https://sputniknews.com.tr/20230120/abd-genelkurmay-baskani-milley-ukrayna-ordusunun-ruslari-yenmesi-zor-1065994021.html

ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna ordusunun Rusları yenmesi zor

ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna ordusunun Rusları yenmesi zor

Ukrayna’daki çatışmanın diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, mevcut koşullarda Ukrayna ordusunun... 20.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-20T22:52+0300

2023-01-20T22:52+0300

2023-01-20T22:52+0300

ukrayna krizi

mark milley

abd

rusya

ukrayna

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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Almanya’da gerçekleşen Ukrayna’ya destek temas grubu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Bu savaş, diğerleri gibi, görüşmelerde elde edilmiş anlaşma ile sona ermeli. Rusların ve Ukraynalıların müzakere masasına oturma zamanı” diye konuştu.ABD, Ukrayna ve Avrupalı liderlerin 'bu savaşın muhtemelen görüşmeler aracılığıyla sona ereceğini”' dile getirdiğini kaydeden Milley, “Er ya geç görüşmeler başlamalı. Her iki taraf büyük kayıplar verdi” ifadelerini kullandı.“Bu savaş, askeri anlamda çok ama çok ağır” diyen ABD Genelkurmay Başkanı, “Bahmut (Artemovsk) ve Soledar dışında, savaş az ya da çok statik. Askeri anlamda, hala Rus güçleri bu yıl tüm Ukrayna topraklarından çıkarmanın çok ama çok zor olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230120/savunma-bakanlari-almanyada-ukrayna-icin-toplandi-abdden-daha-fazla-yardim-yollayin-cagrisi--1065974489.html

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