https://sputniknews.com.tr/20230930/medvedev-kievdeki-nazi-rejimi-yok-edilene-kadar-devam-edecegiz-1075902481.html

Medvedev: Kiev'deki Nazi rejimi yok edilene kadar devam edeceğiz

Medvedev: Kiev'deki Nazi rejimi yok edilene kadar devam edeceğiz

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Özel Askeri Operasyonun Kiev rejimi tamamen yıkılana kadar devam edeceğini belirtti. 30.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-30T16:13+0300

2023-09-30T16:13+0300

2023-09-30T16:13+0300

ukrayna krizi

ukrayna

nazi

dmitriy medvedev

rusya güvenlik konseyi

kiev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068501792_0:220:2859:1828_1920x0_80_0_0_3d1bcd60a95c50c00274dc4867332e25.jpg

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Özel Askeri Operasyonun Kiev'deki Nazi rejimi tamamen yok edilene kadar devam edeceğini ve Rusya içinde daha fazla yeni bölge olacağını söyledi.Yeni Bölgelerin Rusya ile Birleşme Günü ile ilişkili olarak yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Özel Askeri Operasyon, Nazi Kiev rejimi tamamen yok edilene ve aslen Rus toprakları olan yerlerin düşmandan kurtarılana kadar devam edecektir. Zafer arkamızda kalacak. Rusya içinde daha fazla yeni bölge olacak."Medvedev bir yıl önce yapılan referandumlarda bu bölgelerde yaşayanların "Anavatanlarıyla birlikte olmak için hayati bir karar verdiklerini" belirtti.Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı açıklamalarını, "Bu seçim sadece tarihi adaletin yeniden tesis edilmesinin değil, aynı zamanda Rus halkının birliğinin, muazzam iradesinin ve özverisinin de bir sembolü haline gelmiştir" sözleriyle sonlandırdı.

https://sputniknews.com.tr/20230823/medvedev-nato-rusyaya-karsi-tam-kapsamli-ve-kanli-savas-yurutuyor-1074872361.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, nazi, dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, kiev