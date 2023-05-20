https://sputniknews.com.tr/20230520/bati-medyasi-ukraynaya-verilen-f-16-teknolojisi-ruslarin-eline-gecebilir-1071349833.html
Batı medyası: Ukrayna’ya verilen F-16 teknolojisi Rusların eline geçebilir
Batı medyası: Ukrayna’ya verilen F-16 teknolojisi Rusların eline geçebilir
Military Watch Magazine, Ukrayna’nın ABD’den alacağı F-16 jetlerini savaş alanında kullanması durumunda, uçakların prestijine büyük darbe gelebileceğini... 20.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-20T20:56+0300
2023-05-20T20:56+0300
2023-05-20T20:56+0300
ukrayna krizi
military watch magazine
ukrayna
f-16
f-16
ukrayna krizi
ukrayna krizi
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Military Watch Magazine’in yazısında, “F-16 teknolojisini Rusların eline geçirme riski var. Ayrıca, uçak filosunun, havaalanlarının bombalanması ve it dalaşı sırasında büyük kayıplara uğraması olasılığı yüksek. Bu da uçağın prestijine ciddi bir darbe vuracak” ifadesini kullandı.İngiltere ve Hollanda, İzlanda'daki Avrupa Konseyi zirvesinin oturum aralarında Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamak için bir 'uluslararası koalisyon' üzerinde anlaştıklarını açıklamıştı.Ayrıca İngiltere ve Almanya yakın gelecekte Kiev’e savaş uçağı teslim etmeyeceklerini ve Ukrayna'ya olası bir F-16 savaş uçağı teslimatına ilişkin nihai kararın ABD’ye ait olduğunu bildirmişti.
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military watch magazine, ukrayna, f-16, f-16, ukrayna krizi, ukrayna krizi
military watch magazine, ukrayna, f-16, f-16, ukrayna krizi, ukrayna krizi
Batı medyası: Ukrayna’ya verilen F-16 teknolojisi Rusların eline geçebilir
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Military Watch Magazine, Ukrayna’nın ABD’den alacağı F-16 jetlerini savaş alanında kullanması durumunda, uçakların prestijine büyük darbe gelebileceğini belirtti.
Military Watch Magazine’in yazısında
, “F-16 teknolojisini Rusların eline geçirme riski var. Ayrıca, uçak filosunun, havaalanlarının bombalanması ve it dalaşı sırasında büyük kayıplara uğraması olasılığı yüksek. Bu da uçağın prestijine ciddi bir darbe vuracak
” ifadesini kullandı.
İngiltere ve Hollanda, İzlanda'daki Avrupa Konseyi zirvesinin oturum aralarında Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamak için bir 'uluslararası koalisyon' üzerinde anlaştıklarını açıklamıştı.
Ayrıca İngiltere ve Almanya yakın gelecekte Kiev’e savaş uçağı teslim etmeyeceklerini ve Ukrayna'ya olası bir F-16 savaş uçağı teslimatına ilişkin nihai kararın ABD’ye ait olduğunu bildirmişti.