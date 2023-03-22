https://sputniknews.com.tr/20230322/bakan-akar-rusya-savunma-bakani-soygu-ile-telefonda-gorustu-1068630706.html

Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

Bakan Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T19:30+0300

2023-03-22T19:30+0300

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hulusi akar

sergey şoygu

dünya

telefon görüşmesi

tahıl

suriye

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Akar'ın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna ve tahıl sevkiyatı ile Suriye'nin kuzeyi bağlamındaki konular ele alındı.Görüşmede, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan tahıl girişiminin uzatılmasındaki işbirliğinden duyulan memnuniyeti dile getiren Akar, tahıl sevkiyatının kesintisiz devamının önemine vurgu yaptı.Bakan Akar, Türkiye'nin, bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.Suriye'nin kuzeyine değinen Akar, Türkiye'nin tek amacının, hudutların ve vatandaşların güvenliği ile daha fazla insanlık dramı yaşanmaması için terörle mücadele olduğunu belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğinde başlayan görüşmelerin, bölgede ve Suriye'de barışa ve istikrara giden yolda ciddi katkılar sağlayacağına işaret eden Akar, bunun devamının büyük önem taşıdığını kaydetti.Milli Savunma Bakanı Akar, ayrıca Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Rusya Federasyonu'nun desteği ve gösterilen dayanışmadan dolayı teşekkürlerini iletti.

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hulusi akar, sergey şoygu, telefon görüşmesi, tahıl, suriye