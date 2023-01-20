Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230120/abd-genelkurmay-baskani-milley-ukrayna-ordusunun-ruslari-yenmesi-zor-1065994021.html
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna ordusunun Rusları yenmesi zor
ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna ordusunun Rusları yenmesi zor
Ukrayna’daki çatışmanın diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, mevcut koşullarda Ukrayna ordusunun... 20.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-20T22:52+0300
2023-01-20T22:52+0300
ukrayna krizi
mark milley
abd
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101877/69/1018776993_0:60:1152:708_1920x0_80_0_0_8a6a35ebe38eeac7fa273efc4f9e1095.jpg
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Almanya’da gerçekleşen Ukrayna’ya destek temas grubu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Bu savaş, diğerleri gibi, görüşmelerde elde edilmiş anlaşma ile sona ermeli. Rusların ve Ukraynalıların müzakere masasına oturma zamanı” diye konuştu.ABD, Ukrayna ve Avrupalı liderlerin 'bu savaşın muhtemelen görüşmeler aracılığıyla sona ereceğini”' dile getirdiğini kaydeden Milley, “Er ya geç görüşmeler başlamalı. Her iki taraf büyük kayıplar verdi” ifadelerini kullandı.“Bu savaş, askeri anlamda çok ama çok ağır” diyen ABD Genelkurmay Başkanı, “Bahmut (Artemovsk) ve Soledar dışında, savaş az ya da çok statik. Askeri anlamda, hala Rus güçleri bu yıl tüm Ukrayna topraklarından çıkarmanın çok ama çok zor olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230120/savunma-bakanlari-almanyada-ukrayna-icin-toplandi-abdden-daha-fazla-yardim-yollayin-cagrisi--1065974489.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101877/69/1018776993_64:0:1088:768_1920x0_80_0_0_7eab333e29ea5d4c030506e0c08a885a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mark milley, abd, rusya, ukrayna
mark milley, abd, rusya, ukrayna

ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Ukrayna ordusunun Rusları yenmesi zor

22:52 20.01.2023
© AP Photo / Lauren Victoria BurkeABD Kara Kuvvetleri Komutanı General Mark Milley
ABD Kara Kuvvetleri Komutanı General Mark Milley - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
Abone olTelegram
Ukrayna’daki çatışmanın diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, mevcut koşullarda Ukrayna ordusunun Rus güçleri tüm topraklardan çıkarma gücünde olmadığını söyledi.
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Almanya’da gerçekleşen Ukrayna’ya destek temas grubu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, “Bu savaş, diğerleri gibi, görüşmelerde elde edilmiş anlaşma ile sona ermeli. Rusların ve Ukraynalıların müzakere masasına oturma zamanı” diye konuştu.
ABD, Ukrayna ve Avrupalı liderlerin 'bu savaşın muhtemelen görüşmeler aracılığıyla sona ereceğini”' dile getirdiğini kaydeden Milley, “Er ya geç görüşmeler başlamalı. Her iki taraf büyük kayıplar verdi” ifadelerini kullandı.
“Bu savaş, askeri anlamda çok ama çok ağır” diyen ABD Genelkurmay Başkanı, “Bahmut (Artemovsk) ve Soledar dışında, savaş az ya da çok statik. Askeri anlamda, hala Rus güçleri bu yıl tüm Ukrayna topraklarından çıkarmanın çok ama çok zor olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
Ramstein- Ukrayna- Savunma bakanları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2023
Ukrayna krizi
Almanya'da Ukrayna için bakanlar toplantısı: ABD 'daha fazla silah' istedi, tank kararı çıkmadı
14:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала