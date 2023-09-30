https://sputniknews.com.tr/20230930/medvedev-kievdeki-nazi-rejimi-yok-edilene-kadar-devam-edecegiz-1075902481.html
Medvedev: Kiev'deki Nazi rejimi yok edilene kadar devam edeceğiz
Medvedev: Kiev'deki Nazi rejimi yok edilene kadar devam edeceğiz
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Özel Askeri Operasyonun Kiev rejimi tamamen yıkılana kadar devam edeceğini belirtti. 30.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-30T16:13+0300
2023-09-30T16:13+0300
2023-09-30T16:13+0300
ukrayna krizi
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nazi
dmitriy medvedev
rusya güvenlik konseyi
kiev
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Özel Askeri Operasyonun Kiev'deki Nazi rejimi tamamen yok edilene kadar devam edeceğini ve Rusya içinde daha fazla yeni bölge olacağını söyledi.Yeni Bölgelerin Rusya ile Birleşme Günü ile ilişkili olarak yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Özel Askeri Operasyon, Nazi Kiev rejimi tamamen yok edilene ve aslen Rus toprakları olan yerlerin düşmandan kurtarılana kadar devam edecektir. Zafer arkamızda kalacak. Rusya içinde daha fazla yeni bölge olacak."Medvedev bir yıl önce yapılan referandumlarda bu bölgelerde yaşayanların "Anavatanlarıyla birlikte olmak için hayati bir karar verdiklerini" belirtti.Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı açıklamalarını, "Bu seçim sadece tarihi adaletin yeniden tesis edilmesinin değil, aynı zamanda Rus halkının birliğinin, muazzam iradesinin ve özverisinin de bir sembolü haline gelmiştir" sözleriyle sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230823/medvedev-nato-rusyaya-karsi-tam-kapsamli-ve-kanli-savas-yurutuyor-1074872361.html
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ukrayna, nazi, dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, kiev
ukrayna, nazi, dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, kiev
Medvedev: Kiev'deki Nazi rejimi yok edilene kadar devam edeceğiz
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Özel Askeri Operasyonun Kiev rejimi tamamen yıkılana kadar devam edeceğini belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev Telegram kanalında yaptığı açıklamada, Özel Askeri Operasyonun Kiev'deki Nazi rejimi tamamen yok edilene kadar devam edeceğini ve Rusya içinde daha fazla yeni bölge olacağını söyledi.
Yeni Bölgelerin Rusya ile Birleşme Günü ile ilişkili olarak yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Özel Askeri Operasyon, Nazi Kiev rejimi tamamen yok edilene ve aslen Rus toprakları olan yerlerin düşmandan kurtarılana kadar devam edecektir. Zafer arkamızda kalacak. Rusya içinde daha fazla yeni bölge olacak."
Medvedev bir yıl önce yapılan referandumlarda bu bölgelerde yaşayanların "Anavatanlarıyla birlikte olmak için hayati bir karar verdiklerini" belirtti.
Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı açıklamalarını, "Bu seçim sadece tarihi adaletin yeniden tesis edilmesinin değil, aynı zamanda Rus halkının birliğinin, muazzam iradesinin ve özverisinin de bir sembolü haline gelmiştir" sözleriyle sonlandırdı.