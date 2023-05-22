https://sputniknews.com.tr/20230522/abd-ukraynaya-f-16-teslimati-onceligimiz-1071416307.html
ABD: Ukrayna’ya F-16 teslimatı önceliğimiz
ABD: Ukrayna’ya F-16 teslimatı önceliğimiz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna ordusunun ABD yapımı F-16 modern savaş uçaklarıyla donatılmasının ABD için öncelik haline geldiğini ve... 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T22:20+0300
2023-05-22T22:20+0300
2023-05-22T22:20+0300
ukrayna krizi
ukrayna
f-16
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bugünkü basın toplantısında "Bu bizim için bir öncelik ve önümüzdeki aylarda uygulamaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.Miller, teslimatın ne zaman ve nasıl yapılacağı ve hangi ülkelerin teslimata ve Ukraynalı pilotlara verilecek eğitime katılacağı yönünde ayrıntılar veremeyeceğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230520/bati-medyasi-ukraynaya-verilen-f-16-teknolojisi-ruslarin-eline-gecebilir-1071349833.html
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ukrayna, f-16, abd
ABD: Ukrayna’ya F-16 teslimatı önceliğimiz
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna ordusunun ABD yapımı F-16 modern savaş uçaklarıyla donatılmasının ABD için öncelik haline geldiğini ve teslimatın önümüzdeki aylarda başlayacağını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bugünkü basın toplantısında "Bu bizim için bir öncelik ve önümüzdeki aylarda uygulamaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.
Miller, teslimatın ne zaman ve nasıl yapılacağı ve hangi ülkelerin teslimata ve Ukraynalı pilotlara verilecek eğitime katılacağı yönünde ayrıntılar veremeyeceğini söyledi.