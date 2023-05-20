https://sputniknews.com.tr/20230520/bati-medyasi-ukraynaya-verilen-f-16-teknolojisi-ruslarin-eline-gecebilir-1071349833.html

Batı medyası: Ukrayna’ya verilen F-16 teknolojisi Rusların eline geçebilir

Batı medyası: Ukrayna’ya verilen F-16 teknolojisi Rusların eline geçebilir

Military Watch Magazine, Ukrayna’nın ABD’den alacağı F-16 jetlerini savaş alanında kullanması durumunda, uçakların prestijine büyük darbe gelebileceğini... 20.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-20T20:56+0300

2023-05-20T20:56+0300

2023-05-20T20:56+0300

ukrayna krizi

military watch magazine

ukrayna

f-16

f-16

ukrayna krizi

ukrayna krizi

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Military Watch Magazine’in yazısında, “F-16 teknolojisini Rusların eline geçirme riski var. Ayrıca, uçak filosunun, havaalanlarının bombalanması ve it dalaşı sırasında büyük kayıplara uğraması olasılığı yüksek. Bu da uçağın prestijine ciddi bir darbe vuracak” ifadesini kullandı.İngiltere ve Hollanda, İzlanda'daki Avrupa Konseyi zirvesinin oturum aralarında Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamak için bir 'uluslararası koalisyon' üzerinde anlaştıklarını açıklamıştı.Ayrıca İngiltere ve Almanya yakın gelecekte Kiev’e savaş uçağı teslim etmeyeceklerini ve Ukrayna'ya olası bir F-16 savaş uçağı teslimatına ilişkin nihai kararın ABD’ye ait olduğunu bildirmişti.

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military watch magazine, ukrayna, f-16, f-16, ukrayna krizi, ukrayna krizi