kamuoyuna açıklamasından ötürü kızgındı'.
Sullivan da telefon görüşmesinde köpürdü
Haberde ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın da telefonda Scholz'un dış politika danışmanını 'şiddetli ve sert şekilde protesto ettiği' aktarıldı.