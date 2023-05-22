https://sputniknews.com.tr/20230522/abd-ukraynaya-f-16-teslimati-onceligimiz-1071416307.html

ABD: Ukrayna’ya F-16 teslimatı önceliğimiz

ABD: Ukrayna’ya F-16 teslimatı önceliğimiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna ordusunun ABD yapımı F-16 modern savaş uçaklarıyla donatılmasının ABD için öncelik haline geldiğini ve... 22.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-22T22:20+0300

2023-05-22T22:20+0300

2023-05-22T22:20+0300

ukrayna krizi

ukrayna

f-16

abd

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bugünkü basın toplantısında "Bu bizim için bir öncelik ve önümüzdeki aylarda uygulamaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.Miller, teslimatın ne zaman ve nasıl yapılacağı ve hangi ülkelerin teslimata ve Ukraynalı pilotlara verilecek eğitime katılacağı yönünde ayrıntılar veremeyeceğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230520/bati-medyasi-ukraynaya-verilen-f-16-teknolojisi-ruslarin-eline-gecebilir-1071349833.html

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