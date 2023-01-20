https://sputniknews.com.tr/20230120/abd-genelkurmay-baskani-milley-ukrayna-ordusunun-ruslari-yenmesi-zor-1065994021.html
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna ordusunun Rusları yenmesi zor
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna ordusunun Rusları yenmesi zor
Ukrayna’daki çatışmanın diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, mevcut koşullarda Ukrayna ordusunun... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T22:52+0300
2023-01-20T22:52+0300
2023-01-20T22:52+0300
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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Almanya’da gerçekleşen Ukrayna’ya destek temas grubu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Bu savaş, diğerleri gibi, görüşmelerde elde edilmiş anlaşma ile sona ermeli. Rusların ve Ukraynalıların müzakere masasına oturma zamanı” diye konuştu.ABD, Ukrayna ve Avrupalı liderlerin 'bu savaşın muhtemelen görüşmeler aracılığıyla sona ereceğini”' dile getirdiğini kaydeden Milley, “Er ya geç görüşmeler başlamalı. Her iki taraf büyük kayıplar verdi” ifadelerini kullandı.“Bu savaş, askeri anlamda çok ama çok ağır” diyen ABD Genelkurmay Başkanı, “Bahmut (Artemovsk) ve Soledar dışında, savaş az ya da çok statik. Askeri anlamda, hala Rus güçleri bu yıl tüm Ukrayna topraklarından çıkarmanın çok ama çok zor olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230120/savunma-bakanlari-almanyada-ukrayna-icin-toplandi-abdden-daha-fazla-yardim-yollayin-cagrisi--1065974489.html
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mark milley, abd, rusya, ukrayna
mark milley, abd, rusya, ukrayna
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna ordusunun Rusları yenmesi zor
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Ukrayna’daki çatışmanın diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, mevcut koşullarda Ukrayna ordusunun Rus güçleri tüm topraklardan çıkarma gücünde olmadığını söyledi.
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Almanya’da gerçekleşen Ukrayna’ya destek temas grubu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Bu savaş, diğerleri gibi, görüşmelerde elde edilmiş anlaşma ile sona ermeli. Rusların ve Ukraynalıların müzakere masasına oturma zamanı” diye konuştu.
ABD, Ukrayna ve Avrupalı liderlerin 'bu savaşın muhtemelen görüşmeler aracılığıyla sona ereceğini”' dile getirdiğini kaydeden Milley, “Er ya geç görüşmeler başlamalı. Her iki taraf büyük kayıplar verdi” ifadelerini kullandı.
“Bu savaş, askeri anlamda çok ama çok ağır” diyen ABD Genelkurmay Başkanı, “Bahmut (Artemovsk) ve Soledar dışında, savaş az ya da çok statik. Askeri anlamda, hala Rus güçleri bu yıl tüm Ukrayna topraklarından çıkarmanın çok ama çok zor olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.